Συναγερμός στην Ηλεία: Δέκα κρούσματα φυματίωσης - Αγώνας για τον περιορισμό της ασθένειας

Οι υγειονομικές Αρχές προσπαθούν με κάθε τρόπο να περιορίσουν την εξάπλωση της ασθένειας που έχει ως βάση εργάτες γης από το Νεπάλ

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

  • Εντοπίστηκαν δέκα επιβεβαιωμένα κρούσματα φυματίωσης μεταξύ εργατών γης από το Νεπάλ στην περιοχή της Βόρειας Ηλείας και Δυτικής Αχαΐας.
  • Σχεδιάζεται ολοκληρωμένο πλάνο ανίχνευσης, κατηγοριοποίησης και θεραπείας με χρήση κινητών μονάδων και υποστήριξη από Κέντρα Υγείας και Νοσοκομεία.
  • Υπάρχει δυσκολία στην αντιμετώπιση λόγω της μετακινούμενης φύσης και της μη συμμόρφωσης των πληθυσμών με την αγωγή.
  • Η συνεργασία εργοδοτών και τοπικής αυτοδιοίκησης κρίνεται αναγκαία για τον περιορισμό της νόσου και την ιχνηλάτηση επαφών.
  • Το περιστατικό θανάτου από λεπτοσπείρωση θεωρείται μεμονωμένο, με έμφαση στην πρόληψη και την ατομική υγιεινή των εργαζόμενων σε αγροτικές εργασίες.
«Συναγερμός» έχει σημάνει στις υγειονομικές μονάδες της ευρύτερης περιοχής μετά την εξακρίβωση και νοσηλεία δέκα κρουσμάτων φυματίωσης-εργατών γης από το Νεπάλ, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου.

Η σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα με τους παραπάνω φορείς, είχε ως στόχο τον σχεδιασμό ολοκληρωμένου πλάνου για την ανίχνευση, την κατηγοριοποίηση και τη θεραπευτική διαχείριση των κρουσμάτων.

«Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι περιορίζεται το φαινόμενο στους πληθυσμούς εργατών γης του Νεπάλ που εργάζονται στην περιοχή (Βόρεια Ηλεία και Δυτική Αχαία). Υπάρχουν δέκα επιβεβαιωμένα κρούσματα φυματίωσης» δηλώνει στο ilialive.gr η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας ΠΔΕ Άννα Μαστοράκου, η οποία συμμετείχε στην σύσκεψη.

«Η σύσκεψη είχε σκοπό να σχεδιάσουμε το στρατηγικό πλάνο για την ανίχνευση της φυματίωσης στους πληθυσμούς, την κατηγοριοποίηση στη διάγνωση και την επιλογή της θεραπευτικής διαδρομής. Υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που θα πάρει χημειοπροφύλαξη και μια ομάδα ανθρώπων που θα λάβει κανονικά θεραπευτική αγωγή» συνεχίζει η κ. Μαστοράκου.

«Υπάρχει ένας σχεδιασμός για το ποιες δομές θα κάνουν την αρχική ιχνηλάτηση και ζητήσαμε από τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ να μας διαθέσει κινητές μονάδες. Στο δεύτερο στάδιο ανίχνευσης της νόσου και της θεραπείας θα αναλάβουν τα Κ.Υ. και τα Νοσοκομεία να επιτηρούν την φαρμακευτική αγωγή σ’ αυτές τις πληθυσμιακές ομάδες. Ζητήσαμε τη στήριξη των Κ. Υ. της ευρύτερης περιοχής της Βόρειας Ηλείας και της Δυτικής Αχαϊας, όπως και των Νοσοκομείων-εκ των οποίων τις Ν.Μ. Πύργου και Αμαλιάδας».

«Δύσκολος πληθυσμός…»

Η κ. Μαστοράκου εκφράζει την ανησυχία της για την έκβαση του σχεδίου, καθώς όπως σημειώνει οι συγκεκριμένοι πληθυσμοί μετακινούνται, δεν συνεργάζονται εύκολα και δεν συμμορφώνονται με την θεραπευτική αγωγή.

«Το πιο ανησυχητικό είναι ότι οι συγκεκριμένοι πληθυσμοί δεν συμμορφώνονται με την θεραπευτική αγωγή. Είναι μετακινούμενοι πληθυσμοί, εξαφανίζονται εύκολα και πολλές φορές υπάρχει θέμα αν έχουν προσωρινό ΑΜΚΑ ή όχι-κάτι που καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την διαδικασία. Είναι άτομα που κρύβονται, δεν δίνουν πληροφορίες… Είναι δύσκολος πληθυσμός».

Για το λόγο αυτό «επιστρατεύονται» τόσο οι εργοδότες όσο και η τοπική αυτοδιοίκηση να συμβάλλουν στον περιορισμό της νόσου. «Πολύ σημαντική είναι η συνδρομή των εργοδοτών και της τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί ο σχεδιασμός είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Εμείς δεν θέλουμε να φύγουν οι πληθυσμοί από την περιοχή, διότι αν κάποιος διακόψει τη θεραπεία μπορεί εν δυνάμει να αντιμετωπίσει ο ίδιος αντίσταση σε κάποια αγωγή και να συνεχίσει να μολύνει τους υπόλοιπους, ειδικά σε περιβάλλον συγχρωτισμού όπου διαμένουν. Η ιχνηλάτηση θα γίνει και σε συνεργασία με τους Δήμους γιατί θέλουμε να βρούμε και τους πολίτες που έχουν έρθει σε άμεση ή έμμεση επαφή με τους πληθυσμούς, ώστε να διευρύνουμε τον κύκλο των ανθρώπων που θα προστατεύσουμε μέσα από τη δράση».

Μεμονωμένο το περιστατικό λεπτοσπείρωσης

Αναφερόμενη στο θάνατο εργάτη γης από λεπτοσπείρωση στο ΠΓΝΠ, η κ. Μαστοράκου το χαρακτηρίζει ως ένα «μεμονωμένο περιστατικό» και δηλώνει: «Αυτό που οφείλουμε να αναδείξουμε είναι ότι, πρέπει όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με αγροτικές εργασίες να μην κυκλοφορούν ξυπόλυτοι σε στάσιμα νερά γιατί η νόσος μεταδίδεται με ούρα τρωκτικών. Να φροντίζουν την ατομική τους υγιεινή και γενικά η ενασχόληση με τις αγροτικές εργασίες επιβάλλει ιδιαίτερη προσοχή σε τυχόν εκδορές ή αμυχές γιατί από εκεί εισέρχεται το συγκεκριμένο μικρόβιο. Επίσης θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι μυοκτονίες από τους Δήμους, ειδικά στην περιοχή που συνέβη το περιστατικό όπως και να δοθούν οδηγίες στους κατοίκους».

