Στενά του Ορμούζ: Οι ΗΠΑ έχουν απωθήσει 27 πλοία από τότε που ξεκίνησε ο αποκλεισμός

Οι ΗΠΑ έχουν απωθήσει 27 πλοία από τότε που ξεκίνησε ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Στενά του Ορμούζ: Οι ΗΠΑ έχουν απωθήσει 27 πλοία από τότε που ξεκίνησε ο αποκλεισμός
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει απωθήσει 27 πλοία που προσπαθούσαν να εισέλθουν ή να εξέλθουν από ιρανικά λιμάνια από τότε που ξεκίνησε ο αμερικανικός αποκλεισμός έξω από τα Στενά του Ορμούζ πριν από περίπου μια εβδομάδα, δήλωσε τη Δευτέρα η Κεντρική Διοίκηση του στρατού. Αμερικανός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε επίσης χθες (20/4) ότι μια ομάδα πεζοναυτών έψαχνε και σάρωνε μεγάλο αριθμό εμπορευματοκιβωτίων στο Touska, ένα ιρανικό φορτηγό πλοίο που το Ναυτικό κατέσχεσε στον Κόλπο του Ομάν, αφού προσπάθησε να παρακάμψει τον αποκλεισμό.

Ήταν η πρώτη φορά που αναφέρθηκε ότι ένα πλοίο προσπάθησε να παρακάμψει τον αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ σε οποιοδήποτε πλοίο εισέρχεται ή εξέρχεται από ιρανικά λιμάνια, από τότε που τέθηκε σε ισχύ την περασμένη εβδομάδα. Αμερικανοί αξιωματούχοι θα καθορίσουν τι θα κάνουν με το ακινητοποιημένο πλοίο μόλις ολοκληρωθούν οι έρευνες, δήλωσε στρατιωτικός αξιωματούχος των ΗΠΑ, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας. Μια επιλογή θα ήταν να ρυμουλκηθεί το πλοίο στο Ομάν, δήλωσαν ανεξάρτητοι ειδικοί, όπως επίσης και να επιτραπεί στο Touska να μεταφερθεί σε ένα ιρανικό λιμάνι, εάν είναι δυνατόν.

Το πλήρωμα του πλοίου θα επιστρέψει σύντομα στο Ιράν, δήλωσε ένας δεύτερος στρατιωτικός αξιωματούχος των ΗΠΑ. «Το μήνυμα είναι ότι τα περισσότερα πλοία δεν θέλουν να πάνε εκεί έξω», δήλωσε σε συνέντευξή του ο Kevin Donegan, απόστρατος αντιναύαρχος και πρώην ανώτατος διοικητής του Ναυτικού στη Μέση Ανατολή.

Ο καπετάνιος του Touska είχε αγνοήσει τις πολλαπλές αμερικανικές προειδοποιήσεις που είχαν εκπεμφθεί μέσω ασυρμάτου. Το αντιτορπιλικό Spruance, ένα από τα δώδεκα και πλέον πολεμικά πλοία του Ναυτικού που επιβάλλουν τον αποκλεισμό των ΗΠΑ, διέταξε το πλήρωμα του σκάφους να εκκενώσει το μηχανοστάσιό του. Στη συνέχεια, πυροδότησε αρκετές βολές από το πυροβόλο Mk-45 του στο σύστημα πρόωσης του πλοίου καθώς αυτό κατευθυνόταν προς το λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς στο Ιράν, ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση σε ανακοίνωσή της που περιελάμβανε βίντεο από το περιστατικό.

Το πυροβόλο Mk-45, που βρίσκεται στην πλώρη του Spruance, μπορεί να ρίξει 16 έως 20 βολές ανά λεπτό. Τα βλήματα διαμέτρου 5 ιντσών που εκτοξεύει ζυγίζουν περίπου 70 λίβρες το καθένα και περιέχουν το ισοδύναμο περίπου 10 λιβρών TNT. Εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού επανέλαβε τη Δευτέρα την απειλή του να «λάβει τα απαραίτητα μέτρα κατά του αμερικανικού στρατού» σε απάντηση στην κατάσχεση του πλοίου, ανέφερε ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ιράν.

Λογαριασμοί κοινωνικών μέσων στο Ιράν ανέφεραν ότι η Τεχεράνη εξαπέλυσε αντίποινα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον πλοίων του αμερικανικού ναυτικού στην περιοχή, μια επίθεση που το Πεντάγωνο δήλωσε τη Δευτέρα ότι δεν συνέβη ποτέ.

Το Touska ήταν ένα από «πολλά σκάφη ενδιαφέροντος» που οι αναλυτές των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών παρακολουθούν τις τελευταίες ημέρες, τόσο εντός όσο και εκτός των ορίων του αποκλεισμού, δήλωσε ο Αμερικανός στρατιωτικός αξιωματούχος. «Έχουμε τα μάτια μας στραμμένα σε κάθε έναν από αυτούς», δήλωσε στους δημοσιογράφους την Παρασκευή ο Ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης .

Ο στρατηγός Νταν Κέιν, πρόεδρος του Κοινού Επιτελείου Στρατού, δήλωσε την Πέμπτη ότι οι στρατιωτικοί διοικητές των ΗΠΑ σε άλλα μέρη του κόσμου, και ιδιαίτερα στην περιοχή Ινδο-Ειρηνικού, θα «καταδιώξουν ενεργά οποιοδήποτε πλοίο με ιρανική σημαία ή οποιοδήποτε πλοίο επιχειρεί να παράσχει υλική υποστήριξη στο Ιράν».

Σχόλια
