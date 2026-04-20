Ο Βανς εν πτήσει προς το Ισλαμαμπάντ - Τραμπ: Δεν έχω πρόβλημα να συναντηθώ με ηγέτες του Ιράν

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και η αμερικανική αντιπροσωπεία αναμένεται να προσγειωθούν στο Πακιστάν εντός των επόμενων ωρών για συνομιλίες σχετικά με το Ιράν, δήλωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στη New York Post.

«Κατευθύνονται ήδη εκεί», είπε ο Τραμπ λίγο μετά τις 9 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ). «Θα είναι εκεί απόψε, ώρα [Ισλαμαμπάντ]».

Ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας δραματικής διπλωματικής κίνησης: να συναντηθεί απευθείας με την ιρανική ηγεσία, εφόσον παρουσιαστεί η ευκαιρία. Είπε ότι θα ήταν διατεθειμένος να συναντηθεί και ο ίδιος με Ιρανούς ηγέτες, εφόσον υπάρξει πρόοδος.

«Δεν έχω κανένα πρόβλημα να τους συναντήσω», είπε. «Αν θέλουν να συναντηθούμε, έχουμε πολύ ικανούς ανθρώπους, αλλά δεν έχω κανένα πρόβλημα να το κάνω».

«Πρόκειται να γίνουν οι συνομιλίες», είπε ο Τραμπ σε σύντομη συνέντευξη, απορρίπτοντας τις αμφιβολίες ότι οι διαπραγματεύσεις μπορεί να καταρρεύσουν. «Οπότε, σε αυτό το στάδιο, υποθέτω ότι κανείς δεν παίζει παιχνίδια».

Το χρονοδιάγραμμα υπογραμμίζει την αίσθηση του κατεπείγοντος γύρω από τις συνομιλίες, οι οποίες πραγματοποιούνται λίγες ημέρες πριν από τη λήξη της εκεχειρίας ΗΠΑ–Ιράν, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων στην περιοχή.

Στην καρδιά των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τον Τραμπ, βρίσκεται ένα αδιαπραγμάτευτο αίτημα: το Ιράν πρέπει να εγκαταλείψει κάθε επιδίωξη απόκτησης πυρηνικών όπλων. «Να απαλλαγούν από τα πυρηνικά τους όπλα. Είναι πολύ απλό», είπε. «Δεν θα υπάρξει πυρηνικό όπλο».

Πρόσθεσε ότι το Ιράν έχει τη δυνατότητα να ευημερήσει εφόσον συμμορφωθεί.

«Κατά τα άλλα, είναι μια υπέροχη χώρα, πραγματικά θα μπορούσε να είναι», σημείωσε.

Ωστόσο, ο πρόεδρος απέφυγε να διευκρινίσει ποιες θα μπορούσαν να είναι οι συνέπειες για την Τεχεράνη σε περίπτωση άρνησης συμμόρφωσης ή κατάρρευσης των συνομιλιών, ιδιαίτερα καθώς πλησιάζει η προθεσμία της εκεχειρίας.

«Δεν θέλω να μπω σε αυτό μαζί σας», απάντησε όταν ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θα κλιμακώσουν μέτρα, όπως η κατάσχεση επιπλέον πλοίων που συνδέονται με το Ιράν. «Μπορείτε να φανταστείτε. Δεν θα είναι όμορφο».

Σε ερώτηση αν οι ΗΠΑ γνωρίζουν ποιος ηγείται στο Ιράν, ο Τραμπ είπε: «Έχουμε αρκετά καλή εικόνα και πιστεύουμε ότι συνομιλούμε με τους σωστούς ανθρώπους».