Στενά του Ορμούζ: Μόλις 3 πλοία πέρασαν σε 12 ώρες - Κάλλας: Επικίνδυνο προηγούμενο οι πληρωμές

Snapshot Σε 12 ώρες πέρασαν μόνο 3 πλοία από τα Στενά του Ορμούζ, έναντι περίπου 130 υπό φυσιολογικές συνθήκες.

Η ένταση στην περιοχή αυξήθηκε μετά από προειδοποιητικά πυρά του Ιράν και την κατάσχεση ιρανικού φορτηγού από τον αμερικανικό στρατό.

Η τιμή του πετρελαίου αυξήθηκε σημαντικά λόγω φόβων κατάρρευσης της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ Κάγια Κάλλας χαρακτήρισε επικίνδυνο το ενδεχόμενο συστήματος πληρωμών για τη διέλευση από τα Στενά και τόνισε την ανάγκη διπλωματικής επίλυσης της κρίσης.

Η ΕΕ και περιφερειακοί παράγοντες συμφωνούν ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν ζητήματα πέρα από το πυρηνικό πρόγραμμα, όπως το πρόγραμμα πυραύλων και οι έμμεσοι σύμμαχοι στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Τα εμπορικά πλοία εξακολουθούν να αποφεύγουν τα Στενά του Ορμούζ και σήμερα, μετά την κλιμάκωση της έντασης το Σαββατοκύριακο, όταν το Ιράν έβαλε, κατά τα φαινόμενα με προειδοποιητικά πυρά εναντίον δύο πλοίων και ο αμερικανικός στρατός κατέλαβε ένα ιρανικό φορτηγό.

Μόνο ένα πλοίο βγήκε από τον Κόλπο περνώντας από το Ορμούζ και δύο μπήκαν μέσα σε διάστημα 12 ωρών, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας στην περιοχή. Υπό φυσιολογικές συνθήκες περνούν καθημερινά περίπου 130 πλοία.

Το τάνκερ μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου Nero, στο οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τη Βρετανία λόγω της σχέσης του με τη Ρωσία, διαπλέει τα Στενά, δείχνουν η δορυφορική ανάλυση της εταιρείας SynMax και τα δεδομένα εντοπισμού της πλατφόρμας Kpler.

Δύο άλλα πλοία, το δεξαμενόπλοιο χημικών προϊόντων Starway και το τάνκερ υγραερίου (LPG) Axon I, που υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις λόγω της σχέσης του με το Ιράν, έχουν μπει στον Κόλπο.

Από την έναρξη του αποκλεισμού κατά των πλοίων που εισέρχονται ή εξέρχονται από ιρανικούς λιμένες και παράκτιες περιοχές, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν διατάξει 27 πλοία να αλλάξουν πορεία ή να επιστρέψουν σε ιρανικό λιμάνι, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, CENTCOM.

Περισσότερα από 12 δεξαμενόπλοια πέρασαν τα Στενά αφού το Ιράν τα άνοιξε, για μικρό χρονικό διάστημα, την Παρασκευή. Όμως η κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν φαίνεται ότι κρέμεται σε μια κλωστή σήμερα, καθώς η Τεχεράνη ορκίστηκε να ανταποδώσει για την κατάσχεση του πλοίου της και αρνείται να συμμετάσχει στις νέες ειρηνευτικές συνομιλίες.

Η τιμή του πετρελαίου κινείται και πάλι ανοδικά σήμερα λόγω του φόβου ότι η κατάπαυση του πυρός θα καταρρεύσει. Το Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας είχε φτάσει τα 94,75 δολάρια το βαρέλι (+3,8%) στις 16.25 (ώρα Ελλάδας) και το αμερικανικό αργό WTI έφτασε στα 87,82 δολάρια το βαρέλι (+4%) στις 16.29.

Κάγια Κάλλας (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert).

Κάγια Κάλλας: Επικίνδυνο προηγούμενο οι πληρωμές

«Οποιοδήποτε σύστημα πληρωμής για τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ θα δημιουργούσε ένα επικίνδυνο προηγούμενο για τις παγκόσμιες θαλάσσιες διαδρομές», δήλωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλλας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο πλαίσιο της συνάντησής της με τον Νορβηγό υπουργό Εξωτερικών Έσπεν Μπαρθ 'Αιντε και τον Παλαιστίνιο πρωθυπουργό Μοχάμεντ Μουστάφα στις Βρυξέλλες.

Αναφερόμενη στην κατάσταση, σημείωσε ότι «στα Στενά του Ορμούζ υπάρχουν καθημερινές μεταβολές σχετικά με το αν η θαλάσσια οδός είναι ανοιχτή ή κλειστή».

Όπως τόνισε για τη Μέση Ανατολή, «οι εύθραυστες εκεχειρίες με το Ιράν και τον Λίβανο προσφέρουν ένα στενό παράθυρο για αποκλιμάκωση, αλλά φυσικά και οι δύο εκεχειρίες έχουν ημερομηνία λήξης», επισημαίνοντας ότι «η διπλωματία πρέπει να αποδώσει στην περιοχή, διαφορετικά θα επιστρέψουμε στον πόλεμο».

Η ίδια υπογράμμισε ότι η ΕΕ και οι περιφερειακοί παράγοντες συμφωνούν πως υπάρχουν και άλλα ζητήματα πέρα από το πυρηνικό πρόγραμμα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, «όπως το πρόγραμμα πυραύλων», αλλά και οι «έμμεσοι σύμμαχοι», οι οποίοι, όπως ανέφερε, πρέπει να αποτελέσουν μέρος των διαπραγματεύσεων.

