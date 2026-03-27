Οι πλούσιοι millennials λένε «όχι» στις μετοχές λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ο Γουόρεν Μπάφετ, ο Έλον Μασκ και ο Τζεφ Μπέζος συγκαταλέγονται στους πλουσιότερους Αμερικανούς που έχουν υπάρξει ποτέ. Το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας τους βρίσκεται σε μετοχές. Ωστόσο, όσον αφορά την επένδυση στο χρηματιστήριο, οι σημερινοί πλούσιοι νέοι Αμερικανοί δεν ακολουθούν τα βήματα εκείνων.

Η Generation Z και οι millennials φαίνεται να προτιμούν εναλλακτικές επενδύσεις, που αποφεύγουν την ασταθή χρηματιστηριακή αγορά, κάτι που θα μπορούσε να αποδειχθεί έξυπνη στρατηγική σε περιόδους πολέμου.

Άτομα ηλικίας 21 έως 43 ετών με περιουσιακά στοιχεία τουλάχιστον 3 εκατ. δολαρίων έχουν μόλις το 28% του χαρτοφυλακίου τους επενδεδυμένο σε μετοχές, σε σύγκριση με 55% για επενδυτές άνω των 43 ετών, σύμφωνα με έρευνα της Bank of America.

Η νεότερη γενιά ίσως έχει δίκιο. Ο δείκτης S&P 500 έχει υποχωρήσει κατά 3,39% από την αρχή του 2026, ενώ, ο τεχνολογικά προσανατολισμένος Nasdaq Composite κατέγραψε πτώση 5,41% στο α’ τρίμηνο.

Η αγορά πιθανότατα δεν θα ανακάμψει σύντομα, όπως τονίζουν αναλυτές. «Ξέρουμε ότι ο πόλεμος είναι κακός για τις μετοχές. Ο οικονομικός αντίκτυπος είναι παγκόσμιος», σημείωσε ο Τζιμ Κρέιμερ του CNBC.

Με τέτοια μεταβλητότητα στις αγορές, δεν αποτελεί έκπληξη ότι η πλειονότητα των πλούσιων νέων Αμερικανών (93%) αναφέρει ότι σκοπεύει να κατανείμει μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου σε εναλλακτικές επενδύσεις τα επόμενα χρόνια. Όχι μόνο αυτό, αλλά σχεδόν τα 3/4 (72%) πιστεύουν ότι δεν είναι πλέον εφικτό να επιτευχθούν αποδόσεις άνω του μέσου όρου, επενδύοντας αποκλειστικά σε παραδοσιακές μετοχές και ομόλογα.

Ορισμένα εναλλακτικά περιουσιακά στοιχεία προσελκύουν περισσότερο το ενδιαφέρον αυτών των νεαρών εκατομμυριούχων από άλλα.

Η έρευνα της Bank of America έδειξε ότι μεταξύ των πλούσιων νέων επενδυτών, το 45% κατέχει χρυσό ως φυσικό περιουσιακό στοιχείο, ενώ, ακόμη ένα 45% ενδιαφέρεται να τον αποκτήσει.

Ιστορικά, ο χρυσός έχει λειτουργήσει ως αντιστάθμισμα έναντι του πληθωρισμού και της μεταβλητότητας των αγορών. Πολλοί επενδυτές στρέφονται σε «ασφαλή καταφύγια» όπως ο χρυσός σε περιόδους οικονομικής και γεωπολιτικής αστάθειας, προκειμένου να διατηρήσουν τον πλούτο τους.

Σήμερα, εν μέσω φόβων για ύφεση λόγω του πολέμου στο Ιράν, αβεβαιότητας στην εμπορική πολιτική εξαιτίας των δασμών και ανησυχιών για μία τεχνολογική «φούσκα» που τροφοδοτείται από την τεχνητή νοημοσύνη, ο χρυσός ενδέχεται πράγματι να θεωρείται ασφαλέστερη επιλογή επένδυσης.

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Νέα πρόκληση από την Άγκυρα: Τουρκικά αλιευτικά στα 100 μέτρα από το λιμάνι του Αγαθονησίου ανήμερα της 25ης Μαρτίου

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Από κάθισμα… κρεβάτι: Η United Airlines φέρνει την επανάσταση στις πτήσεις μεγάλων αποστάσεων

08:39ΚΟΣΜΟΣ

Αντιδράσεις για την ευθανασία της Noέλια Καστίγιο: Oι 601 ημέρες αναμονής, τα fake news και ο αφόρητος πόνος - «Η Ισπανία του Σάντσες θυμίζει ταινία τρόμου»

08:38ΚΟΣΜΟΣ

Σε ποιες χώρες είναι νόμιμη η υποβοηθούμενη αυτοκτονία

08:34ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα λάθη που αυξάνουν την κατανάλωση καυσίμου

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Στο «κόκκινο» Κηφισός και Κηφισίας - Πού παρατηρούνται καθυστερήσεις

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στο Καραμανδάνειο βρέφος με εγκαύματα και κατάγματα - Ερευνάται ενδεχόμενο κακοποίησης

08:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Αν δεν κατέβαινα υποψήφιος για την προεδρία στο ΠΑΣΟΚ, θα έλεγαν ότι φοβήθηκα

08:00TRAVEL

The Times: Τα 8 όμορφα αλλά «άγνωστα» ελληνικά νησιά

07:56ΚΟΣΜΟΣ

Iράν: Τα 6 στρατηγικά νησιά στον Περσικό Κόλπο που θα μπορούσαν να κρίνουν την έκβαση του πολέμου

07:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Εκεχειρία» μεταξύ Ανδρουλάκη και Δούκα μια ανάσα πριν το Συνέδριο; Σήμερα η έναρξη των εργασιών

07:49ΚΟΣΜΟΣ

Νέο αινιγματικό βίντεο από τον Λευκό Οίκο με κρυφό μήνυμα: «Σημαντική ανακοίνωση αύριο»

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Πυρκαγιά σε βαν με εύφλεκτα υλικά αναζωπυρώθηκε όταν έφυγε από το συμβάν η Πυροσβεστική - Την έσβησαν περίοικοι με πυροσβεστήρες

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Ιράν: Η λίστα με τους 5 βασικούς στόχους στα ΗΑΕ εάν οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε επίθεση

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ιδιωτικό χρέος: Από τις τράπεζες στο Δημόσιο - Ο κίνδυνος για νέο κύμα πλειστηριασμών

07:33ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Zήτησε από τους ολιγάρχες να κάνουν δωρεές στον αμυντικό προϋπολογισμό της Ρωσίας

07:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζει το «παιχνίδι» των επενδύσεων: Οι πλούσιοι millennials λένε «όχι» στις μετοχές λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

07:30ΚΟΣΜΟΣ

ΝΑΤΟ: Ποιοι παίρνουν άριστα και ποιοι μένουν μετεξεταστέοι στις αμυντικές δαπάνες-Πού είναι η Ελλάδα

07:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνα Newsbomb: Πόσο κοστίζουν βενζίνη και διόδια για τους 5 δημοφιλέστερους πασχαλινούς προορισμούς - Από €58 μέχρι €160 για πήγαινε-έλα

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Υπάρχουν όντως συνομιλίες ειρήνης ανάμεσα σε ΗΠΑ-Ιράν; Όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:25ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στο Καραμανδάνειο βρέφος με εγκαύματα και κατάγματα - Ερευνάται ενδεχόμενο κακοποίησης

07:46ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Απριλίου - Πώς θα κάνουμε Πάσχα

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Αυτός είναι ο δράστης της επίθεσης με τσεκούρι - Το παρελθόν και τα ψυχιατρικά προβλήματα

21:27ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε με ευθανασία η 25χρονη Ισπανίδα που είχε πέσει θύμα ομαδικού βιασμού

05:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

14:14ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ένα υποβρύχιο ρομπότ εντόπισε κάτι στο βυθό της Μεσογείου που δεν έπρεπε να βρίσκεται εκεί

08:00TRAVEL

The Times: Τα 8 όμορφα αλλά «άγνωστα» ελληνικά νησιά

14:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονες δημιουργούν υβριδικό ρομπότ που μεταμορφώνει τους ανθρώπους σε βιονικούς κενταύρους

08:39ΚΟΣΜΟΣ

Αντιδράσεις για την ευθανασία της Noέλια Καστίγιο: Oι 601 ημέρες αναμονής, τα fake news και ο αφόρητος πόνος - «Η Ισπανία του Σάντσες θυμίζει ταινία τρόμου»

07:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνα Newsbomb: Πόσο κοστίζουν βενζίνη και διόδια για τους 5 δημοφιλέστερους πασχαλινούς προορισμούς - Από €58 μέχρι €160 για πήγαινε-έλα

01:21ΕΛΛΑΔΑ

Ο Μάριος από το Αγρίνιο βγήκε νικητής από το νοσοκομείο της Ιταλίας: «Μαζί μας βγήκε ξανά η ζωή»

06:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος κατώτατος μισθός: Ποιοι θα δουν αυξήσεις - Τα 24 επιδόματα που «φουσκώνουν»

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 26/03/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 2,4 εκατ. ευρώ

18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

17:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Ο Νίκολιτς έχει κυκλώσει το όνομα του Τεκπετέι για το καλοκαίρι – Τα δεδομένα της υπόθεσης

06:48ΚΟΣΜΟΣ

«Μπλόφα» ή «ρέστα» με χερσαία αμερικανική επίθεση στο Ιράν - Με ένα εκατομμύριο μαχητές απαντάει η Τεχεράνη - Πόσο έτοιμος είναι ο Τραμπ να... χυθεί αίμα;

15:02ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Γιος γνωστής δημοσιογράφου ο 35χρονος που επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικό

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Μονακό: Τέταρτος «τελικός», ίδιος στόχος - Η ώρα και το κανάλι

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Αυτός είναι ο δράστης της επίθεσης με τσεκούρι - Το παρελθόν και τα ψυχιατρικά προβλήματα

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ιδιωτικό χρέος: Από τις τράπεζες στο Δημόσιο - Ο κίνδυνος για νέο κύμα πλειστηριασμών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ