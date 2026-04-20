ΗΠΑ: Η στιγμή που Αμερικανοί καταλαμβάνουν πλοίο με ιρανική σημαία - Βίντεο

Το Κεντρικό Στρατηγείο των Ηνωμένων Πολιτειών (CENTCOM) δημοσίευσε βίντεο που δείχνει τις δυνάμεις του να επιβιβάζονται σε πλοίο υπό ιρανική σημαία, παρουσιάζοντας λεπτομερώς την επιχείρηση μετά την κατάσχεση του πλοίου.

Το CENTCOM ανέφερε ότι το βίντεο έδειχνε πεζοναύτες να αποχωρούν από το αμφίβιο πλοίο USS Tripoli με ελικόπτερο και να κατεβαίνουν με σχοινί στο M/V Touska.

Ανέφερε επίσης ότι το αντιτορπιλικό USS Spruance με κατευθυνόμενα πυραύλους αχρήστευσε τον κινητήρα του πλοίου, αφού αυτό δεν συμμορφώθηκε με τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις των αμερικανικών δυνάμεων για διάστημα έξι ωρών.

Σύμφωνα με το CENTCOM, το βίντεο έδειχνε πεζοναύτες να διασχίζουν την Αραβική Θάλασσα πριν επιβιβαστούν στο πλοίο.

Σύμφωνα με τις ΗΠΑ, η επιχείρηση έγινε «μεθοδικά και αναλογικά», με στόχο τη συμμόρφωση του σκάφους. Από την έναρξη του αποκλεισμού, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αναγκάσει 25 εμπορικά πλοία να αλλάξουν πορεία ή να επιστρέψουν σε ιρανικά λιμάνια.

U.S. Marines depart amphibious assault ship USS Tripoli (LHA 7) by helicopter and transit over the Arabian Sea to board and seize M/V Touska. The Marines rappelled onto the Iranian-flagged vessel, April 19, after guided-missile destroyer USS Spruance (DDG 111) disabled Touska’s… pic.twitter.com/mFxI5RzYCS — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 20, 2026

Επιπλέον ο Τραμπ δήλωσε ότι το USS Spruance αναχαίτισε το ιρανικό πλοίο, το Touska, και «τους έδωσε σαφή προειδοποίηση να σταματήσουν».

«Το ιρανικό πλήρωμα αρνήθηκε να υπακούσει, οπότε το πλοίο του Ναυτικού μας τους σταμάτησε αμέσως, ανοίγοντας μια τρύπα στο μηχανοστάσιο», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Αυτή τη στιγμή, οι πεζοναύτες των ΗΠΑ έχουν υπό την επιτήρησή τους το σκάφος», δήλωσε ο πρόεδρος.

Σημείωσε ότι το Touska υπόκειται σε κυρώσεις του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ λόγω του «προηγούμενου ιστορικού παράνομων δραστηριοτήτων» του.

