Τραμπ: Η συμφωνία με το Ιράν θα υπογραφεί έως το βράδυ

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι η συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου θα υπογραφεί έως το βράδυ.

Ο Τραμπ είπε στο FoxNews ότι «απόψε» θα υπογραφεί η συμφωνία με την Τεχεράνη και εξήγησε ότι σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει ποια θα είναι η επόμενη κίνηση.

Σε συνέντεξή του στην New York Post ο Τραμπ ανέφερε ότι αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και η αμερικανική αντιπροσωπεία αναμένεται να προσγειωθούν στο Πακιστάν εντός των επόμενων ωρών για συνομιλίες σχετικά με το Ιράν.

«Κατευθύνονται ήδη εκεί», είπε ο Τραμπ λίγο μετά τις 9 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ). «Θα είναι εκεί απόψε, ώρα [Ισλαμαμπάντ]».

Ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας δραματικής διπλωματικής κίνησης: να συναντηθεί απευθείας με την ιρανική ηγεσία, εφόσον παρουσιαστεί η ευκαιρία. Είπε ότι θα ήταν διατεθειμένος να συναντηθεί και ο ίδιος με Ιρανούς ηγέτες, εφόσον υπάρξει πρόοδος.

«Δεν έχω κανένα πρόβλημα να τους συναντήσω», είπε. «Αν θέλουν να συναντηθούμε, έχουμε πολύ ικανούς ανθρώπους, αλλά δεν έχω κανένα πρόβλημα να το κάνω».

«Πρόκειται να γίνουν οι συνομιλίες», είπε ο Τραμπ σε σύντομη συνέντευξη, απορρίπτοντας τις αμφιβολίες ότι οι διαπραγματεύσεις μπορεί να καταρρεύσουν. «Οπότε, σε αυτό το στάδιο, υποθέτω ότι κανείς δεν παίζει παιχνίδια».

Το χρονοδιάγραμμα υπογραμμίζει την αίσθηση του κατεπείγοντος γύρω από τις συνομιλίες, οι οποίες πραγματοποιούνται λίγες ημέρες πριν από τη λήξη της εκεχειρίας ΗΠΑ–Ιράν, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων στην περιοχή.

