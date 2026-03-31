Ελληνικό τάνκερ αναχώρησε από τα Στενά του Ορμούζ και προορισμό την Ινδία

Ένα ελληνικό τάνκερ και τρία κινεζικά πλοία διέπλευσαν πρόσφατα τα Στενά του Ορμούζ μετά από συντονισμό με τις αρμόδιες πλευρές, σύμφωνα με το Reuters

Newsbomb

  • Ένα ελληνικό τάνκερ με προορισμό την Ινδία, μεταφέροντας αργό πετρέλαιο από τη Σαουδική Αραβία, διέπλευσε πρόσφατα τα Στενά του Ορμούζ.
  • Τρία κινεζικά πλοία πέρασαν επίσης τα Στενά μετά από συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές, υπό αυστηρή συνοδεία.
  • Η διέλευση των πλοίων γίνεται παρά τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν που έχει κλείσει ουσιαστικά τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή.
  • Η Κίνα κάλεσε σε άμεση κατάπαυση του πυρός και αποκατάσταση της ειρήνης και σταθερότητας στον Κόλπο.
  • Οι εταιρείες που πλοηγούνται στην περιοχή εφαρμόζουν τακτικές αποφυγής κινδύνων, όπως απενεργοποίηση συστημάτων εντοπισμού και νυχτερινή πλεύση.
Τρία κινεζικά πλοία διέπλευσαν πρόσφατα τα Στενά του Ορμούζ μετά από συντονισμό με τα αρμόδια μέρη, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, καλώντας παράλληλα για ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή του Κόλπου, ενώ, την ίδια ώρα ελληνικό τάνκερ με προορισμό την Ινδία, μεταφέροντας αργό πετρέλαιο από τη Σαουδική Αραβία βγήκε επίσης πρόσφατα από τον Κόλπο μέσω των Στενών του Ορμούζ.

H κρίσιμη αυτή πλωτή οδός έχει ουσιαστικά κλείσει από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. «Η διώρυγα του Ορμούζ και τα γύρω ύδατα αποτελούν σημαντική οδό για το παγκόσμιο εμπόριο και τις προμήθειες ενέργειας. Η Κίνα καλεί σε άμεση κατάπαυση του πυρός, τερματισμό των συγκρούσεων και αποκατάσταση της ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή του Κόλπου», δήλωσε η εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ Mάο Νινγκ, αναφερόμενη στις αναφορές για τη διέλευση των πλοίων, σύμφωνα με το Reuters.

Δεν δόθηκαν λεπτομέρειες σχετικά με τα κινεζικά πλοία. Τα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων έδειξαν ότι δύο κινεζικά πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων διέπλευσαν το Ορμούζ τη Δευτέρα, στη δεύτερη προσπάθειά τους να φύγουν από τον Κόλπο, αφού την Παρασκευή είχαν αναγκαστεί να επιστρέψουν. Τα πλοία πέρασαν υπό αυστηρή συνοδεία από το Ορμούζ προς τα ανοικτά νερά, όπως έδειξαν τα δεδομένα της πλατφόρμας MarineTraffic.

«Και τα δύο πλοία διέπλευσαν επιτυχώς στη δεύτερη προσπάθεια σήμερα, αποτελώντας τα πρώτα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που φεύγουν από τον Περσικό Κόλπο από την έναρξη της σύγκρουσης, εξαιρουμένων των πλοίων με ιρανική σημαία», δήλωσε η αναλύτρια δεδομένων της Kpler, Rebecca Gerdes. "Και τα δύο πλοία πλέουν προς τον Κόλπο του Ομάν με αυξημένη ταχύτητα αυτή τη στιγμή".

Οι αρμόδιοι της κινεζικής εταιρείας COSCO, που διαχειρίζεται τα δύο πλοία, δεν απάντησαν σε αιτήματα σχολιασμού. Η COSCO είχε αναφέρει στις 25 Μαρτίου σε ενημέρωση προς πελάτες ότι είχε ξαναρχίσει τις κρατήσεις για κοντέινερ από την Ασία προς τον Κόλπο, περιλαμβανομένων Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σαουδικής Αραβίας, Μπαχρέιν, Κατάρ, Κουβέιτ και Ιράκ.

Το Ιράν έχει εξαπολύσει επιθέσεις σε πλοία στον Κόλπο και έχει απειλήσει με νέα πλήγματα, αφήνοντας εκατοντάδες πλοία και 20.000 ναυτικούς καθηλωμένους στην περιοχή. Οι εξαγωγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου αργού πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία και υγροποιημένου φυσικού αερίου από το Κατάρ, έχουν ουσιαστικά σταματήσει.

Παρά τις συζητήσεις με το Ιράν και χώρες όπως η Ινδία και το Πακιστάν για τη διέλευση των στόλων τους, οι αγορές πετρελαίου και τάνκερ αναζητούν σημάδια επανέναρξης της ναυσιπλοΐας. Η πλειονότητα των ενεργειακών φορτίων που διέρχονται από τη διώρυγα αφορά ιρανικό πετρέλαιο, με λίγα άλλα πλοία να διέρχονται καθημερινά.

Ελληνικό τάνκερ αναχώρησε από το Ορμούζ

Ένα ελληνόκτητο τάνκερ με προορισμό την Ινδία, μεταφέροντας αργό πετρέλαιο από τη Σαουδική Αραβία, επίσης βγήκε πρόσφατα από τον Κόλπο μέσω του Στενού του Ορμούζ, όπως έδειξαν δεδομένα παρακολούθησης πλοίων της LSEG.

Το τάνκερ με σημαία Μάλτας, Marathi, άρχισε να εκπέμπει τη θέση του ανοικτά των ακτών της Ινδίας στις 26 Μαρτίου, αφού η τελευταία αναφορά της θέσης του εντός του Κόλπου ήταν στις 2 Μαρτίου. Το πλοίο εντοπίστηκε τελευταία φορά ανοικτά της δυτικής ακτής της Ινδίας τη Δευτέρα, σύμφωνα με τα δεδομένα της LSEG.

Πρόκειται για το τρίτο φορτωμένο τάνκερ αργού που διαχειρίζεται η ελληνική εταιρεία Dynacom που εξέφυγε από τον Κόλπο από την έναρξη του πολέμου. Η Dynacom είναι από τους λίγους ιδιοκτήτες πλοίων πρόθυμους να ρισκάρουν τη διέλευση, όπου οι κίνδυνοι από το Ιράν περιλαμβάνουν πιθανές πλωτές νάρκες, πυραύλους και drones.

Οι εταιρείες που πραγματοποιούν το ταξίδι έχουν χρησιμοποιήσει τακτικές όπως απενεργοποίηση των AIS συστημάτων εντοπισμού και πλεύση τη νύχτα για να γίνουν λιγότερο ορατές, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο Reuters.

Δύο τάνκερ υγραερίου (LPG) με ινδική σημαία διέσχισαν τη διώρυγα το Σάββατο, ακολουθώντας δύο άλλα που εξήλθαν μεταφέροντας κρίσιμες προμήθειες υγραερίου προς την Ινδία τις τελευταίες ημέρες.

Novibet
