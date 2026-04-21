Έλληνας πλοίαρχος περιγράφει πώς πέρασε το πλοίο του από τα Στενά του Ορμούζ

Επί 47 ημέρες το πλοίο «Celestyal Discovery» ήταν εγκλωβισμένο στα λιμάνια των Εμιράτων λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Το Celestyal Discovery

  • Το πλοίο «Celestyal Discovery» εγκλωβίστηκε για 47 ημέρες στα λιμάνια των Εμιράτων λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή πριν περάσει από τα Στενά του Ορμούζ.
  • Στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου και των γύρω θαλασσών βρίσκονταν 26 πλοία υπό ελληνική σημαία, ενώ συνολικά 104 πλοία ελληνικής ιδιοκτησίας ήταν παρόντα στην περιοχή.
  • Το πλήρωμα του «Celestyal Discovery» διατήρησε υψηλό επίπεδο συγκέντρωσης και επαγγελματισμού κατά τη διέλευση από τα επικίνδυνα ύδατα των Στενών του Ορμούζ.
  • Η πορεία των πλοίων που πέρασαν από τα Στενά ήταν νοτιότερα από τη συνήθη ζώνη κυκλοφορίας, κοντά στις ακτές του Ομάν, με συνεχή παρακολούθηση και επικοινωνία για την ασφαλή ναυσιπλοΐα.
Το «Celestyal Discovery» ήταν το πρώτο από τα πέντε κρουαζιερόπλοια που πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ, έπειτα από σχεδόν δύο μήνες που ήταν δεμένα στα λιμάνια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, εγκλωβισμένο εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Καθημερινής», πρόκειται για ένα από τα πολλά πλοία ελληνικού ενδιαφέροντος που ταξίδευε στα νερά της περιοχής, ενώ το πρωί της Δευτέρας 26 πλοία υπό ελληνική σημαία βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου, της Αραβικής Θάλασσας, της Ερυθράς Θάλασσας και του Κόλπου του Ομάν.

Από αυτά τα πλοία, 11 έπλεαν εντός των υδάτων του Περσικού Κόλπου, ενώ ακόμη ένα πλοίο με ελληνική σημαία βρισκόταν στον Κόλπο του Ομάν. Συνολικά, όμως, τα πλοία ελληνικής ιδιοκτησίας ανερχόταν το πρωί της Δευτέρας στα 104.

Μιλώντας στην «Καθημερινή», ο πλοίαρχος του «Celestyal Discovery» Νικόλαος Βασιλείου περιέγραψε το ταξίδι απεγκλωβισμού από τα επικίνδυνα για αυτή την εποχή ύδατα, λέγοντας: «Στη γέφυρα, αλλά και σε όλο το πλοίο, οι αξιωματικοί, οι υπαξιωματικοί και το πλήρωμα ήταν απόλυτα συγκεντρωμένοι. Υπήρχαν πλήρης συναίσθηση της σοβαρότητας της στιγμής, ένταση, αλλά όχι σύγχυση, επιφυλακή αλλά και απόλυτη επαγγελματική προσήλωση. Ο καθένας γνώριζε με ακρίβεια τον ρόλο του και τη σημασία που είχε κάθε χειρισμός για την ασφαλή διέλευση».

Η Celestyal δραστηριοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια στο Αιγαίο, με τους καπετάνιους των δύο πλοίων της, όπως και τη συντριπτική πλειονότητα των αξιωματικών της να είναι Έλληνες, παρόλο που η εταιρεία ανήκει στα συμφέροντα του αμερικανικού επενδυτικού κεφαλαίου Searchlight Capital Partners.

Τον χειμώνα στέλνει τα πλοία της «Celestyal Discovery» και «Celestyal Journey» στον Περσικό Κόλπο, στην αναπτυσσόμενη αγορά κρουαζιέρας των Εμιράτων. Φέτος, λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, τα πλοία δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν εγκαίρως για τις προγραμματισμένες κρουαζιέρες της άνοιξης.

Εκτός από τα πλοία της Celestyal, εγκλωβισμένα ήταν και πλοία άλλων εταιριών, όπως της MSC Cruises και της TUI Cruises, τα «MSC Euribia» και «Mein Schiff 4» αντίστοιχα. Όλα τα πλοία κατάφεραν σταδιακά να φύγουν μέχρι το Σάββατο.

Πώς έφυγαν τα πλοία από το Ορμούζ

Ο καπετάνιος Γιώργος Κουμπενάς, ανώτατος διευθυντής επιχειρήσεων της Celestyal και πρόεδρος της Ενωσης Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων Ναυτιλίας, ήταν στο «Discovery», όπου και παραμένει ακόμη ταξιδεύοντας πίσω προς το Αιγαίο.

Μιλώντας στην «Καθημερινή», εξήγησε ότι το «Discovery» προηγήθηκε και ακολούθησε μία ημέρα αργότερα το «Journey», με το πηδάλιό του να κρατάει ο Ελληνας καπετάνιος του, Αγγελος Βασιλάκος. Μάλιστα τέθηκε επικεφαλής της νηοπομπής που σχηματίστηκε στην περιοχή, με τα άλλα κρουαζιερόπλοια να ακολουθούν.

Ο Γιώργος Κουμπενάς βρισκόταν στη γέφυρα του «Discovery» με πλήρη εικόνα της κίνησης και της επιχειρησιακής κατάστασης. Εκείνες τις ώρες, όπως λέει, η διαχείριση ήταν απολύτως επιχειρησιακή: συνεχής παρακολούθηση των συστημάτων ναυσιπλοΐας και της κυκλοφορίας στην περιοχή, αδιάκοπες επικοινωνίες, επιβεβαίωση πορείας, αποστάσεων και θέσεων, και πλήρης συντονισμός μεταξύ πλοιάρχου, αξιωματικών και των αρμόδιων ομάδων επί του πλοίου. Στη γέφυρα δεν υπήρχε περιθώριο για τίποτε άλλο πέρα από συγκέντρωση, κρίση και πειθαρχία.

«Ξεκινήσαμε την Παρασκευή, πριν από τις ανακοινώσεις περί ανοίγματος των Στενών, οι οποίες τελικώς δεν επιβεβαιώθηκαν», αναφέρει ο Γ. Κουμπενάς. Κατά τη διάρκεια της πορείας υπήρξαν επανειλημμένες επικοινωνίες από ιρανικής πλευράς, στις οποίες η απάντηση ήταν ότι το πλοίο συνέχιζε την πορεία του σύμφωνα με όσα προβλέπουν οι διεθνείς κανόνες για την ασφαλή ναυσιπλοΐα.

Η πορεία που ακολουθήθηκε δεν ήταν η συνήθης και τα πλοία κινήθηκαν νοτιότερα από τη ζώνη διαχωρισμού κυκλοφορίας που ακολουθείται υπό κανονικές συνθήκες, πολύ κοντά στις ακτές του Ομάν. Σε απόσταση περίπου 100 ναυτικών μιλίων βρισκόταν το αμερικανικό ναυτικό, εξηγεί.

Στις 18 Απριλίου εκτός από το κρουαζιερόπλοιο της Celestyal καταγράφηκε η έξοδος ενός κονβόι με σημαντικό αριθμό δεξαμενοπλοίων και LNG carriers, συμπεριλαμβανομένων κάποιων ελληνικών συμφερόντων, τα οποία έφθασαν στα Στενά του Ορμούζ ομαδικά για λόγους ασφαλείας. Δεν πέρασαν όμως όλα, καθώς οι Ιρανοί ανακάλεσαν αργότερα την απόφασή τους.

Novibet
