Νάξος: Στο επίκεντρο διεθνούς ντοκιμαντέρ - Ιαπωνικό τηλεοπτικό συνεργείο κάνει γυρίσματα στο νησί

Στο επίκεντρο διεθνούς τηλεοπτικής προβολής θα βρεθεί η Νάξος, καθώς εγκρίθηκε επίσημα το αίτημα του ιαπωνικού τηλεοπτικού σταθμού NHK (Japan Broadcasting Corporation) για κινηματογραφήσεις και αεροκινηματογραφήσεις σε σημαντικά μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους του νησιού, στο πλαίσιο παραγωγής της ταξιδιωτικής και πολιτιστικής σειράς ντοκιμαντέρ «NHK Overseas Travel Program – Open the Doors to the World!».

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν εντός του Μαΐου 2026 και θα αφορούν το Σπήλαιο Ζα, τον Πύργο Χειμάρρου, τον Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Φιλώτι, τον Πύργο Μπαρότζι και την Πορτάρα. Για ορισμένα μνημεία προβλέπονται αποκλειστικά επίγειες λήψεις, ενώ ειδικοί περιορισμοί τίθενται για τη χρήση drone.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η παραγωγή αφορά σειρά ντοκιμαντέρ με ταξιδιωτικό, πολιτιστικό και ιστορικό χαρακτήρα, γεγονός που αναμένεται να ενισχύσει την προβολή της Νάξου και της πολιτιστικής της κληρονομιάς στο ιαπωνικό και διεθνές κοινό.

Η απόφαση συνοδεύεται από αυστηρούς όρους προστασίας των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων, με πρόβλεψη για επίβλεψη των γυρισμάτων από αρμόδιους υπαλλήλους, περιορισμούς στις αεροκινηματογραφήσεις και ειδικές οδηγίες για την ασφάλεια επισκεπτών και μνημείων.

