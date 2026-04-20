Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι, λέει Ιρανός αξιωματούχος

Η εφημερίδα Sun ανέφερε ότι έχει χάσει τουλάχιστον ένα πόδι και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Τεχεράνης υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, υπέστη ελαφρύ τραυματισμό στο πόδι κατά τη διάρκεια των αμερικανο-ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στο συγκρότημά που προκάλεσαν τον θάνατο του πατέρα του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και άλλων μελών της οικογένειάς του, δήλωσε ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος.

Ο Αζίμ Εμπραχιμπούρ είπε ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ βρισκόταν στο συγκρότημα κατά τη στιγμή της επίθεσης και τραυματίστηκε ελαφρά από την έκρηξη ενός πυραύλου. Είπε ότι οι αναφορές για άλλους τραυματισμούς ήταν ψευδείς και οι εικασίες για την υγεία του στόχευαν στη δημιουργία διχασμού.

Πολλά δημοσιεύματα ωστόσο σε ευρωπαϊκά και αμερικανικά μέσα αναφέρουν oτι ο υιός Χαμενεΐ που δεν έχει εμφανιστεί δημόσια μετά την ανάληψη των καθηκόντων του έχει υποστεί πολύ σοβαρούς τραυματισμούς. Το πρώτο μήνυμα που έστειλε σημειωτέον ήταν γραπτό και μεταδόθηκε από την ιρανική τηλεόραση, χωρίς να εμφανιστεί ο ίδιος.

Πρόσφατο δημοσίευμα των Times ανέφερε ότι είναι αναίσθητος και νοσηλεύεται για ένα «σοβαρό» ιατρικό πρόβλημα (κώμα) στην πόλη Κομ, ενώ αδυνατεί να κυβερνήσει τη χώρα. «Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ νοσηλεύεται στην Κομ σε σοβαρή κατάσταση, αδυνατεί να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε λήψη αποφάσεων από το καθεστώς», αναφέρει διπλωματικό υπόμνημα που βασίζεται σε πληροφορίες των ΗΠΑ-Ισραήλ και κοινοποιήθηκε στους συμμάχους τους στον Κόλπο

Η εφημερίδα Sun στο ίδιο μήκος κύματος ανέφερε ότι ο 56χρονος γιος του δολοφονημένου Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ έχασε τουλάχιστον ένα πόδι και έχει επίσης υποστεί σοβαρή βλάβη στο στομάχι ή στο συκώτι. Δεν ήταν σαφές αν τραυματίστηκε την ίδια ημέρα που πέθανε ο 86χρονος πατέρας του – στις 28 Φεβρουαρίου- αναφέρει η εφημερίδα.

«Αυτή τη στιγμή ο Μοζτζάμπα βρίσκεται υπό εντατική θεραπεία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Σίνα στην Τεχεράνη, ενώ το τμήμα που νοσηλεύεται έχει αποκλειστεί υπό τεράστια μέτρα ασφαλείας» έγραψε χαρακτηριστικά η εφημερίδα. Η πηγή – που ζήτησε να μην κατονομαστεί – κατάφερε να αποφύγει το σχεδόν ολοκληρωτικό μπλακ άουτ του διαδικτύου στο Ιράν για να στείλει μηνύματα σε εξόριστο αντιφρονούντα με έδρα το Λονδίνο.