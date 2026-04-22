Ελληνικών συμφερόντων το τάνκερ που χτυπήθηκε στο Ομάν

Πλοίο ελληνικών συμφερόντων με σημαία Λιβερίας δέχθηκε επίθεση από τους Φρουρούς της Επανάστασης. Πρόκειται για το τάνκερ Epaminondas, το οποίο δέχθηκε πυρά από τον στρατό της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι σώα, ενώ προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στη γέφυρα του πλοίου. Σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε το UKMTO, τονίζεται ότι δεν εκδηλώθηκε φωτιά πάνω στο πλοίο, ενώ δεν υπήρξαν και τραυματισμοί.

Η επίθεση έλαβε χώρα 15 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά από τις ακτές του σουλτανάτου του Ομάν. Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών UKMTO, ανακοίνωσε νωρίτερα πως ο κυβερνήτης του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ανέφερε πως ταχύπλοο των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, άνοιξε πυρ προκαλώντας «σοβαρές» ζημιές στη γέφυρα, χωρίς να προηγηθεί προειδοποίηση μέσω ασυρμάτου.