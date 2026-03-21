Πέθανε ο ηθοποιός Νίκολας Μπρέντον - Έγινε γνωστός από τη σειρά Buffy the Vampire Slayer

Snapshot Ο Νίκολας Μπρέτον, γνωστός για τον ρόλο του ως Ξάντερ Χάρις στη σειρά Buffy the Vampire Slayer, πέθανε σε ηλικία 54 ετών από φυσικά αίτια στον ύπνο του.

Την τελευταία περίοδο είχε εστιάσει στη ζωγραφική ως προσωπικό τρόπο έκφρασης.

Η καριέρα του περιλάμβανε συμμετοχές σε τηλεοπτικές σειρές όπως το Criminal Minds και ταινίες όπως το Coherence.

Αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας, μεταξύ αυτών καρδιολογικά θέματα και το σύνδρομο Cauda Equina, καθώς και μάχες με την ψυχική υγεία και εξαρτήσεις.

Η οικογένειά του ζήτησε ιδιωτικότητα και ευχαρίστησε όσους τον στήριξαν, ενώ η συμπρωταγωνίστριά του Άλισον Χάνιγκαν τον αποχαιρέτησε με συγκινητικό μήνυμα. Snapshot powered by AI

Ο Νίκολας Μπρέντον, ο Αμερικανός ηθοποιός που έγινε γνωστός μέσα από τον ρόλο του Ξάντερ Χάρις στη σειράBuffy the Vampire Slayer, απεβίωσε σε ηλικία 54 ετών. Η οικογένειά του ανακοίνωσε ότι ο ηθοποιός «έφυγε ήρεμα στον ύπνο του από φυσικά αίτια».

Ο Μπρέντον ήταν γνωστός όχι μόνο για την υποκριτική του πορεία αλλά και για το πάθος του για τη ζωγραφική, στην οποία αφιερώθηκε τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Η οικογένειά του τον περιέγραψε ως έναν ευαίσθητο και δημιουργικό άνθρωπο, με βαθιά αγάπη για τις τέχνες και την έκφραση.

Η καριέρα του Νίκολας Μπρέντον συνδέθηκε στενά με το Buffy the Vampire Slayer, όπου πρωταγωνίστησε ως ο πιστός φίλος της Μπάφι για επτά σεζόν, από το 1997 έως το 2003. Ο ρόλος του Ξάντερ τον έκανε αγαπητό στο κοινό και τον καθιέρωσε στο χώρο της τηλεόρασης. Μετά το Buffy, συμμετείχε σε δημοφιλείς σειρές όπως τοCriminal Minds και σε ταινίες όπως τοCoherence και τοPsycho Beach Party.

Παρά την επιτυχία του, ο Μπρέντον αντιμετώπισε σημαντικές προκλήσεις στην προσωπική του ζωή. Ανοιχτά μίλησε για τα προβλήματα εξάρτησης και τις δυσκολίες με την ψυχική υγεία. Επιπλέον, πάλεψε με σοβαρά ιατρικά θέματα, όπως καρδιολογικά προβλήματα και το σύνδρομο Cauda Equina, που απαιτούσαν επανειλημμένες χειρουργικές επεμβάσεις μετά από τραυματισμό.

Η είδηση του θανάτου του συγκίνησε την καλλιτεχνική κοινότητα. Η συμπρωταγωνίστριά του, Άλισον Χάνιγκαν, τον αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό μήνυμα, θυμούμενη τις κοινές στιγμές στα γυρίσματα. Η οικογένειά του ζήτησε σεβασμό στην ιδιωτικότητα αυτές τις δύσκολες ώρες και ευχαρίστησε όλους όσοι στάθηκαν δίπλα στον Μπρέντον και τον αγάπησαν.