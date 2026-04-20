Ιράν: «Θα εφαρμόσουμε το Qisas εναντίον κάθε Αμερικανού που θα συλλάβουμε»

Εν μέσω απόλυτης αβεβαιότητας σχετικά με το μέλλον των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έπειτα και από την αμερικανική κατάληψη πλοίου με ιρανική σημαία, η Τεχεράνη απειλεί με κάθε είδους αντίποινα.

Τα ιρανικά πλοία δεν δεσμεύονται από τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό, δήλωσε σήμερα μέλος του ιρανικού κοινοβουλίου, χαρακτηρίζοντας τον αποκλεισμό «άνευ ουσίας». «Κατά την άποψή μας, αυτός ο αποκλεισμός είναι άνευ ουσίας και δεν θεωρούμε ότι δεσμευόμαστε από αυτόν. Γι’ αυτό τα πλοία μας διέρχονται και αγνοούν αυτόν τον αποκλεισμό», δήλωσε ο Mohammadreza Mohseni Sani στην ιρανική ιστοσελίδα ειδήσεων Didban Iran.

Το μέλος της επιτροπής εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής του κοινοβουλίου επικαλέστηκε επίσης την ισλαμική νομική αρχή της ανταπόδοσης, λέγοντας: «Θα εφαρμόσουμε το Qisas εναντίον κάθε Αμερικανού που θα συλλάβουμε».

Είπε ότι δεν είναι αισιόδοξος για οποιαδήποτε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχειρίας.

Τι είναι το Qisas

Το Qisas είναι ένας ισλαμικός νομικός όρος που σημαίνει «αντίποινα» ή «τιμωρία ίσου μέτρου», παρόμοιος με την βιβλική αρχή «οφθαλμόν αντί οφθαλμού». Εφαρμόζεται σε περιπτώσεις φόνου ή σωματικής βλάβης, επιτρέποντας στους πλησιέστερους συγγενείς του θύματος να απαιτήσουν την εκτέλεση του θύτη ή να επιλέξουν αποζημίωση (diyah) ή συγχώρεση.

Κι άλλες δηλώσεις για αντίποινα

Το Κοινό Στρατιωτικό Αρχηγείο «Khatam ul Anbiya» του Ιράν δήλωσε ότι θα ακολουθήσουν αντίποινα για την πρόσφατη επίθεση κατά του ιρανικού πλοίου. Την χαρακτήρισαν ως πειρατεία εκ μέρους των ΗΠΑ.

Αυτό αποτελεί ένα ακόμη σημάδι κλιμάκωσης· και οι δύο πλευρές φαίνεται να προσπαθούν να ακολουθήσουν τη διπλωματική οδό σε κάποιο σημείο, αλλά ταυτόχρονα κάνουν λόγο για «δάχτυλα στη σκανδάλη», κάτι που ενέχει τον κίνδυνο ενός νέου κύκλου κλιμάκωσης.

The spokesman of Khatam al-Anbiya Central Headquarters announced that Iran will soon retaliate for the US military’s armed piracy in the Sea of Oman. pic.twitter.com/SYvEJLo2l2 — Mehr News Agency (@MehrnewsCom) April 20, 2026

Τρία κομβικά στοιχεία

Η συνολική κατάσταση μπορεί να χαρακτηριστεί από τρία στοιχεία. Πρώτον, υπάρχει αμφιβολία όσον αφορά τις θέσεις και τις στάσεις που ακούμε και από τις δύο πλευρές.

Δεν υπάρχει σαφώς καθορισμένη θέση από καμία από τις δύο πλευρές, και αυτό οφείλεται στην πολύ εύθραυστη και ευαίσθητη φύση της κατάστασης.

Δεύτερον, ο χρόνος τρέχει και υπάρχει πραγματική πιθανότητα ενός νέου κύκλου αντιπαραθέσεων καθώς πλησιάζουμε στο τέλος της περιόδου της ανακοινωμένης εκεχειρίας.

Τρίτον, υπάρχει η πολύπλοκη και αλληλένδετη φύση των ζητημάτων που διακυβεύονται, το πλαίσιο της περιφερειακής ασφάλειας, η επιρροή που προσπαθεί να ασκήσει το Ιράν μέσω των Στενών του Ορμούζ, και τα πολλά σημεία τριβής που εμποδίζουν οποιαδήποτε διπλωματική λύση μεταξύ των δύο πλευρών.

