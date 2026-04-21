ΟΗΕ: Έκκληση για βοήθεια προς τους 20.000 ναυτικούς που έχουν αποκλειστεί στον Περσικό Κόλπο

Πλοία διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ εν μέσω των εντάσεων μεταξύ Ισραήλ και Ιράν

Snapshot Περίπου 20.000 ναυτικοί και 2.000 πλοία είναι αποκλεισμένα στον Περσικό Κόλπο λόγω διακοπής κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός ζητά βελτίωση πρόσβασης σε Wi

Fi για τα πληρώματα, ώστε να επικοινωνούν με τις οικογένειές τους.

Οι ναυτικοί αντιμετωπίζουν ακραίο στρες και κόπωση εξαιτίας του αποκλεισμού και της απομόνωσης.

Η ναυσιπλοΐα έχει διακοπεί ξανά λόγω των αποκλεισμών που επιβάλλουν Ιράν και ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο.

Το Ιράν ανέστρεψε την απόφασή του να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, αυξάνοντας τις εντάσεις με τις ΗΠΑ πριν τη λήξη της κατάπαυσης του πυρός. Snapshot powered by AI

Ο επικεφαλής του οργανισμού του ΟΗΕ για τη ναυτιλία απηύθυνε σήμερα έκκληση για παροχή βοήθειας στους περίπου 20.000 ναυτικούς που είναι αποκλεισμένοι στον Περσικό Κόλπο, ζητώντας κυρίως καλύτερη πρόσβαση στο Wi-Fi για τα απομονωμένα πληρώματα.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, σχεδόν 20.000 ναυτικοί και περίπου 2.000 πλοία είναι ακινητοποιημένα αφότου διακόπηκε η κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενός περάσματος στρατηγικής σημασίας για τον παγκόσμιο ανεφοδιασμό σε υδρογονάνθρακες.

Μιλώντας στη διάρκεια διάσκεψης στη Σιγκαπούρη με θέμα τη ναυτιλία, ο γενικός γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, Αρσένιο Ντομίνγκες, υπογράμμισε πως οι ναυτικοί υποφέρουν από ακραίο στρες και κόπωση. Ο Ντομίνγκες δήλωσε πως ορισμένες χώρες έχουν δημιουργήσει τηλεφωνικές γραμμές αρωγής προσβάσιμες 24 ώρες το 24ωρο για τους ναυτικούς, ενώ άλλες τους προμηθεύουν τρόφιμα.

Ωστόσο μπορούν να γίνουν περισσότερα σε προσωπικό επίπεδο, όπως «να τους παρασχεθεί πρόσβαση στο Wi-Fi ώστε να μπορούν να έρθουν σε επαφή με τις οικογένειές τους και να τους γνωστοποιήσουν πως είναι καλά», τόνισε. Η ναυσιπλοΐα έχει διακοπεί και πάλι από χθες, Δευτέρα στο Ορμούζ, καθώς η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον επιβάλλουν καθεμιά έναν διαφορετικό αποκλεισμό.

Το Ιράν αναθεώρησε το Σάββατο την απόφασή του να ανοίξει και πάλι αυτή τη στρατηγικής σημασίας θαλλάσσια οδό, ενισχύοντας τις εντάσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από το τέλος της κατάπαυσης του πυρός, η ισχύς της οποίας εκπνέει θεωρητικά απόψε τη νύκτα, ώρα Τεχεράνης.

