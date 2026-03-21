«Τσουχτερή» η τιμή του μπακαλιάρου ενόψει 25ης Μαρτίου - Φτάνει μέχρι και τα 27 ευρώ το κιλό

Λινγκ, μπακαλιαράκια και βακαλάος οι πιο οικονομικές λύσεις για τους καταναλωτές

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Μπακαλιάρος σε πάγκο ιχθυοπωλείου στην Βαρβάκειο Αγορά

Eurokinissi
  • Η τιμή του μπακαλιάρου στη Βαρβάκειο Αγορά φτάνει έως και τα 27 ευρώ το κιλό.
  • Ο υγράλατος μπακαλιάρος πωλείται στα 21,90 ευρώ το κιλό με κόκκαλο, ενώ το φιλέτο φτάνει τα 27 ευρώ το κιλό.
  • Το λινγκ κοστίζει 16,80 ευρώ το κιλό με κόκκαλο και ο κατεψυγμένος μπακαλιάρος περίπου 14 ευρώ το κιλό.
  • Πιο οικονομικές επιλογές είναι τα ντόπια μπακαλιαράκια στα 10 ευρώ το κιλό και ο βακαλάος πόλοκ στα 5 ευρώ το κιλό.
  • Οι έμποροι αναφέρουν ότι υπάρχει έλλειψη αλιείας φέτος και έχουν απορροφήσει μέρος της αύξησης για να μην επιβαρυνθούν οι καταναλωτές.
Από τις αρχές της εβδομάδας έχουν ξεκινήσει οι ιχθυοπώλες στη Βαρβάκειο Αγορά να πωλούν μπακαλιάρους, η τιμή του δημοφιλούς ψαριού, ωστόσο, φέτος είναι στα «ύψη».

Ο μπακαλιάρος είναι συνυφασμένος με τη γιορτή της 25ης Μαρτίου και έτσι οι καταναλωτές, παρά τις υψηλές τιμές, τον αγοράζουν, βάζοντας όμως βαθύτερα το χέρι στην τσέπη σε σχέση με πέρυσι και έτσι οι ιχθυοπώλες, ξεπουλούν καθημερινά.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha, οι τιμές του υγράλατου μπακαλιάρου φέτος κινούνται στα 21,90 ευρώ το κιλό με κόκκαλο, ενώ το φιλέτο αγγίζει μέχρι και τα 27 ευρώ το κιλό.

Το λινγκ ανήκει στην ίδια κατηγορία ψαριών και είναι πιο οικονομικό με 16,80 ευρώ το κιλό με κόκκαλο, ενώ ο κατεψυγμένος μπακαλιάρος κυμαίνεται στα 14 ευρώ το κιλό.

Ακόμα πιο οικονομικές λύσεις είναι τα ντόπια μπακαλιαράκια που κοστίζουν 10 ευρώ το κιλό, αλλά και ο βακαλάος πόλοκ με 5 ευρώ το κιλό.

Όπως αναφέρουν οι έμποροι, «υπάρχει έλλειψη αλιείας φέτος και έχουμε απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης για να μην επιβαρυνθούν οι καταναλωτές».

Γιατί τρώμε την 25η Μαρτίου μπακαλιάρο σκορδαλιά

Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η παλαιότερη και πιο αυστηρή χρονική περίοδος νηστείας για την ορθόδοξη εκκλησία. Στην έναρξη της καθιέρωσης της, περί τον 4ο αιώνα μ.Χ., προβλεπόταν μάλιστα κατά τα μοναχικά πρότυπα ξηροφαγία, με τους πιστούς να τρώνε μόνο μια φορά την ημέρα κι αυτή μετά τις 3 το μεσημέρι.

Μέσα στην περίοδο της Τεσσαρακοστής η νηστεία καταλύεται, διαφοροποιείται δηλαδή, τρεις φορές, δίνοντας μια ευκαιρία στους πιστούς για ενδυνάμωση μιας και η νηστεία αυτή είναι η πιο αυστηρή.

Η πρώτη από αυτές τις εξαιρέσεις είναι ανήμερα της εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, όπως έχει καθιερωθεί η 25η Μαρτίου. Πρόκειται για μια χαρμόσυνη εορτή μέσα στην περίοδο του πένθους της Σαρακοστής και επειδή είναι θεομητορική εορτή, αφιερωμένη στην Παναγία και ως εκ τούτου ιδιαίτερα σημαντική, καταλύονται το ψάρι, το έλαιο και ο οίνος.

Όσον αφορά τη δεύτερη ημέρα διαφοροποίησης της νηστείας, αυτή είναι η Κυριακή των Βαΐων, η οποία είναι Δεσποτική εορτή, αφιερωμένη δηλαδή στον επίγειο βίο του Ιησού, οπότε οι πιστοί καταναλώνουν και πάλι ψάρι, λάδι και κρασί.

Κατάλυση του λαδιού γίνεται και τη Μεγάλη Πέμπτη, εις ανάμνηση της παραδόσεως του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας από τον Ιησού Χριστό. Μάλιστα, τη Μεγάλη Πέμπτη τελείται και η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, η οποία τελείται μόλις 10 φορές το χρόνο.

Το έθιμο του μπακαλιάρου

Παραδοσιακό έδεσμα της ημέρας του Ευαγγελισμού, η οποία έχει πια διττή σημασία για τον Ελληνισμό, καθώς συμπίπτει από το 1838 με τον εορτασμό της Επανάστασης του 1821, είναι ο μπακαλιάρος και μάλιστα συνοδεία της γνωστής σκορδαλιάς.

Η εξήγηση για τη γευστική αυτή συνήθεια είναι αρκετά απλή κι έχει να κάνει κυρίως με την αδυναμία των κατοίκων της ενδοχώρας να προμηθεύονται άμεσα και οικονομικά φρέσκο ψάρι. Παρά το ότι ο μπακαλιάρος δεν είναι ένα «ελληνικό» ψάρι, καθώς απαντάται κυρίως στις ακτές του βορειοανατολικού Ατλαντικού, το γεγονός ότι γίνεται παστός τον καθιστά ένα τρόφιμο φθηνό κι εύκολο στη συντήρηση.

Ο μπακαλιάρος έφτασε στο ελληνικό τραπέζι περί τον 15ο αιώνα και καθιερώθηκε άμεσα ως το εθνικό φαγητό της 25ης Μαρτίου, καθώς με εξαίρεση τα νησιά μας, το φρέσκο ψάρι αποτελούσε πολυτέλεια για τους φτωχούς κατοίκους της ηπειρωτικής Ελλάδας. Έτσι, ο παστός μπακαλιάρος, που δεν χρειαζόταν ιδιαίτερη συντήρηση, αποτέλεσε την εύκολη και φθηνή συνάμα λύση, έθιμο που κρατά μέχρι τις μέρες μας.

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Νίκολας Μπρέντον, έγινε γνωστός από τη σειρά Buffy the Vampire Slayer

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Σαρωτικές αυξήσεις έως και 17% στα αεροπορικά εισιτήρια για Πάσχα και καλοκαίρι

07:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τσουχτερή» η τιμή του μπακαλιάρου ενόψει 25ης Μαρτίου - Φτάνει μέχρι και τα 27 ευρώ το κιλό

07:00ΚΟΣΜΟΣ

«Εκατοντάδες μαχητικά πάνω από το Ιράν κάθε στιγμή»: Πώς διεξάγεται ο σαρωτικός αεροπορικός πόλεμος ΗΠΑ και Ισραήλ

06:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στα χαρακώματα ξανά ο ΣΥΡΙΖΑ - Σήμερα η κρίσιμη ΚΕ με «κύριο πιάτο» τις συνεργασίες

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Το στοιχείο που «ξεκλειδώνει» το μυστικό της κόκκινης βαλίτσας

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Που θα βρέξει σήμερα - Πώς θα κάνουμε 25η Μαρτίου

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Τσαγκαράκης: Δύο προσφορές μέσα σε λίγα λεπτά για το Ευαγγέλιο - Χειροπέδες στον γνωστό γκαλερίστα

06:03ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Το Ιράν στοχεύει το Ντιέγκο Γκάρσια και αποκαλύπτει νέες πυραυλικές δυνατότητες - Μεχρι που η εμβελειά τους - Χιλιάδες αμερικανοί πεζοναύτες πάνε στον Περσικό

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 21 Μαρτίου

05:25ΚΟΣΜΟΣ

Κουβέιτ: Επίθεση με drones και πυραύλους από το Ιράν

05:04ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Κίνδυνος κατάρρευσης φράγματος στη Χαβάη, εντολή εκκένωσης για 5.500 κατοίκους

04:38ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Διαπραγματεύεται με την Ιαπωνία για την προμήθεια πετρελαίου

04:10ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους κτά της βάσης Ντιέγκο Γκαρσία σε απόσταση 4000 χιλιομέτρων

03:40ΚΟΣΜΟΣ

Βηρυτός: Αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στην πρωτεύουσα του Λιβάνου

03:10ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αίρουν τις κυρώσεις στο Ιρανικό πετρέλαιο για 30 ημέρες

02:45ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Κύμα καύσωνα χτυπά τις δυτικές πολιτείες - Θερμοκρασίες ρεκόρ

02:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Δυνατός σεισμός στην Κεφαλονιά

02:12ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

16:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Δεν αποκλείεται να επιστρατεύσουμε τα κοντομάνικα μετά το ψήσιμο του οβελία

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Τσαγκαράκης: Δύο προσφορές μέσα σε λίγα λεπτά για το Ευαγγέλιο - Χειροπέδες στον γνωστό γκαλερίστα

04:10ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους κτά της βάσης Ντιέγκο Γκαρσία σε απόσταση 4000 χιλιομέτρων

06:03ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Το Ιράν στοχεύει το Ντιέγκο Γκάρσια και αποκαλύπτει νέες πυραυλικές δυνατότητες - Μεχρι που η εμβελειά τους - Χιλιάδες αμερικανοί πεζοναύτες πάνε στον Περσικό

06:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η άνοιξη επιστρέφει στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη του ECMWF για το τέλος Μάρτη

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Το στοιχείο που «ξεκλειδώνει» το μυστικό της κόκκινης βαλίτσας

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Που θα βρέξει σήμερα - Πώς θα κάνουμε 25η Μαρτίου

02:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Δυνατός σεισμός στην Κεφαλονιά

09:19TRAVEL

Ποιο θα είναι το επόμενο Ντουμπάι; Οι 9 πόλεις που υπόσχονται απόλυτη και φτηνή χλιδή

21:58ΚΟΣΜΟΣ

«Λιώνουν» για την όμορφη ξανθιά του στρατού Τζέσικα - Το κορίτσι των ονείρων δεν είναι αυτό που φαίνεται

21:47ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνόκτητο πλοίο έγινε το πρώτο φορτηγό χύδην φορτίου που διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ με ενεργοποιημένο το Σύστημα Αυτόματης Αναγνώρισης

09:02WHAT THE FACT

Η κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου έως και 25% - Μόνο αν προτιμάτε αυτό το ποτό

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Πώς έγινε το ιρανικό χτύπημα στο αμερικανικό μαχητικό F-35 

20:15ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σκάνδαλο στη ΔΟΥ Χαλκίδας: Το «μωράκι», το «γατάκι» και ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ.

21:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση MRB: Ποια κυβέρνηση θέλουν μετά τις εκλογές -Πού κινούνται Τσίπρας, Καρυστιανού, Σαμαράς

23:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ερυθρός Αστέρας 82-74: Ένα δεκάλεπτο ήταν αρκετό να... τρομάξει την Ευρώπη

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Δεν «βλέπει» μείωση στις τιμές της βενζίνης η πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής και προβλέπει «vegetarian Πάσχα»

23:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Εξετάζει «να περιορίσει» τον πόλεμο και να αφήσει την κρίση για το Ορμούζ σε «άλλα έθνη»

17:40MEETING POINT

Ο Χρυσοχοΐδης στο Newsbomb: Τι αποκαλύπτει για το χτύπημα στην εβραϊκή συναγωγή στην Αθήνα με χρηματοδότηση από το Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ