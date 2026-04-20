Το Ιράν εκτέλεσε τα ξημερώματα δύο άνδρες για διασυνδέσεις με τη Μοσάντ

Snapshot Το Ιράν εκτέλεσε τα ξημερώματα της 20ης Απριλίου 2026 δύο άνδρες, τον Hamed Validi και τον Nima Shahi, που καταδικάστηκαν τον Οκτώβριο του 2025 για διασυνδέσεις με τη Μοσάντ.

Οι δύο άνδρες κατηγορήθηκαν για συμμετοχή σε δίκτυο κατασκοπείας και για το αδίκημα του «moharebeh», δηλαδή του πολέμου εναντίον του Θεού.

Στα σπίτια τους βρέθηκαν εκρηκτικά βλήματα, πυρομαχικά και εξοπλισμός κατασκευής όλμων, σύμφωνα με το δικαστικό σώμα του Ιράν.

Ο Hamed Validi και ο Nima Shahi συνελήφθησαν στην Τεχεράνη στις 13 Μαΐου 2025 και υπέστησαν ανάκριση και βασανιστήρια.

Η εκτέλεση τους αποτελεί μέρος μιας σειράς θανατικών ποινών που εφαρμόζονται σχεδόν καθημερινά μετά το ξέσπασμα του πολέμου μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών. Snapshot powered by AI

Τα ξημερώματα της Δευτέρας 20 Απριλίου, το Ιράν εκτέλεσε δύο άνδρες που καταδικάστηκαν τον Οκτώβριο του 2025 για διασυνδέσεις με την υπηρεσία κατασκοπείας του Ισραήλ, στις πιο πρόσφατες από μία σειρά εκτελέσεων σχεδόν σε καθημερινή βάση, από το ξέσπασμα του πολέμου με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Οι θανατικές ποινές του Mohammad Masoom-shahi και του Hamed Validi εκτελέστηκαν τα ξημερώματα σήμερα», ανέφερε ο ιστότοπος Mizan Online του δικαστικού σώματος.

In the early hours of Monday, April 20, 2026, in a brutal crime, the Iranian regime’s executioners hanged two heroic members of the People’s Mojahedin Organization of Iran (PMOI/MEK), Hamed Validi and Nima Shahi.



Hamed and Nima had been sentenced to death in October… https://t.co/1D0DkIWwyJ — People's Mojahedin Organization of Iran (PMOI/MEK) (@Mojahedineng) April 20, 2026

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται οι δύο άνδρες ήταν «μέλη ενός δικτύου κατασκοπείας που συνδέεται με τη Μοσάντ», την υπηρεσία πληροφοριών του Ισραήλ.

Καταδικάστηκαν για το αδίκημα του «moharebeh», που σημαίνει ότι διεξάγουν πόλεμο εναντίον του Θεού, καθώς και για «συνεργασία με εχθρικές ομάδες και το σιωνιστικό καθεστώς», ανέφερε το Mizan.

Συγκεκριμένα το πρακτορείο ειδήσεων του δικαστικού σώματος του καθεστώτος, έγραψε: «Ο Hamed Validi και ο Mohammad Shahi, αφού κατασκεύασαν εκρηκτικά βλήματα και τα μετέφεραν σε τοποθεσίες εκτόξευσης, συνελήφθησαν μαζί με 10 έτοιμα για εκτόξευση. Στη συνέχεια, πυρομαχικά, έτοιμα εκρηκτικά βλήματα και εξοπλισμός κατασκευής όλμων ανακαλύφθηκαν στις κατοικίες τους στο Καράτζ και το Ισφαχάν, καθώς και στο σπίτι τους στην Τεχεράνη».

Ο Hamed Validi, ένας 45χρονος πολιτικός μηχανικός, και ο Nima Shahi, ένας 38χρονος τεχνικός εργάτης, συνελήφθησαν στην Τεχεράνη στις 13 Μαΐου 2025, μαζί με τους συγγενείς τους και υποβλήθηκαν σε ανάκριση και βασανιστήρια, όπως αναφέρουν ιρανικά αντικαθεστωτικά μέσα ενημέρωσης.

