Πεζεσκιάν: «Η διπλωματία είναι σημαντική, αλλά και η δυσπιστία προς τις ΗΠΑ είναι επιβεβλημένη»

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα (20/4) ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κάθε ορθολογική και διπλωματική οδός για τη μείωση των εντάσεων με τις ΗΠΑ, πρόσθεσε ωστόσο ότι η επαγρύπνηση και η δυσπιστία στις επαφές με την Ουάσινγκτον αποτελούν «αναμφισβήτητη αναγκαιότητα», σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Η εκεχειρία των δύο εβδομάδων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ πρόκειται να λήξει την Τετάρτη, με εκπροσώπους των ΗΠΑ να φτάνουν στο Ισλαμαμπάντ για διαπραγματεύσεις με το Ιράν τη Δευτέρα, ενώ η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη ανακοινώσει εάν θα στείλει αντιπροσωπεία στο Πακιστάν.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη ανώνυμη πηγή, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν σχέδια για δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων λόγω των «υπερβολικών και παράλογων» απαιτήσεων των ΗΠΑ, καθώς και των μεταβαλλόμενων θέσεών τους.

Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε αντιπαράθεση για τα Στενά του Ορμούζ, όπου το Ιράν ενίσχυσε τον έλεγχο της πλωτής οδού, καθώς οι ΗΠΑ συνεχίζουν να αποκλείουν τα ιρανικά λιμάνια, ενώ χθες κατέλαβαν ένα πλοίο που προσπαθούσε να περάσει τον αμερικανικό αποκλεισμό.

Τόσο το Ιράν όσο και οι ΗΠΑ αλληλοκατηγορούνται ότι παραβιάζουν την εκεχειρία. Ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι ο αποκλεισμός των ΗΠΑ έδειξε ότι η Ουάσινγκτον κινείται προς την «επανάληψη προηγούμενων προτύπων και την προδοσία της διπλωματίας», σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση