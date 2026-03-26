Ιράν: 1.000.000 στρατιώτες έτοιμοι για χερσαία σύγκρουση με τον στρατό των ΗΠΑ

Πάνω από 1.000.000 μαχητές στο Ιράν έχουν προετοιμασθεί για μια χερσαία σύγκρουση με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το οποίο επικαλείται ιρανική στρατιωτική πηγή.

More than 1 million fighters in Iran have been prepared for a ground battle with the US, reports Tasnim news agency, citing an Iranian military source. — Iran's Today (@Iran) March 26, 2026

Συγκεκριμένα, στρατιωτική πηγή δήλωσε στο Tasnim την Πέμπτη πως, εν μέσω των αυξανόμενων εικασιών για την πιθανότητα μιας «ιστορικής αφροσύνης» των ΗΠΑ να εξαπολύσουν χερσαία εισβολή στο νότιο μέτωπο του Ιράν, έχει αναδυθεί ένα κύμα ενθουσιασμού στους Ιρανούς μαχητές για τη δημιουργία μιας «ιστορικής κόλασης» για τους Αμερικανούς στο ιρανικό έδαφος.

Κινητοποίηση εκατομμυρίων μαχητών

Η ίδια πηγή σημείωσε ότι, πέρα από την οργάνωση περισσότερων από ενός εκατομμυρίου μαχητών για χερσαίες μάχες, τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται μαζική συρροή αιτημάτων από Ιρανούς νέους προς τα κέντρα των Basij, του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και του Στρατού, προκειμένου να συμμετάσχουν και αυτοί στη μάχη.

«Οι ΗΠΑ θέλουν να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ με τακτικές αυτοκτονίας και αυτοκαταστροφής, κανένα πρόβλημα. Είμαστε έτοιμοι τόσο για την εκτέλεση της στρατηγικής αυτοκτονίας τους, όσο και για να παραμείνουν τα Στενά κλειστά», πρόσθεσε η στρατιωτική πηγή.

Διαβάστε επίσης