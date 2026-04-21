CENTCOM: 27 πλοία αναγκάστηκαν να αλλάξουν πορεία στα Στενά του Ορμούζ λόγω αποκλεισμού
Η CENTCOM προειδοποιεί ότι κάθε πλοίο που επιχειρεί να περάσει θα υπόκειται σε έλεγχο.
Συνολικά 27 πλοία έχουν αναγκαστεί να αλλάξουν πορεία ή να επιστρέψουν σε ιρανικά λιμάνια, στο πλαίσιο του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM).
Σε ανάρτησή της, η CENTCOM ξεκαθαρίζει ότι ο αποκλεισμός ισχύει για όλα τα πλοία, ανεξαρτήτως σημαίας, ενώ σε βίντεο που δημοσιοποίησε ακούγεται προειδοποίηση ότι όσα επιχειρήσουν να εισέλθουν ή να εξέλθουν από ιρανικά λιμάνια θα υπόκεινται σε έλεγχο και επιθεώρηση.
«Αν επιχειρήσετε να σπάσετε τον αποκλεισμό, θα επιβάλουμε τη συμμόρφωση με τη χρήση βίας», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο μήνυμα.
Όπως τονίζεται, τα μέτρα θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι να επιτευχθεί τελική συμφωνία με το Ιράν.