Ελληνόκτητο τάνκερ διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ με απενεργοποιημένους τους πομπούς εντοπισμού

Snapshot Τρία δεξαμενόπλοια που μετέφεραν αργό πετρέλαιο πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ με απενεργοποιημένους τους πομπούς εντοπισμού για να αποφευχθούν ιρανικές επιθέσεις.

Το ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο Agios Fanourios I μετέφερε 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρακινού αργού πετρελαίου προς το Βιετνάμ και είχε αποτύχει να περάσει τα Στενά σε δύο προηγούμενες προσπάθειες.

Το δεξαμενόπλοιο με σημαία Αγίου Μαρίνου διαχειρίζεται εταιρεία με έδρα τη Σαγκάη και ανήκει σε οντότητα στα Νησιά Μάρσαλ, χωρίς διαθέσιμα δημόσια στοιχεία επικοινωνίας.

Το VLCC Basrah Energy φόρτωσε 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου στο Άμπου Ντάμπι και εκφόρτωσε το φορτίο του στις εγκαταστάσεις Fujairah Oil Tanker Terminals.

Η κίνηση των δεξαμενόπλοιων έγινε στο πλαίσιο προσπάθειας μεταφοράς πετρελαίου που είχε εγκλωβιστεί στον Κόλπο λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Τρία δεξαμενόπλοια που μετέφεραν αργό πετρέλαιο πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ την περασμένη εβδομάδα και την Κυριακή με απενεργοποιημένους τους πομπύούς εντοπισμού για να αποφευχθούν οι ιρανικές επιθέσεις, σύμφωνα με στοιχεία από την Kpler και την LSEG τη Δευτέρα.

Δύο υπερδεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου (VLCC), τα Agios Fanourios I και Kiara M, που μετέφεραν από 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρακινού αργού πετρελαίου το καθένα, διέσχισαν τα Στενά την Κυριακή, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Το Agios Fanourios I κατευθύνεται προς το Βιετνάμ για να εκφορτώσει το φορτίο του στις εγκαταστάσεις διύλισης και πετροχημικών Nghi Son στις 26 Μαΐου. Σύμφωνα με τα δεδομένα, το δεξαμενόπλοιο είχε αποτύχει να περάσει τα Στενά σε τουλάχιστον δύο προηγούμενες προσπάθειες, αφότου φόρτωσε αργό τύπου Basrah Medium στις 17 Απριλίου.

Three tankers carrying crude oil have transited the Strait of Hormuz with their trackers switched off to avoid Iranian attacks, Reuters reports, citing shipping data from Kpler and LSEG.



Δεν ήταν άμεσα σαφές πού θα εκφορτώσει το φορτίο των 2 εκατομμυρίων βαρελιών αργού Basrah το δεξαμενόπλοιο με σημαία Αγίου Μαρίνου. Το πλοίο διαχειρίζεται εταιρεία με έδρα τη Σαγκάη και ανήκει σε οντότητα εγγεγραμμένη στα Νησιά Μάρσαλ. Δεν κατέστη δυνατή η άμεση επικοινωνία με τις εταιρείες, καθώς τα στοιχεία επικοινωνίας τους δεν είναι δημόσια διαθέσιμα.

Νωρίτερα, το VLCC Basrah Energy φόρτωσε 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου από τον τερματικό σταθμό Zirku της ADNOC στο Άμπου Ντάμπι την 1η Μαΐου και εξήλθε από τα Στενά του Ορμούζ στις 6 Μαΐου, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler. Το πλοίο με σημαία Παναμά εκφόρτωσε το φορτίο του στις εγκαταστάσεις Fujairah Oil Tanker Terminals στις 8 Μαΐου, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Δεν ήταν άμεσα σαφές ποια εταιρεία ναύλωσε το δεξαμενόπλοιο, το οποίο ανήκει και διαχειρίζεται η ναυτιλιακή Sinokor. Η ADNOC και οι αγοραστές της έχουν πρόσφατα αποστείλει αρκετά δεξαμενόπλοια φορτωμένα με αργό πετρέλαιο μέσω των Στενών του Ορμούζ, σε μια προσπάθεια να μεταφέρουν πετρέλαιο που είχε εγκλωβιστεί στον Κόλπο λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.