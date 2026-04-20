Ιράν: Εξετάζει θετικά να συμμετέχει στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ στο Πακιστάν

Στιγμιότυπο από την πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ, έξω από το χώρο όπου διεξήχθη ο πρώτος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Snapshot Το Ιράν εξετάζει θετικά τη συμμετοχή του σε ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ στο Πακιστάν, παρά την αρχική άρνηση.

Ο Ιρανός αξιωματούχος αναγνώρισε τις προσπάθειες του Πακιστάν να τερματίσει τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ κατά των ιρανικών πλοίων.

Δεν έχει ληφθεί ακόμη τελική απόφαση από το Ιράν για τη συμμετοχή στον δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων.

Η αμερικανική πλευρά στέλνει αντιπροσωπεία στο Ισλαμαμπάντ για νέο γύρο συνομιλιών, με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς.

Ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ και η κατάσχεση ιρανικού πλοίου έχουν επιδεινώσει τη διαπραγματευτική κατάσταση μεταξύ των δύο χωρών.

Αλλαγή παρατηρείται στην στάση του Ιράν καθώς φαίνεται να «εξετάζει θετικά» τη συμμετοχή της στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ στο Πακιστάν παρά την αρχική άρνησή του.

Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος είπε στο Reuters ότι το Ιράν επανεξετάζει την απόφαση να αποσυρθεί από τον δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ. Ο αξιωματούχος εξήρε τις «θετικές» προσπάθειες του Πακιστάν να τερματιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ κατά των πλοίων που εισέρχονται και εξέρχονται από το Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων.

Αυτό θα εξασφάλιζε τη συμμετοχή του Ιράν στον επόμενο γύρο συνομιλιών, με την Τεχεράνη να «εξετάζει θετικά τη συμμετοχή της στις ειρηνευτικές συνομιλίες», ανέφερε ο αξιωματούχος. Ωστόσο, ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη τελική απόφαση.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ με τον Πακιστανό πρωθυπουργό. 11 Απριλίου 2026 ΑΡ

Η δήλωση έρχεται την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο σύμβουλος Τζάρετ Κούσνερ βρίσκονται καθ' οδόν προς το Ισλαμαμπάντ για έναν νέο γύρο συνομιλιών. «Κατευθύνονται προς τα εκεί τώρα. Θα φτάσουν εκεί απόψε», δήλωσε στην εφημερίδα New York Post ο Τραμπ.

Το Ιράν είχε απορρίψει μια πρόταση των ΗΠΑ για έναν δεύτερο γύρο άμεσων ειρηνευτικών συνομιλιών πριν από τη λήξη της εκεχειρίας την Τετάρτη. Το ιρανικό καθεστώς «δεν είχε κανένα σχέδιο για τον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων», δήλωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών, κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι δεν αντιμετωπίζουν σοβαρά τις συνομιλίες.

Ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, που αποτελεί βασικό μεσολαβητή ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, είπε νωρίτερα στον Ντόναλντ Τραμπ ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ αποτελεί εμπόδιο στις συνομιλίες.

Οι αμερικανικές δυνάμεις επέβαλαν τον αποκλεισμό την περασμένη εβδομάδα και κατάσχεσαν ένα πλοίο με ιρανική σημαία κατά τη διάρκεια της νύχτας, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που ο στρατός χρησιμοποίησε βία για να εμποδίσει τη διέλευση γύρω από τα ιρανικά λιμάνια.

