BBC: Τα 5 ύποπτα στοιχήματα των traders λίγο πριν από σημαντικές δηλώσεις του Τραμπ

Snapshot Το BBC εντόπισε επανειλημμένα ασυνήθιστες εμπορικές συναλλαγές λίγες ώρες πριν σημαντικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, υποδηλώνοντας πιθανή χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών (insider trading).

Σημαντικά παραδείγματα περιλαμβάνουν απότομες αυξομειώσεις τιμών πετρελαίου και μεγάλες κινήσεις στις χρηματιστηριακές αγορές πριν από ανακοινώσεις του Τραμπ για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και δασμούς.

Πλατφόρμες διαδικτυακών προβλέψεων όπως η Polymarket παρουσίασαν ύποπτες δραστηριότητες με μεγάλα κέρδη από στοιχήματα σε γεωπολιτικά γεγονότα, όπως η σύλληψη του Μαδούρο και επιθέσεις στο Ιράν.

Ανώτεροι Δημοκρατικοί ζήτησαν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να διερευνήσει πιθανές παράνομες συναλλαγές σε σχέση με τις ανακοινώσεις του Τραμπ, χωρίς μέχρι στιγμής επίσημη απάντηση ή έρευνα.

Η απόδειξη και δίωξη εμπορίας εμπιστευτικών πληροφοριών παραμένει δύσκολη, καθώς οι ρυθμιστικές αρχές δυσκολεύονται να εντοπίσουν την πηγή των πληροφοριών, ενώ δεν έχουν καταγραφεί διώξεις για κυβερνητικά στελέχη. Snapshot powered by AI

Καθ' όλη τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Aμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, επενδυτές στοιχηματίζουν εκατομμύρια δολάρια λίγο πριν κάνει σημαντικές ανακοινώσεις. Το BBC εξέτασε δεδομένα για τον όγκο συναλλαγών σε διάφορες χρηματοπιστωτικές αγορές και τα συνέδεσε με μερικές από τις σημαντικότερες δηλώσεις του προέδρου που επηρέασαν την αγορά.

Διαπίστωσε ένα σταθερό μοτίβο αιχμών λίγες ώρες, ή μερικές φορές λεπτά, πριν δημοσιοποιηθεί μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή μια συνέντευξη στα μέσα ενημέρωσης. Ορισμένοι αναλυτές λένε ότι φέρει τα χαρακτηριστικά του παράνομου εμπορίου εμπιστευτικών πληροφοριών, (γνωστό ως insider trading) όπου τα στοιχήματα γίνονται με βάση πληροφορίες που δεν είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό.

Άλλοι λένε ότι η εικόνα είναι πιο περίπλοκη και ότι ορισμένοι traders έχουν γίνει πιο επιδέξιοι στο να προβλέπουν τις παρεμβάσεις του προέδρου. Ακολουθούν πέντε από τα πιο σημαντικά παραδείγματα.

9 Μαρτίου 2026: «Ο πόλεμος είναι σχεδόν ολοκληρωτικός»

Μερικές από τις μεγαλύτερες κινήσεις σημειώθηκαν στις συναλλαγές πετρελαίου στην αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης. Εννέα ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε στο CBS News σε τηλεφωνική συνέντευξη ότι η σύγκρουση ήταν «ουσιαστικά ολοκληρωτική».

9.29 μ.μ (ώρα Ελλάδας): Αυξάνονται τα στοιχήματα για το πετρέλαιο

Αυξάνονται τα στοιχήματα για το πετρέλαιο 22.16: Ο Τραμπ λέει ότι ο πόλεμος έχει σχεδόν ολοκληρωθεί

Ο Τραμπ λέει ότι ο πόλεμος έχει σχεδόν ολοκληρωθεί 22.17: Η τιμή του πετρελαίου υποχωρεί κατά 25%

Η πρώτη φορά που το κοινό θα έμαθε για τη συνέντευξη ήταν στις 22.16, όταν ο δημοσιογράφος έκανε τη σχετική δημοσίευση στο X. Οι έμποροι πετρελαίου αντέδρασαν στην είδηση ​​ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να τελειώσει πολύ νωρίτερα από το αναμενόμενο, πουλώντας πετρέλαιο, με την τιμή να μειώνεται κατά περίπου 25%.

Ωστόσο, τα στοιχεία της αγοράς δείχνουν μια τεράστια αύξηση στοιχημάτων στην πτώση της τιμής του πετρελαίου στις 9:29, 47 ολόκληρα λεπτά δηλαδή πριν από την ανάρτηση του δημοσιογράφου. Οι traders που έκαναν αυτά τα στοιχήματα κέρδισαν πιθανότατα εκατομμύρια δολάρια από την κίνηση των τιμών του πετρελαίου.

23 Μαρτίου 2026: «Πλήρης και ολοκληρωτική »

Στις 23 Μαρτίου, μόλις δύο ημέρες αφότου απείλησε να «εξαλείψει» τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας του Ιράν, ο Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social ότι η Ουάσινγκτον είχε «πολύ καλές και παραγωγικές συνομιλίες» με την Τεχεράνη σχετικά με έναν «πλήρη και ολοκληρωτικό» τερματισμό των εχθροπραξιών. Ήταν μια μεγάλη έκπληξη για τους διπλωματικούς παρατηρητές και τους εμπόρους.

13:48 - 13:50 (ώρα Ελλάδος) : Αυξάνονται τα στοιχήματα για το πετρέλαιο

14.04: Οι αναρτήσεις του Τραμπ μιλάνε για «πλήρη τερματισμό» των εχθροπραξιών

14. 05 : Η τιμή του πετρελαίου υποχωρεί κατά 11%

Αμέσως, οι μετοχές σημείωσαν άνοδο και η τιμή αναφοράς του πετρελαίου στις ΗΠΑ -η οποία είχε ανέβει- μειώθηκε απότομα. Όπως ανέφερε τότε το BBC , 14 λεπτά πριν από την ανάρτηση του προέδρου υπήρχε ένας ασυνήθιστα υψηλός αριθμός στοιχημάτων στην τιμή του αμερικανικού πετρελαίου.

Το ίδιο μοτίβο παρατηρήθηκε και στους traders που αγόρασαν συμβόλαια για το αργό πετρέλαιο Brent, το άλλο σημαντικό σημείο αναφοράς πετρελαίου. Οι συναλλαγές έμοιαζαν «ανώμαλες, σίγουρα», δήλωσε τότε στο BBC ένας αναλυτής πετρελαίου.

9 Απριλίου 2025: Παύση για την «Ημέρα Απελευθέρωσης»

Εκτός από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, υπάρχουν και άλλα παραδείγματα εμπορικής δραστηριότητας που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις. Στις 2 Απριλίου πέρυσι, ο Τραμπ ανακοίνωσε αυτό που ονόμασε «Ημέρα Απελευθέρωσης», ένα ευρύ σύνολο δασμών σε αγαθά από σχεδόν κάθε χώρα του κόσμου. Οι χρηματιστηριακές αγορές σε όλο τον κόσμο κατέρρευσαν.

Αλλά μια εβδομάδα αργότερα, όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε μια 90ήμερη «παύση» των δασμών για όλες τις χώρες, εκτός από την Κίνα, οι χρηματιστηριακές αγορές εκτοξεύτηκαν. Ο δείκτης S&P 500 σημείωσε άνοδο 9,5%, ένα από τα μεγαλύτερα ημερήσια κέρδη του από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

20:00 (ώρα Ελλάδος) : Οι traders αρχίζουν να κάνουν μεγάλα στοιχήματα για την άνοδο της χρηματιστηριακής αγοράς

20.18: Ο Τραμπ ανακοινώνει παύση των δασμών

20.19: Η χρηματιστηριακή αγορά ξεκινά ιστορική άνοδο

Και πάλι, ένα μοτίβο ασυνήθιστων συναλλαγών προηγήθηκε αυτών των γεγονότων με έναν ασυνήθιστα υψηλό αριθμό στοιχημάτων πριν από την ανακοίνωση σε ένα fund που παρακολουθεί τον S&P 500.

Ο αριθμός των συμβολαίων που διαπραγματεύτηκαν αυξήθηκε σε πάνω από 10.000 ανά λεπτό λίγο μετά τις 20:00. Νωρίτερα μέσα στην ημέρα ήταν εκατοντάδες. Μερικοί traders πόνταραν πάνω από 2 εκατομμύρια δολάρια στην άνοδο της χρηματιστηριακής αγοράς εκείνη την ημέρα, παρόλο που είχαν παρέλθει επτά συνεχόμενες ημέρες ζημιών. Η τεράστια άνοδος θα μπορούσε να τους είχε αποφέρει κέρδος σχεδόν 20 εκατομμυρίων δολαρίων.

Αργότερα την ίδια εβδομάδα, αρκετοί ανώτεροι Δημοκρατικοί στη Γερουσία των ΗΠΑ έγραψαν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) καλώντας την χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή να διερευνήσει εάν οι ανακοινώσεις του προέδρου «πλούτισαν άτομα από το εσωτερικό της κυβέρνησης και φίλους εις βάρος του αμερικανικού κοινού».

Όταν ρωτήθηκε από το BBC εάν είχε διερευνήσει αυτούς τους ισχυρισμούς, εκπρόσωπος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) αρνήθηκε να σχολιάσει. Εν τω μεταξύ, ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αίτημα του BBC να σχολιάσει τις ασυνήθιστες εμπορικές δραστηριότητες που αναλύονται σε αυτήν την έκθεση.

3 Ιανουαρίου 2026: Σύλληψη Μαδούρο

Δεκέμβριος 2025: Ο λογαριασμός με το όνομα "Burdensome-Mix" δημιουργήθηκε στην πλατφόρμα προγνωστικών αγορών Polymarket

2 Ιανουαρίου 2026: Λογαριασμός ποντάρει 32.000 δολάρια στην απομάκρυνση του Μαδούρο

3 Ιανουαρίου 2026: Ο Μαδούρο συλλαμβάνεται και ο Burdensome-Mix κερδίζει 436.000 δολάρια

Η πρόσφατη ανάπτυξη των αγορών διαδικτυακών προβλέψεων έχει επίσης προσελκύσει την προσοχή των παρατηρητών. Οι πλατφόρμες που υποστηρίζονται από Blockchain, όπως το Polymarket και το Kalshi, προσφέρουν στους χρήστες την ευκαιρία να κάνουν εικασίες για οτιδήποτε, από τον καιρό μέχρι το μπέιζμπολ και την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ.

O Mαδούρο στα χέρια Αμερικανών FOX

Ο γιος του Προέδρου Τραμπ, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, είναι επενδυτής στην Polymarket και μέλος του συμβουλευτικού της συμβουλίου. Ενεργεί επίσης ως στρατηγικός σύμβουλος της Κάλσι και το BBC επικοινώνησε μαζί του για σχόλια.

Τον Δεκέμβριο του 2025, ένας χρήστης δημιούργησε έναν λογαριασμό στο Polymarket με το όνομα Burdensome-Mix. Στις 30 Δεκεμβρίου, το Polymarket έβαλε το πρώτο του στοίχημα ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο θα αποχωρούσε από το αξίωμα μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2026.

Από τις 30 Δεκεμβρίου έως τις 2 Ιανουαρίου, η Burdensome-Mix τοποθέτησε συνολικά 32.500 δολάρια στην προοπτική αυτή. Όταν ο Μαδούρο συνελήφθη από τις ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ και εκδιώχθηκε την επόμενη μέρα, η ομάδα Burdensome-Mix κέρδισε 436.000 δολάρια. Λίγο αργότερα, ο λογαριασμός άλλαξε το όνομα χρήστη του και έκτοτε δεν έχει κάνει κανένα στοίχημα.

28 Φεβρουαρίου 2026: Επιθέσεις στο Ιράν

Φεβρουάριος 2026: Δημιουργήθηκαν έξι λογαριασμοί στο Polymarket

28 Φεβρουαρίου: Οι λογαριασμοί κερδίζουν συνολικά 1,2 εκατομμύρια δολάρια

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα ανάλυσης blockchain Bubblemaps, έξι λογαριασμοί δημιουργήθηκαν στο Polymarket τον Φεβρουάριο.

Όλοι στοιχημάτισαν σε ένα αμερικανικό πλήγμα στο Ιράν έως τις 28 Φεβρουαρίου. Όταν οι επιθέσεις επιβεβαιώθηκαν από τον πρόεδρο Τραμπ τις πρώτες πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας, οι λογαριασμοί κέρδισαν συνολικά 1,2 εκατομμύρια δολάρια.

Πέντε από αυτούς τους έξι χρήστες δεν έχουν τοποθετήσει άλλα στοιχήματα έκτοτε, αλλά μια πρόσφατη δραστηριότητα του λογαριασμού δείχνει ότι στη συνέχεια κέρδισε 163.000 δολάρια στοιχηματίζοντας σωστά σε μια εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν έως τις 7 Απριλίου, η οποία ανακοινώθηκε από την Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη εκείνη την ημέρα.

Η Polymarket δήλωσε στο BBC ότι «ορίζει, διατηρεί και επιβάλλει τα υψηλότερα πρότυπα ακεραιότητας της αγοράς», προσθέτοντας ότι συνεργάζεται «προληπτικά» με τις ρυθμιστικές αρχές και τις αρχές επιβολής του νόμου για τον σκοπό αυτό. Τον Μάρτιο, τόσο η Polymarket όσο και η Kalshi παρουσίασαν νέους κανόνες για την καταπολέμηση του inside trading.

Οι αγορές προβλέψεων εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Επιτροπής Εμπορίας Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC). Η CFTC δεν απάντησε σε αίτημα του BBC για σχολιασμό, αλλά ο πρόεδρός της δήλωσε πρόσφατα σε επιτροπή του Κογκρέσου ότι ο οργανισμός του έχει «μηδενική ανοχή» στην απάτη και την εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών.

Έχει επίσης αποκαλυφθεί ότι ο Λευκός Οίκος έστειλε ένα εσωτερικό email στους εργαζόμενούς του τον περασμένο μήνα, προειδοποιώντας τους να μην χρησιμοποιούν εμπιστευτικές πληροφορίες για να τοποθετούν στοιχήματα σε αγορές προβλέψεων. Ο εκπρόσωπος Ντέιβις Ίνγκλ δήλωσε τότε στο BBC ότι «οποιοσδήποτε υπαινιγμός ότι αξιωματούχοι της κυβέρνησης εμπλέκονται σε τέτοια δραστηριότητα χωρίς αποδεικτικά στοιχεία είναι αβάσιμη και ανεύθυνη αναφορά».

Δύσκολο να αποδειχθεί

Η εμπορία εμπιστευτικών πληροφοριών είναι παράνομη για τους περισσότερους Αμερικανούς από τότε που ψηφίστηκε ο Νόμος περί Κινητών Αξιών το 1933. Επεκτάθηκε ώστε να καλύπτει και αξιωματούχους της κυβέρνησης των ΗΠΑ το 2012, αν και μέχρι σήμερα κανείς δεν έχει διωχθεί βάσει του νόμου.

Ο Πολ Ούντιν, καθηγητής που ειδικεύεται στο δίκαιο της χρηματοπιστωτικής ρύθμισης στο ESSEC Business School, λέει ότι οι κανόνες είναι δύσκολο να εφαρμοστούν. «Οι οικονομικές αρχές δεν θα ασκήσουν δίωξη αν δεν μπορούν να καταλάβουν ποια είναι η πηγή των πληροφοριών», λέει.

Καμία από τις αμερικανικές οικονομικές αρχές με τις οποίες επικοινώνησε το BBC δεν παραδέχτηκε κανέναν από τους ισχυρισμούς περί εμπιστευτικής εκμετάλλευσης. «Μπορείτε να έχετε μαζικές συναλλαγές σε ένα χρηματοπιστωτικό μέσο που δείχνουν ξεκάθαρα ότι κάποιος γνώριζε τι επρόκειτο να δηλώσει ο Ντόναλντ Τραμπ», λέει ο Ούντιν. «Ωστόσο, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην διωχθεί κανείς», προσθέτει.

