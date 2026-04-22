Συναγερμός ξανά στα Στενά του Ορμούζ - Τρία πλοία δέχθηκαν επίθεση, ανάμεσά τους ένα ελληνόκτητο

Τρία πλοία, ανάμεσά τους και ένα ελληνικών συμφερόντων, δέχτηκαν επίθεση στα Στενά του Ορμούζ όπου αυξάνονται οι εντάσεις παρά την παράταση της εκεχειρίας. Οι Φρουροί της Επανάστασης επιμένουν ότι είχαν προειδοποιήσει τα πληρώματα, ενώ ανακοίνωσαν οτι κατέσχεσαν δύο από τα σκάφη

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Κλιμακώνεται η ένταση στα Στενά του Ορμούζ, παρά την παράταση της κατάπαυσης του πυρός, σχέδόν δύο μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν θα παραταθεί «μέχρι να υποβληθεί η πρότασή τους και να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», διεμήνυσε όμως παράλληλαότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων και ισχυρίστηκε ότι το Στενό του Ορμούζ είναι «πλήρως αποκλεισμένο».

Οι Φρουροί της Επανάστασης εν τω μεταξύ (IRGC) ισχυρίζονται ότι κατέσχεσαν δύο «μη συμμορφούμενα πλοία» στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Το Tasnim News ανέφερε ότι τα δύο από τα τρία πλοία που δέχθηκαν επίθεση και συγκεκριμένα, τα MSC Francesca και Epaminondas δεν συμμορφώθηκαν με τις εντολές του Σώματος IRGC. Πρόσθεσε ότι είχαν «συνοδευτεί μέχρι τις ιρανικές ακτές».

Το Tasnim ισχυρίστηκε επίσης ότι τα πλοία είχαν «θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια στη θάλασσα λειτουργώντας χωρίς τις απαραίτητες άδειες και παραβιάζοντας τα συστήματα πλοήγησης». Οι κατασχέσεις θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντική κλιμάκωση και σημειώνονται λίγο μετάτην κατάσχεση ενός ιρανικού πλοίου από τις ΗΠΑ και την επιβίβαση σε ένα άλλο τις τελευταίες ημέρες.

Το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) είχε επιβεβαιώσει νωρίτερα ότι το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) άνοιξε πυρ εναντίον ενός πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στο Στενό του Ορμούζ. Πρόκειται για το πλοίο Epaminondas, με ελληνική σημαία, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC Verify. Το Nour News, που συνδέεται με το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν ωστόσο, αμφισβητεί την εκδοχή που έδωσε ο πλοίαρχος του πλοίου ότι δεν δόθηκε καμία προειδοποίηση μέσω ασυρμάτου στο πλοίο.

Αντ' αυτού, αναφέρει ότι το πλοίο «αγνόησε τις προειδοποιήσεις» των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων. Ο UKMTO αναφέρει ότι το περιστατικό έλαβε χώρα 15 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Ομάν και προκάλεσε σοβαρές ζημιές στη γέφυρα του πλοίου.

Το δεύτερο φορτηγό πλοίο που έγινε στόχος σήμερα το πρωί είναι το Euphoria με σημαία Παναμά, το οποίο ανήκει σε εταιρεία με έδρα τα ΗΑΕ. Δεδομένα από το Kpler δείχνουν ότι το πλοίο άρχισε να διέρχεται από τα Στενά στις 04:10 π.μ. ώρα Ελλάδος στις 22 Απριλίου, με προορισμό την Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας. Αναφορές τόσο από το Κέντρο Επιχειρήσεων Ναυτιλιακού Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και από την Vanguard δείχνουν ότι το πλοίο δέχθηκε επίθεση οκτώ ναυτικά μίλια δυτικά του Ιράν στις 10:38. Το πλήρωμα λέγεται ότι είναι ασφαλές και δεν έχουν αναφερθεί ζημιές στο σκάφος.

Το τρίτο πλοίο που χτυπήθηκε στο Ορμούζ σήμερα το πρωί, ονομάζεται MSC Francesca, έχει σημαία Παναμά και έγινε στόχος περίπου έξι ναυτικά μίλια ανοικτά των ακτών του Ιράν, ενώ κατευθυνόταν νότια από το Στενό και στον Κόλπο του Ομάν. Η Vanguard αναφέρει ότι το MSC Francesca χαιρετήθηκε από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και «έλαβε εντολή να ρίξει άγκυρα». Το πλοίο έχει αναφέρει «ζημιές στο κύτος », ενώ δεν υπάρχουν προς το παρόν περισσότερες πληροφορίες.

14:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας στο φόρουμ των Δελφών: Ο κίνδυνος κατακερματισμού της Δύσης πρέπει να αποφευχθεί

14:02ΥΓΕΙΑ

Επιστήμονες λαμβάνουν το “Όσκαρ της επιστήμης” για γενετική θεραπεία που βελτιώνει την όραση

14:00ΕΥ ΖΗΝ

Μπορεί το ρόδι να επηρεάσει τον σχηματισμό πλάκας στις αρτηρίες; Νέα μελέτη εξηγεί τι συμβαίνει

13:57ΕΛΛΑΔΑ

ΑΔΕΔΥ: Στάση εργασίας αύριο, 23 Απριλίου από τις 11 το πρωί μέχρι τη λήξη του ωραρίου

13:55WHAT THE FACT

Κινέζοι επιστήμονες κάνουν την άμμο της ερήμου να “ζωντανεύει” μέσα σε 10 μήνες

13:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σενετάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ουδέποτε διέπραξα το αδίκημα που μου αποδίδεται

13:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λεονταρίδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Παρενέβην για πληρωμή αγρότισσας που καθυστέρησε 6 χρόνια

13:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Γιατί πρέπει να την προμηθευτείτε πριν από τον Αύγουστο του 2026

13:39ANNOUNCEMENTS

Παγκόσμια Ημέρα Αιμορροφιλίας: Ο 15χρονος αθλητής Γιάννης Λούγγος ποδηλατεί πέρα από τη νόσο

13:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Ψέματα και αλήθειες για το δωμάτιο «10» - Τι έγινε το βράδυ που πέθανε η Μυρτώ

13:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπουκώρος: Το πραγματικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Γεωργίου 2026: Ο ειδικός τρόπος που εορτάζεται και η φετινή ημερομηνία της γιορτής

13:24ΚΟΣΜΟΣ

Ρούτε: «Το ΝΑΤΟ θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να υπερασπιστεί την Τουρκία»

13:19ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός ξανά στα Στενά του Ορμούζ με φόντο την εύθραυστη εκεχειρία - Τρία πλοία δέχθηκαν επίθεση, ανάμεσά τους ένα ελληνόκτητο

13:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καραμανλής για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Κρίνομαι διότι φέρω ένα συγκεκριμένο επώνυμο, θα καθαρίσω το όνομά μου μια και καλή»

13:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βασιλειάδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν είναι νομικό ζήτημα, αλλά ζήτημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου: «Δεν κάναμε γλέντι - Εμείς δεν πυροβολούμε», ισχυρίζεται η πλευρά των κατηγορουμένων

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Λιοσίων: Αποσωληνώθηκε η 16χρονη που παρασύρθηκε κι εγκαταλείφθηκε από τον ανήλικο Σουδανό

13:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη-Ράμα: «Ευκαιρία να επιλύσουμε τα εκκρεμή ζητήματα μας» - To σχόλιο για το ντύσιμο του Αλβανού πρωθυπουργού

13:06LIFESTYLE

Akylas: Το «Ferto» έγινε βιντεοπαιχνίδι - Πώς μπορείτε να παίξετε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
12:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαφάνιση Ελευθερίας Γιακουμάκη: Τα πρώτα ευρήματα από τις έρευνες των Αρχών

13:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Ψέματα και αλήθειες για το δωμάτιο «10» - Τι έγινε το βράδυ που πέθανε η Μυρτώ

12:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης - πακέτο στήριξης €800 εκατ: Έκτακτη ενίσχυση σε οικογένειες με €150 για κάθε παιδί, €300 σε χαμηλοσυνταξιούχους, διεύρυνση κριτηρίων για επιστροφή ενοικίου, επιδότηση σε diesel και λιπάσματα και τον Μάιο

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Rafale αντί Mirage: Η πρόταση της Γαλλίας στην Ελλάδα για ανταλλαγή μαχητικών με ευνοϊκούς όρους

12:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οικογένειες με παιδιά, ενοικιαστές, συνταξιούχοι, αγρότες, υπερχρεωμένοι: Οι κερδισμένοι με πακέτο στήριξης 800 εκατ. από το υπερπλέονασμα

13:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Γιατί πρέπει να την προμηθευτείτε πριν από τον Αύγουστο του 2026

10:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ελευθερία Γιακουμάκη: Tο ημερολόγιο του 40χρονου, οι απόπειρες αυτοκτονίας και οι κάμερες ασφαλείας

11:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το πακέτο στήριξης που φέρνει το υπερπλεόνασμα: 300 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους - Ποιοι άλλοι ωφελούνται - Στις 12.30 οι ανακοινώσεις

09:18WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια τεράστια φωλιά δεινοσαύρων στην Ινδία με 256 αυγά

09:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Ποια είναι η Ράνια που απειλούσε ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς να σκοτώσει

23:13ΚΟΣΜΟΣ

To τέλος του κόσμου: Αυτές είναι οι μόνες 7 χώρες στη Γη ικανές να επιβιώσουν

13:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πλησιάζει κακοκαιρία από την Αδριατική σε λίγες ώρες - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Λιοσίων: Αποσωληνώθηκε η 16χρονη που παρασύρθηκε κι εγκαταλείφθηκε από τον ανήλικο Σουδανό

08:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει αστάθεια... εξπρές - Ποιες περιοχές θα έχουν καταιγίδες τις επόμενες ώρες

13:24ΚΟΣΜΟΣ

Ρούτε: «Το ΝΑΤΟ θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να υπερασπιστεί την Τουρκία»

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Xαϊδάρι – Συγκλονίζει συμμαθήτρια της 13χρονης: «Έβαλε το πόδι στο κάγκελο και έπεσε με το κεφάλι»

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: 70χρονη ξυλοκοπήθηκε άγρια από την κόρη και τον σύντροφό της

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου: «Δεν κάναμε γλέντι - Εμείς δεν πυροβολούμε», ισχυρίζεται η πλευρά των κατηγορουμένων

19:06ΚΟΣΜΟΣ

«Η βόμβα που γίνεται πύραυλος» – Το νέο όπλο του αμερικανικού Ναυτικού κοστίζει έως και 10 φορές λιγότερο από πύραυλο cruise

22:39ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Πέμπτης (23/4)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ