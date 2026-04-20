Τραμπ: Συνεργάτες τον έβγαλαν από την Αίθουσα Κρίσεων – Ήταν έξω φρενών για τους πιλότους στο Ιράν

Φώναζε στους συνεργάτες του επί ώρες και εκείνοι θεώρησαν ότι μπορεί να βάλει σε κίνδυνο την επιχείρηση διάσωσης με την ανυπομονησία του 

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ (κέντρο) επιβλέπει την «Επιχείρηση Epic Fury» με (από αριστερά προς τα δεξιά) τον Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Τζον Ράτκλιφ, τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο και την Προϊσταμένη του Γραφείου του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς στο Mar-a-Lago στις 28 Φεβρουαρίου 2026 στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα

Getty Images North America
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ τον απέκλεισαν από την Αίθουσα Κρίσεων κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης των δύο αμερικανών πιλότων στο Ιράν λόγω της ανυπομονησίας του.
  • Ο Τραμπ φώναζε επί ώρες στους συνεργάτες του και ανησυχούσε έντονα για την εξέλιξη της διάσωσης, φοβούμενος επανάληψη της κρίσης των ομήρων του 1979.
  • Οι συνεργάτες του Λευκού Οίκου φοβόντουσαν ότι η ανυπομονησία του προέδρου θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την επιχείρηση και τον ενημέρωναν μόνο σε κρίσιμες στιγμές τηλεφωνικά.
  • Ο Τραμπ απαιτούσε άμεση διάσωση των πιλότων, παρά τις προειδοποιήσεις ότι ο στρατός χρειάζεται χρόνο για να αξιολογήσει το έδαφος στο Ιράν.
  • Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου τόνισε ότι ο πρόεδρος παραμένει σταθερός ηγέτης και η επιχείρηση επιτυγχάνει τον στόχο να αποτραπεί η ανάπτυξη πυρηνικών όπλων από το Ιράν.
Snapshot powered by AI

Οι συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ τον κράτησαν σκόπιμα εκτός της Αίθουσας Κρίσεων την ημέρα που ήταν σε εξέλιξη μία άκρως δύσκολη επιχείρηση για την διάσωση των δύο Αμερικανών πιλότων του μαχητικού που καταρρίφθηκε στο Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Στον Λευκό Οίκο οι συνεργάτες του προέδρου ανησυχούσαν ότι η «ανυπομονησία του» θα μπορούσε να βάλει σε κίνδυνο την επιχείρηση και γι’ αυτό προτίμησαν να τον έχουν εκτός της Αίθουσας Κρίσεων το Σαββατοκύριακο όταν έγινε η διάσωση.

Αμερικανοί αξιωματούχοι παρακολουθούσαν τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό και μέλη του υπουργικού συμβουλίου συμμετείχαν σε τηλεδιάσκεψη. Ωστόσο ο Τραμπ παρέμενε σε απόσταση και ενημερωνόταν τηλεφωνικά μόνο σε «κρίσιμες στιγμές», σύμφωνα με έναν ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης, που επικαλείται η εφημερίδα.

Αξιωματούχος δήλωσε την Κυριακή στην εφημερίδα ότι «θεωρούσαν ότι η ανυπομονησία του δεν θα βοηθούσε». Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από μια περίοδο έντονης αναταραχής στο Δυτική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου αφού καταρρίφθηκε το αεροσκάφος στις αρχές Απριλίου. Μόλις ο Ντόναλντ Τραμπ έμαθε το περιστατικό φέρεται να «φώναζε στους συνεργάτες του για ώρες» σχετικά με την άνοδο των τιμών της βενζίνης και την απροθυμία των Ευρωπαίων συμμάχων να προσφέρουν βοήθεια.

ΤΡΑΜΠ

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, πριν την διάσωση των πιλότων ο Τραμπ ήδη ανησυχούσε έντονα για μία επανάληψη της κρίσης με τους ομήρους του 1979 και την αποτυχημένη επιχείρηση διάσωσης που καθόρισε την προεδρία του τότε προέδρου, Τζίμι Κάρτερ, ο οποίος δεν κατάφερε να επανεκλεγεί.

«Αν κοιτάξετε τι συνέβη με τον Τζίμι Κάρτερ… με τα ελικόπτερα και τους ομήρους, αυτό του κόστισε τις εκλογές. Τι χάος», δήλωσε ο Τραμπ τον Μάρτιο, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε πανικοβληθεί από το γεγονός ότι οι δύο πιλότοι και η επιχείρηση της διάσωσης τους θα μπορούσαν να καθορίσουν και τη δική του προεδρία. Απαιτούσε οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις να διασώσουν αμέσως τους δύο πιλότους αν και οι υπάλληλοι του Λευκού Οίκου τον προειδοποιούσαν ότι ο αμερικανικός στρατός χρειάζονται χρόνο για να αξιολογήσει το έδαφος στο Ιράν, όπου δεν είχε βρεθεί από την δεκαετία του 1970.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο στην εφημερίδα. Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, δήλωσε στην εφημερίδα ότι ο πρόεδρος «παραμένει ο σταθερός ηγέτης που χρειάζεται η χώρα μας».

«Ο πρόεδρος Τραμπ διεξήγαγε με υπερηφάνεια την προεκλογική του εκστρατεία με την υπόσχεση να στερήσει από το ιρανικό καθεστώς τη δυνατότητα να αναπτύξει πυρηνικό όπλο, και αυτό ακριβώς επιτυγχάνει αυτή η ευγενής επιχείρηση», ανέφερε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
