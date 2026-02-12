Οι δημοσκοπήσεις πνίγουν το ΠΑΣΟΚ: Με σκληρή επίθεση στις μετρήσεις απαντά ο Ανδρουλάκης

Μια σειρά νέων δημοσκοπήσεων που δημοσιεύτηκαν το τελευταίο διάστημα φαίνεται προσθέτουν μία ακόμη δυσκολία στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο βλέπει να διατηρεί οριακά τη δεύτερη θέση, χωρίς όμως να μετριούνται τα υπό διαμόρφωση κόμματα των Αλέξη Τσίπρα και Μαρίας Καρυστιανού.

Τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων φαίνεται πως απασχολούν σοβαρά τη Χαριλάου Τρικούπη, καθώς εκτός από τον αρνητικό πολιτικό συσχετισμό που αποτυπώνουν, παράλληλα λειτουργούν ενισχυτικά προς φωνές εντός του ΠΑΣΟΚ που έχουν ταχθεί ανοιχτά κατά των τακτικών και στρατηγικών επιλογών της ηγεσίας. Αυτό, ενόψει μάλιστα του Συνεδρίου του κόμματος που θα γίνει τον Μάρτιο, αποκτά μεγαλύτερη αξία για όλες τις πλευρές εντός του ΠΑΣΟΚ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης / Eurokinissi

Ενδεικτικά αξίζει να αναφερθεί ότι σε δημοσκόπηση της RealPolls που δημοσιεύτηκε χθες στο Protagon, στην πρόθεση ψήφου το ΠΑΣΟΚ λαμβάνει 8,7% (εκτίμηση 12,7%), με την Πλεύση Ελευθερίας να ακολουθεί σε απόσταση μόλις 0,3 μονάδων. Αντίστοιχα, σε δημοσκόπηση της Interview, το ΠΑΣΟΚ λαμβάνει 12% στην πρόθεση και 14 στην εκτίμηση ψήφου, με τη ΝΔ και στις δύο δημοσκοπήσεις να υπερέχει με υπερδιπλάσια ποσοστά. Οι παραπάνω δημοσκοπήσεις είναι ενδεικτικές αρκετών ακόμη που εν πολλοίς αποτυπώνουν αντίστοιχη εικόνα σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ.

Για παιχνίδια με το υποσυνείδητο των πολιτών μιλά ο Ανδρουλάκης

Σε αυτό το πλαίσιο ενδεχομένως να εντάσσεται και πολύ ηχηρή παρέμβαση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος μιλώντας σε εκδήλωση των νομαρχιακών επιτροπών της Ά και Β΄Θεσσαλονίκης, επιτέθηκε με σφοδρότητα κατά των δημοσκοπικών εταιρειών, κατηγορώντας τες ανοιχτά για επιχείρηση στήριξης του αφηγήματος της ΝΔ.

Ο κ. Ανδρουλάκης είπε συγκεκριμένα ότι «θέλουν να μας πείσουν ότι το μέλλον είναι μονόδρομος, πως ένα κόμμα εξουσίας έχει η Ελλάδα: τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό θέλουν να πουν οι δημοσκοπήσεις».

Μάλιστα, έγινε ακόμη πιο συγκεκριμένος, υποστηρίζοντας ότι οι δημοσκοπήσεις ουσιαστικά παίζουν με το υποσυνείδητο των πολιτών. «Θέλουν να περάσει στο υποσυνείδητο του ελληνικού λαού ότι μόνο ένα κόμμα είναι κυβερνητικό και τα υπόλοιπα είναι κόμματα διαμαρτυρίας. Ποιος χαλάει τη σούπα; Το ΠΑΣΟΚ, που στη ΔΕΘ ανέδειξε πρόγραμμα συγκεκριμένο, σοβαρό, κοστολογημένο και αξιόπιστο. Αυτό το κόμμα είναι ο μεγάλος εχθρός του Κυριάκου Μητσοτάκη», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

