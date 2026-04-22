Συναγερμός ξανά στα Στενά του Ορμούζ - Τρία πλοία δέχθηκαν επίθεση, ανάμεσά τους ένα ελληνόκτητο

Κλιμακώνεται η ένταση στα Στενά του Ορμούζ, παρά την παράταση της κατάπαυσης του πυρός, σχέδόν δύο μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν θα παραταθεί «μέχρι να υποβληθεί η πρότασή τους και να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», διεμήνυσε όμως παράλληλαότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων και ισχυρίστηκε ότι το Στενό του Ορμούζ είναι «πλήρως αποκλεισμένο».

Οι Φρουροί της Επανάστασης εν τω μεταξύ (IRGC) ισχυρίζονται ότι κατέσχεσαν δύο «μη συμμορφούμενα πλοία» στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Το Tasnim News ανέφερε ότι τα δύο από τα τρία πλοία που δέχθηκαν επίθεση και συγκεκριμένα, τα MSC Francesca και Epaminondas δεν συμμορφώθηκαν με τις εντολές του Σώματος IRGC. Πρόσθεσε ότι είχαν «συνοδευτεί μέχρι τις ιρανικές ακτές».

?????? The IRGC Navy announces that it seized two ships attempting to violate the blockade of the Strait of Hormuz.



The ‘MSC-FRANCESCA’ and ‘EPAMINODES’, which were both transferred to Iran’s territorial waters until further notice. pic.twitter.com/zhM1T5jssT — ✯ بني معروف - Druze ✯ (@874558A79423) April 22, 2026

Το Tasnim ισχυρίστηκε επίσης ότι τα πλοία είχαν «θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια στη θάλασσα λειτουργώντας χωρίς τις απαραίτητες άδειες και παραβιάζοντας τα συστήματα πλοήγησης». Οι κατασχέσεις θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντική κλιμάκωση και σημειώνονται λίγο μετάτην κατάσχεση ενός ιρανικού πλοίου από τις ΗΠΑ και την επιβίβαση σε ένα άλλο τις τελευταίες ημέρες.

Το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) είχε επιβεβαιώσει νωρίτερα ότι το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) άνοιξε πυρ εναντίον ενός πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στο Στενό του Ορμούζ. Πρόκειται για το πλοίο Epaminondas, με ελληνική σημαία, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC Verify. Το Nour News, που συνδέεται με το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν ωστόσο, αμφισβητεί την εκδοχή που έδωσε ο πλοίαρχος του πλοίου ότι δεν δόθηκε καμία προειδοποίηση μέσω ασυρμάτου στο πλοίο.

Iran just fired in 2, potentially 3, vessels trying to leave the Hormuz Strait.



One of the attacked vessels is the MSC Francesca pic.twitter.com/6KenqLMcpI — World Monitor (@MonitorWarnow) April 22, 2026

Αντ' αυτού, αναφέρει ότι το πλοίο «αγνόησε τις προειδοποιήσεις» των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων. Ο UKMTO αναφέρει ότι το περιστατικό έλαβε χώρα 15 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Ομάν και προκάλεσε σοβαρές ζημιές στη γέφυρα του πλοίου.

Το δεύτερο φορτηγό πλοίο που έγινε στόχος σήμερα το πρωί είναι το Euphoria με σημαία Παναμά, το οποίο ανήκει σε εταιρεία με έδρα τα ΗΑΕ. Δεδομένα από το Kpler δείχνουν ότι το πλοίο άρχισε να διέρχεται από τα Στενά στις 04:10 π.μ. ώρα Ελλάδος στις 22 Απριλίου, με προορισμό την Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας. Αναφορές τόσο από το Κέντρο Επιχειρήσεων Ναυτιλιακού Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και από την Vanguard δείχνουν ότι το πλοίο δέχθηκε επίθεση οκτώ ναυτικά μίλια δυτικά του Ιράν στις 10:38. Το πλήρωμα λέγεται ότι είναι ασφαλές και δεν έχουν αναφερθεί ζημιές στο σκάφος.

Το τρίτο πλοίο που χτυπήθηκε στο Ορμούζ σήμερα το πρωί, ονομάζεται MSC Francesca, έχει σημαία Παναμά και έγινε στόχος περίπου έξι ναυτικά μίλια ανοικτά των ακτών του Ιράν, ενώ κατευθυνόταν νότια από το Στενό και στον Κόλπο του Ομάν. Η Vanguard αναφέρει ότι το MSC Francesca χαιρετήθηκε από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και «έλαβε εντολή να ρίξει άγκυρα». Το πλοίο έχει αναφέρει «ζημιές στο κύτος », ενώ δεν υπάρχουν προς το παρόν περισσότερες πληροφορίες.

