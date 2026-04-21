CENTCOM: 27 πλοία αναγκάστηκαν να αλλάξουν πορεία στα Στενά του Ορμούζ λόγω αποκλεισμού

Συνολικά 27 πλοία έχουν αναγκαστεί να αλλάξουν πορεία ή να επιστρέψουν σε ιρανικά λιμάνια, στο πλαίσιο του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM).

Σε ανάρτησή της, η CENTCOM ξεκαθαρίζει ότι ο αποκλεισμός ισχύει για όλα τα πλοία, ανεξαρτήτως σημαίας, ενώ σε βίντεο που δημοσιοποίησε ακούγεται προειδοποίηση ότι όσα επιχειρήσουν να εισέλθουν ή να εξέλθουν από ιρανικά λιμάνια θα υπόκεινται σε έλεγχο και επιθεώρηση.

Since the commencement of the blockade against ships entering or exiting Iranian ports and coastal areas, U.S. forces have directed 27 vessels to turn around or return to an Iranian port. pic.twitter.com/G8dl96wN4H

— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 20, 2026



«Αν επιχειρήσετε να σπάσετε τον αποκλεισμό, θα επιβάλουμε τη συμμόρφωση με τη χρήση βίας», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο μήνυμα.

Όπως τονίζεται, τα μέτρα θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι να επιτευχθεί τελική συμφωνία με το Ιράν.