Νάξος: Στο επίκεντρο διεθνούς ντοκιμαντέρ - Ιαπωνικό τηλεοπτικό συνεργείο κάνει γυρίσματα στο νησί

Η παραγωγή αφορά σειρά ντοκιμαντέρ με ταξιδιωτικό, πολιτιστικό και ιστορικό χαρακτήρα

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Νάξος: Στο επίκεντρο διεθνούς ντοκιμαντέρ - Ιαπωνικό τηλεοπτικό συνεργείο κάνει γυρίσματα στο νησί

Νάξος

Unsplash
TRAVEL
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο επίκεντρο διεθνούς τηλεοπτικής προβολής θα βρεθεί η Νάξος, καθώς εγκρίθηκε επίσημα το αίτημα του ιαπωνικού τηλεοπτικού σταθμού NHK (Japan Broadcasting Corporation) για κινηματογραφήσεις και αεροκινηματογραφήσεις σε σημαντικά μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους του νησιού, στο πλαίσιο παραγωγής της ταξιδιωτικής και πολιτιστικής σειράς ντοκιμαντέρ «NHK Overseas Travel Program – Open the Doors to the World!».

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν εντός του Μαΐου 2026 και θα αφορούν το Σπήλαιο Ζα, τον Πύργο Χειμάρρου, τον Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Φιλώτι, τον Πύργο Μπαρότζι και την Πορτάρα. Για ορισμένα μνημεία προβλέπονται αποκλειστικά επίγειες λήψεις, ενώ ειδικοί περιορισμοί τίθενται για τη χρήση drone.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η παραγωγή αφορά σειρά ντοκιμαντέρ με ταξιδιωτικό, πολιτιστικό και ιστορικό χαρακτήρα, γεγονός που αναμένεται να ενισχύσει την προβολή της Νάξου και της πολιτιστικής της κληρονομιάς στο ιαπωνικό και διεθνές κοινό.

Η απόφαση συνοδεύεται από αυστηρούς όρους προστασίας των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων, με πρόβλεψη για επίβλεψη των γυρισμάτων από αρμόδιους υπαλλήλους, περιορισμούς στις αεροκινηματογραφήσεις και ειδικές οδηγίες για την ασφάλεια επισκεπτών και μνημείων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Με 10.000 κόσμο η τελευταία προπόνηση πριν τον Παναθηναϊκό!

18:38ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» η Κηφισίας λόγω της συναυλίας των Metallica

18:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Λίγες ημέρες ακόμα για την έκπτωση του 4%

18:23ΚΟΣΜΟΣ

Οικονομία του πολέμου: Πώς οι συγκρούσεις διαμορφώνουν την παγκόσμια οικονομία - Τι ανησυχεί το ΔΝΤ

18:21ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Δεν άφησαν το κρουαζιερόπλοιο να δέσει στην Τενερίφη - Ανατροπή με το «σημείο μηδέν»

18:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας από το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης: Θεσμικός και με καθαρή γραμμή στήριξης στον Μητσοτάκη

18:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πανσερραϊκός - Κηφισιά 1-2: Έχασαν και χάνονται οι Σερραίοι

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Ανατίναξαν ΑΤΜ τα ξημερώματα στη Βοιωτία – Διέφυγαν με λέια που «αγγίζει» τα 100.000 ευρώ οι δράστες

17:47ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Πότε θα ανακοινωθούν αποτελέσματα και Βάσεις

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Το βρετανικό αντιτορπιλικό «HMS Dragon» αναπτύσσεται στη Μέση Ανατολή

17:38ΚΑΙΡΟΣ

Νέα επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης από Δευτέρα – Οι 7 περιοχές που θα επηρεαστούν

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Νεκρός βρέθηκε 62χρονος έξω από το σπίτι του

17:25ΚΟΣΜΟΣ

«Ήρεμα νερά» σήμερα στα Στενά του Ορμούζ, εν αναμονή της απάντησης του Ιράν στις ΗΠΑ

17:22TRAVEL

Νάξος: Στο επίκεντρο διεθνούς ντοκιμαντέρ - Ιαπωνικό τηλεοπτικό συνεργείο κάνει γυρίσματα στο νησί

17:13ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Metallica: Άνοιξαν οι πύλες για τους θεατές - Όλα έτοιμα για τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ

17:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλκιδική: Έκλεψαν εξοπλισμό και εργαλεία μέσα σε λίγες ώρες από παραλιακά καταστήματα – 2 συλλήψεις

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνική ή τουρκική η χωριάτικη; Η σεφ που προκάλεσε «διπλωματικό επεισόδιο» για τη... σαλάτα μιλά στο Newsbomb

16:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Το video με τις φάσεις της ντροπής από το Παναθηναϊκός AKTOR – Βαλένθια

16:53ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός στο κρουαζιερόπλοιο: Ανατροπή με το «σημείο μηδέν» - Δεν μεταδόθηκε από χωματερή

16:44ΚΑΙΡΟΣ

Ο ουρανός πάνω από την Αλάσκα τρελάθηκε, και ο δορυφόρος της NASA κατέγραψε κάθε δευτερόλεπτο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για Ιούνιο και Ιούλιο - Τι δείχνει το ECMWF για την Ελλάδα

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Νέος συναγερμός σε κρουαζιερόπλοιο: Πάνω από 100 ασθενείς από νοροϊό στην Καραϊβική

16:44ΚΑΙΡΟΣ

Ο ουρανός πάνω από την Αλάσκα τρελάθηκε, και ο δορυφόρος της NASA κατέγραψε κάθε δευτερόλεπτο

16:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Το video με τις φάσεις της ντροπής από το Παναθηναϊκός AKTOR – Βαλένθια

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνική ή τουρκική η χωριάτικη; Η σεφ που προκάλεσε «διπλωματικό επεισόδιο» για τη... σαλάτα μιλά στο Newsbomb

23:20WHAT THE FACT

Το Ντουμπάι βυθίζει 20.000 κατασκευές στον βυθό της θάλασσας - Το φιλόδοξο σχέδιο «Dubai Reef»

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε βγάλει μέχρι το καλοκαίρι

17:38ΚΑΙΡΟΣ

Νέα επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης από Δευτέρα – Οι 7 περιοχές που θα επηρεαστούν

15:43ΕΛΛΑΔΑ

Drone στη Λευκάδα: Εξουδετερώθηκαν με ελεγχόμενη έκρηξη τα εκρηκτικά

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτή της Μητέρας 2026: Πότε «πέφτει» φέτος - Η σημασία της ημέρας

17:13ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Metallica: Άνοιξαν οι πύλες για τους θεατές - Όλα έτοιμα για τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Ηλεία: Δέκα κρούσματα φυματίωσης - Αγώνας για τον περιορισμό της ασθένειας

08:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία αλλά... ξαναβουτάει - Η ενημέρωση Κολυδά

16:53ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός στο κρουαζιερόπλοιο: Ανατροπή με το «σημείο μηδέν» - Δεν μεταδόθηκε από χωματερή

10:26ΚΟΣΜΟΣ

«Είστε οι φύλακες άγγελοί μου»: Το μοιραίο λάθος της χήρας του πρώτου νεκρού από χανταϊό στο Hondius

18:21ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Δεν άφησαν το κρουαζιερόπλοιο να δέσει στην Τενερίφη - Ανατροπή με το «σημείο μηδέν»

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Ανατίναξαν ΑΤΜ τα ξημερώματα στη Βοιωτία – Διέφυγαν με λέια που «αγγίζει» τα 100.000 ευρώ οι δράστες

07:27ΕΛΛΑΔΑ

Την τεμάχισε και την... έψαχνε σε εκπομπές - Η αποτρόπαια δολοφονία της Τζούλι Μαρί Σκάλι, το τεμαχισμένο πτώμα της και η αποφυλάκιση του Σκιαδόπουλου

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Νεκρός βρέθηκε 62χρονος έξω από το σπίτι του

18:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πανσερραϊκός - Κηφισιά 1-2: Έχασαν και χάνονται οι Σερραίοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ