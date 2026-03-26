Ο βρετανικός υπέρ-δορυφόρος που «βλέπει» μέσα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν

Η συσκευή έχει αναπτυχθεί από τη λονδρέζικη εταιρεία SatVu και διαθέτει τεχνολογία θερμικής απεικόνισης υψηλής ανάλυσης, η οποία μπορεί να ανιχνεύει δραστηριότητα ακόμη και πίσω από τοίχους ή μέσα από καπνό

Δημήτρης Δρίζος

Snapshot
  • Ένας νέος βρετανικός δορυφόρος με τεχνολογία θερμικής απεικόνισης υψηλής ανάλυσης θα εκτοξευθεί σύντομα και μπορεί να παρακολουθεί ευαίσθητες εγκαταστάσεις όπως πυρηνικά εργοστάσια και στρατιωτικές μονάδες.
  • Η SatVu σχεδιάζει να δημιουργήσει δίκτυο οκτώ δορυφόρων που θα επιτρέπουν επαναλαμβανόμενες παρατηρήσεις κάθε δύο ώρες σε όλο τον πλανήτη, ακόμα και σε απρόσιτες ή ελεγχόμενες περιοχές.
  • Η τεχνολογία επιτρέπει συνεχή παρακολούθηση θερμικών δραστηριοτήτων ημέρα και νύχτα, παρέχοντας δεδομένα κρίσιμα για την εθνική ασφάλεια και τη γεωπολιτική ανάλυση.
  • Η SatVu έχει ήδη εντοπίσει θερμική δραστηριότητα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις της Βόρειας Κορέας, υποδεικνύοντας πιθανή λειτουργία αντιδραστήρα σε πρώιμα στάδια.
  • Η τεχνολογία αναμένεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην αγορά ενέργειας, βοηθώντας στην ακριβή εκτίμηση ζημιών σε ενεργειακές υποδομές μετά από επιθέσεις ή ατυχήματα.
Ένας νέος βρετανικός δορυφόρος, ικανός να καταγράφει τι συμβαίνει ακόμη και στο εσωτερικό ευαίσθητων εγκαταστάσεων, όπως πυρηνικά εργοστάσια και στρατιωτικές μονάδες, ετοιμάζεται να εκτοξευθεί στο διάστημα μέσα στις επόμενες ημέρες, σηματοδοτώντας μια σημαντική εξέλιξη στον τομέα των πληροφοριών και της παγκόσμιας ασφάλειας.

Η συσκευή έχει αναπτυχθεί από τη λονδρέζικη εταιρεία SatVu και διαθέτει τεχνολογία θερμικής απεικόνισης υψηλής ανάλυσης, η οποία μπορεί να ανιχνεύει δραστηριότητα ακόμη και πίσω από τοίχους ή μέσα από καπνό. Πρόκειται για ένα εργαλείο που, σύμφωνα με ειδικούς, μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στην παρακολούθηση κρίσιμων υποδομών, δίνοντας τη δυνατότητα στις υπηρεσίες πληροφοριών να «βλέπουν» όσα μέχρι σήμερα θεωρούνταν αόρατα.

Η εκτόξευση και οι δυνατότητες του δορυφόρου

Ο δορυφόρος θα τεθεί σε τροχιά με πύραυλο Falcon 9 της SpaceX, με την εκτόξευση να προγραμματίζεται για την Κυριακή από την Καλιφόρνια. Η SatVu σχεδιάζει να αναπτύξει συνολικά οκτώ δορυφόρους, δημιουργώντας ένα δίκτυο που θα μπορεί να επαναλαμβάνει παρατηρήσεις σε οποιοδήποτε σημείο της Γης κάθε δύο ώρες.

Οι δυνατότητες της τεχνολογίας είναι εντυπωσιακές. Οι κάμερες μπορούν να καταγράψουν αν ένα αεροδρόμιο λειτουργεί σε πλήρη χωρητικότητα, αν ένα πλοίο φορτώνεται ή ακόμη και πότε τίθενται σε λειτουργία επιμέρους αντλίες σε έναν πυρηνικό αντιδραστήρα. Το σημαντικότερο είναι ότι όλα αυτά μπορούν να γίνουν τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα, προσφέροντας συνεχή ροή πληροφοριών.

Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Άντονι Μπέικερ, τα θερμικά δεδομένα υψηλής ανάλυσης δεν αποτελούν πλέον πολυτέλεια αλλά βασική προϋπόθεση για την ολοκληρωμένη γεωγραφική ανάλυση πληροφοριών. Σε αντίθεση με τα δεδομένα που συλλέγονται από αεροσκάφη ή drones, οι δορυφόροι της SatVu μπορούν να καλύψουν οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη, ακόμη και περιοχές που είναι απρόσιτες ή αυστηρά ελεγχόμενες.

Νέες ισορροπίες στην κατασκοπεία και την ασφάλεια

Η ανάπτυξη ενός εμπορικού παρόχου τέτοιων δεδομένων δημιουργεί νέα δεδομένα και στη διαχείριση πληροφοριών μεταξύ συμμάχων. Μέχρι σήμερα, χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν ανάλογες δυνατότητες, ωστόσο τα δεδομένα αυτά είναι εξαιρετικά διαβαθμισμένα και δεν διαμοιράζονται εύκολα.

Η ύπαρξη μιας ιδιωτικής εταιρείας, όπως η SatVu, ενδέχεται να επιτρέψει την ευρύτερη ανταλλαγή πληροφοριών, ιδίως με συμμάχους στη Μέση Ανατολή, χωρίς τους ίδιους περιορισμούς ασφαλείας. Ειδικοί κάνουν λόγο για «σημαντικές ευκαιρίες» στον τομέα της εθνικής ασφάλειας, καθώς η πρόσβαση σε τέτοιου είδους δεδομένα γίνεται πιο άμεση και ευέλικτη.

Ενδείξεις δραστηριότητας στη Βόρεια Κορέα

Η SatVu έχει ήδη δώσει δείγματα των δυνατοτήτων της, δημοσιεύοντας στο παρελθόν εικόνες από το Επιστημονικό Ερευνητικό Κέντρο Γιονγκμπιόν στη Βόρεια Κορέα. Μέσα από μια σειρά λήψεων που πραγματοποιήθηκαν σε διάστημα τριών μηνών, καταγράφηκαν θερμικά ίχνη που υποδείκνυαν λειτουργία αντιδραστήρων, καθώς και εκροή θερμότερου νερού από αντλιοστάσιο.

Σύμφωνα με την εταιρεία, τα δεδομένα αυτά υποδηλώνουν ότι ο πειραματικός αντιδραστήρας ελαφρού ύδατος ενδέχεται να βρίσκεται σε φάση δοκιμών ή στα πρώτα στάδια λειτουργίας. Εάν λειτουργήσει σε πλήρη δυναμικότητα, θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά τα αποθέματα σχάσιμου υλικού της χώρας, ενισχύοντας το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Επιπτώσεις στην ενέργεια και την οικονομία

Πέρα από τη στρατιωτική και γεωπολιτική διάσταση, η τεχνολογία της SatVu αναμένεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο και στην αγορά ενέργειας. Οι θερμικές εικόνες μπορούν να προσφέρουν σαφή εικόνα της κατάστασης ενεργειακών υποδομών μετά από επιθέσεις ή ατυχήματα, συμβάλλοντας στη σταθεροποίηση των τιμών των καυσίμων.

Το τελευταίο διάστημα, εγκαταστάσεις πετρελαίου στο Κουβέιτ και τη Σαουδική Αραβία έχουν δεχθεί πλήγματα από το Ιράν, ενώ στόχος έγινε και η μεγαλύτερη εγκατάσταση εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο, στην πόλη Ρας Λαφάν του Κατάρ. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ακριβής εκτίμηση των ζημιών είναι κρίσιμη, καθώς επηρεάζει άμεσα τις διεθνείς αγορές.

Όπως σημείωσε ο Μπέικερ, μια μεγάλη έκρηξη δεν αρκεί για να αποκαλύψει την πραγματική έκταση της καταστροφής. Η θερμική απεικόνιση, ωστόσο, μπορεί να δείξει με ακρίβεια ποια τμήματα μιας εγκατάστασης έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας.

Επενδύσεις και διεθνείς συνεργασίες

Η SatVu έχει λάβει χρηματοδότηση ύψους 30 εκατομμυρίων λιρών από το ΝΑΤΟ και έχει ήδη συνάψει συμφωνίες με την αμερικανική κυβέρνηση, την Ιαπωνία και αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Πολωνία. Παρά τη στήριξη αυτή, δεν διαθέτει ακόμη συμβόλαιο με το Ηνωμένο Βασίλειο, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα για τη στρατηγική αξιοποίηση της τεχνολογίας σε εθνικό επίπεδο.

Η υπουργός Διαστήματος του Ηνωμένου Βασιλείου, Λιζ Λόιντ, χαρακτήρισε την εταιρεία ως παράδειγμα βρετανικής καινοτομίας, τονίζοντας ότι η δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης θερμικής δραστηριότητας από το διάστημα ανοίγει νέους ορίζοντες όχι μόνο για την ασφάλεια, αλλά και για την ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή και την οικονομική ανάλυση.

Εφαρμογές στο περιβάλλον και τις πόλεις

Πέρα από τις γεωπολιτικές χρήσεις, οι δορυφόροι της SatVu μπορούν να αξιοποιηθούν και για την παρακολούθηση αστικών θερμικών νησίδων, καθώς και για την καταγραφή περιβαλλοντικών αλλαγών. Τα δεδομένα που συλλέγονται μπορούν να βοηθήσουν στην κατανόηση των επιπτώσεων ακραίων θερμικών φαινομένων, προσφέροντας πολύτιμα εργαλεία για τη διαχείριση της κλιματικής κρίσης.

Η εκτόξευση του νέου δορυφόρου σηματοδοτεί, έτσι, όχι μόνο μια τεχνολογική πρόοδο, αλλά και μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος συλλέγει, διαχειρίζεται και αξιοποιεί πληροφορίες σε ένα ολοένα και πιο ασταθές διεθνές περιβάλλον.

