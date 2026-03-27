Οι πλούσιοι millennials λένε «όχι» στις μετοχές λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ο Γουόρεν Μπάφετ, ο Έλον Μασκ και ο Τζεφ Μπέζος συγκαταλέγονται στους πλουσιότερους Αμερικανούς που έχουν υπάρξει ποτέ. Το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας τους βρίσκεται σε μετοχές. Ωστόσο, όσον αφορά την επένδυση στο χρηματιστήριο, οι σημερινοί πλούσιοι νέοι Αμερικανοί δεν ακολουθούν τα βήματα εκείνων.

Η Generation Z και οι millennials φαίνεται να προτιμούν εναλλακτικές επενδύσεις, που αποφεύγουν την ασταθή χρηματιστηριακή αγορά, κάτι που θα μπορούσε να αποδειχθεί έξυπνη στρατηγική σε περιόδους πολέμου.

Άτομα ηλικίας 21 έως 43 ετών με περιουσιακά στοιχεία τουλάχιστον 3 εκατ. δολαρίων έχουν μόλις το 28% του χαρτοφυλακίου τους επενδεδυμένο σε μετοχές, σε σύγκριση με 55% για επενδυτές άνω των 43 ετών, σύμφωνα με έρευνα της Bank of America.

Η νεότερη γενιά ίσως έχει δίκιο. Ο δείκτης S&P 500 έχει υποχωρήσει κατά 3,39% από την αρχή του 2026, ενώ, ο τεχνολογικά προσανατολισμένος Nasdaq Composite κατέγραψε πτώση 5,41% στο α’ τρίμηνο.

Η αγορά πιθανότατα δεν θα ανακάμψει σύντομα, όπως τονίζουν αναλυτές. «Ξέρουμε ότι ο πόλεμος είναι κακός για τις μετοχές. Ο οικονομικός αντίκτυπος είναι παγκόσμιος», σημείωσε ο Τζιμ Κρέιμερ του CNBC.

Με τέτοια μεταβλητότητα στις αγορές, δεν αποτελεί έκπληξη ότι η πλειονότητα των πλούσιων νέων Αμερικανών (93%) αναφέρει ότι σκοπεύει να κατανείμει μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου σε εναλλακτικές επενδύσεις τα επόμενα χρόνια. Όχι μόνο αυτό, αλλά σχεδόν τα 3/4 (72%) πιστεύουν ότι δεν είναι πλέον εφικτό να επιτευχθούν αποδόσεις άνω του μέσου όρου, επενδύοντας αποκλειστικά σε παραδοσιακές μετοχές και ομόλογα.

Ορισμένα εναλλακτικά περιουσιακά στοιχεία προσελκύουν περισσότερο το ενδιαφέρον αυτών των νεαρών εκατομμυριούχων από άλλα.

Η έρευνα της Bank of America έδειξε ότι μεταξύ των πλούσιων νέων επενδυτών, το 45% κατέχει χρυσό ως φυσικό περιουσιακό στοιχείο, ενώ, ακόμη ένα 45% ενδιαφέρεται να τον αποκτήσει.

Ιστορικά, ο χρυσός έχει λειτουργήσει ως αντιστάθμισμα έναντι του πληθωρισμού και της μεταβλητότητας των αγορών. Πολλοί επενδυτές στρέφονται σε «ασφαλή καταφύγια» όπως ο χρυσός σε περιόδους οικονομικής και γεωπολιτικής αστάθειας, προκειμένου να διατηρήσουν τον πλούτο τους.

Σήμερα, εν μέσω φόβων για ύφεση λόγω του πολέμου στο Ιράν, αβεβαιότητας στην εμπορική πολιτική εξαιτίας των δασμών και ανησυχιών για μία τεχνολογική «φούσκα» που τροφοδοτείται από την τεχνητή νοημοσύνη, ο χρυσός ενδέχεται πράγματι να θεωρείται ασφαλέστερη επιλογή επένδυσης.

