Στενά του Ορμούζ: Επίθεση του Ιράν σε ινδικό τάνκερ – «Μου δώσατε άδεια να περάσω… τώρα πυροβολείτε»

Δύο τάνκερ με ινδική σημαία αναγκάστηκαν να αλλάξουν πορεία στα Στενά του Ορμούζ, καθώς δέχθηκαν πυρά από ιρανικά ταχύπλοα, σε ένα νέο περιστατικό ένοπλης έντασης στη θαλάσσια δίοδο από την οποία περνά περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με πηγές, δεν υπήρξαν τραυματισμοί ούτε ζημιές στα πλοία, τα οποία έκαναν αναστροφή και απομακρύνθηκαν από την περιοχή.

Την ίδια ώρα, δόθηκε στη δημοσιότητα το ηχητικό μήνυμα από το δεξαμενόπλοιο Sanmar Herald, που αποτυπώνει τη ν ένταση που επικράτησε εκείνη τη στιγμή. Μέλος του πληρώματος ακούγεται να καλεί το ιρανικό ναυτικό λέγοντας: «Μου δώσατε άδεια να περάσω… τώρα πυροβολείτε… αφήστε με να γυρίσω πίσω».

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 18, 2026



Σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλιακής παρακολούθησης, το πλοίο βρισκόταν εντός της λεγόμενης «πράσινης ζώνης» των Στενών, ενώ είχε προσωρινά απενεργοποιήσει το σύστημα εντοπισμού AIS πριν το ενεργοποιήσει ξανά.

Το δεύτερο πλοίο που δέχθηκε πυρά φέρεται να είναι το Jag Arnav.

Η Ινδία αντέδρασε άμεσα, καλώντας τον Ιρανό πρέσβη στο Νέο Δελχί και εκφράζοντας «βαθιά ανησυχία», υπογραμμίζοντας τη σημασία της ασφάλειας της εμπορικής ναυσιπλοΐας στην περιοχή.