Πέθανε ο ηθοποιός Νίκολας Μπρέντον - Έγινε γνωστός από τη σειρά Buffy the Vampire Slayer

Πέθανε ο Νίκολας Μπρέντον, ο αγαπημένος Ξάντερ Χάρις από το Buffy the Vampire Slayer

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Πέθανε ο ηθοποιός Νίκολας Μπρέντον - Έγινε γνωστός από τη σειρά Buffy the Vampire Slayer
  • Ο Νίκολας Μπρέτον, γνωστός για τον ρόλο του ως Ξάντερ Χάρις στη σειρά Buffy the Vampire Slayer, πέθανε σε ηλικία 54 ετών από φυσικά αίτια στον ύπνο του.
  • Την τελευταία περίοδο είχε εστιάσει στη ζωγραφική ως προσωπικό τρόπο έκφρασης.
  • Η καριέρα του περιλάμβανε συμμετοχές σε τηλεοπτικές σειρές όπως το Criminal Minds και ταινίες όπως το Coherence.
  • Αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας, μεταξύ αυτών καρδιολογικά θέματα και το σύνδρομο Cauda Equina, καθώς και μάχες με την ψυχική υγεία και εξαρτήσεις.
  • Η οικογένειά του ζήτησε ιδιωτικότητα και ευχαρίστησε όσους τον στήριξαν, ενώ η συμπρωταγωνίστριά του Άλισον Χάνιγκαν τον αποχαιρέτησε με συγκινητικό μήνυμα.
Ο Νίκολας Μπρέντον, ο Αμερικανός ηθοποιός που έγινε γνωστός μέσα από τον ρόλο του Ξάντερ Χάρις στη σειράBuffy the Vampire Slayer, απεβίωσε σε ηλικία 54 ετών. Η οικογένειά του ανακοίνωσε ότι ο ηθοποιός «έφυγε ήρεμα στον ύπνο του από φυσικά αίτια».

Ο Μπρέντον ήταν γνωστός όχι μόνο για την υποκριτική του πορεία αλλά και για το πάθος του για τη ζωγραφική, στην οποία αφιερώθηκε τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Η οικογένειά του τον περιέγραψε ως έναν ευαίσθητο και δημιουργικό άνθρωπο, με βαθιά αγάπη για τις τέχνες και την έκφραση.

Η καριέρα του Νίκολας Μπρέντον συνδέθηκε στενά με το Buffy the Vampire Slayer, όπου πρωταγωνίστησε ως ο πιστός φίλος της Μπάφι για επτά σεζόν, από το 1997 έως το 2003. Ο ρόλος του Ξάντερ τον έκανε αγαπητό στο κοινό και τον καθιέρωσε στο χώρο της τηλεόρασης. Μετά το Buffy, συμμετείχε σε δημοφιλείς σειρές όπως τοCriminal Minds και σε ταινίες όπως τοCoherence και τοPsycho Beach Party.

Παρά την επιτυχία του, ο Μπρέντον αντιμετώπισε σημαντικές προκλήσεις στην προσωπική του ζωή. Ανοιχτά μίλησε για τα προβλήματα εξάρτησης και τις δυσκολίες με την ψυχική υγεία. Επιπλέον, πάλεψε με σοβαρά ιατρικά θέματα, όπως καρδιολογικά προβλήματα και το σύνδρομο Cauda Equina, που απαιτούσαν επανειλημμένες χειρουργικές επεμβάσεις μετά από τραυματισμό.

Η είδηση του θανάτου του συγκίνησε την καλλιτεχνική κοινότητα. Η συμπρωταγωνίστριά του, Άλισον Χάνιγκαν, τον αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό μήνυμα, θυμούμενη τις κοινές στιγμές στα γυρίσματα. Η οικογένειά του ζήτησε σεβασμό στην ιδιωτικότητα αυτές τις δύσκολες ώρες και ευχαρίστησε όλους όσοι στάθηκαν δίπλα στον Μπρέντον και τον αγάπησαν.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:52ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Είκοσι χρόνια από το πρώτο «τιτίβισμα» - Οι λογαριασμοί με τους περισσότερους ακόλουθους

08:42ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση: Η προθυμία του Ιράν να κλιμακώνει έναν πόλεμο υψηλού ρίσκου είναι το ισχυρότερο όπλο του

08:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο Toyota C-HR+ στην Ελλάδα - Πόσο κοστίζει

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Ποιοι εξαφάνισαν τον Σωτήρη Τσιπίλη - Το δράμα της μητέρας και η μυστηριώδης γυναίκα με το όνομα «Βούλα»

08:19ΣΕΙΣΜΟΙ

Παπαζάχος για τους σεισμούς στην Ήπειρο: «Δεν είναι απίθανο να δούμε και μεγαλύτερο»

08:10ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο κλειστού στίβου: Τεράστιος τελικός στο επί κοντώ με «μονομαχία» Καραλή με Ντουπλάντις

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Ριζικές αλλαγές στην απόκτηση διπλώματος οδήγησης - Με κάμερες οι εξετάσεις

08:07WHAT THE FACT

Πώς ξεκίνησαν τα αστεία για τον Τσακ Νόρις - Η ιστορία πίσω από τον θρυλικό star και τα memes

07:56ΥΓΕΙΑ

Οι πιο επώδυνες επεμβάσεις σύμφωνα με ειδικούς – Τι λέει η επιστήμη για τον πόνο

07:55LIFESTYLE

Τι περιμένουμε τον Απρίλιο στην ελληνική τηλεόραση

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πλησιάζει η μέρα που θα πάμε τα ρολόγια μπροστά - Η ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών

07:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πλαστοί πίνακες και έργα τέχνης: Πότε πρέπει να πονηρευτείτε - Τα εξόφθαλμα και τα πιο...ψαγμένα Red Flags

07:48ΚΟΣΜΟΣ

CBS: Αυξάνονται οι στρατιωτικές κινήσεις για πιθανή επέμβαση στο Ιράν

07:48ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια 2026: Τι προβλέπουν για το Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε φέτος

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν όλα στις οικοδομές: Οι νέοι όροι δόμησης με ένα κλικ για κάθε οικόπεδο σε όλη τη χώρα

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Τσακ Νόρις: Αυτή ήταν η περιουσία του θρύλου των πολεμικών τεχνών τη στιγμή του θανάτου του

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Ο 16χρονος... αριστούχος της Χημείας που έφτιαχνε κροτίδες στο σπίτι και είχε 10 κιλά εκρηκτικές ύλες στο υπνοδωμάτιό του

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Νίκολας Μπρέντον - Έγινε γνωστός από τη σειρά Buffy the Vampire Slayer

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Σαρωτικές αυξήσεις έως και 17% στα αεροπορικά εισιτήρια για Πάσχα και καλοκαίρι

07:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τσουχτερή» η τιμή του μπακαλιάρου ενόψει 25ης Μαρτίου - Φτάνει μέχρι και τα 27 ευρώ το κιλό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
04:10ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους κατά της βάσης Ντιέγκο Γκαρσία σε απόσταση 4000 χιλιομέτρων

16:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Δεν αποκλείεται να επιστρατεύσουμε τα κοντομάνικα μετά το ψήσιμο του οβελία

07:48ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια 2026: Τι προβλέπουν για το Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε φέτος

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Τσαγκαράκης: Δύο προσφορές μέσα σε λίγα λεπτά για το Ευαγγέλιο - Χειροπέδες στον γνωστό γκαλερίστα

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Τσακ Νόρις: Αυτή ήταν η περιουσία του θρύλου των πολεμικών τεχνών τη στιγμή του θανάτου του

08:19ΣΕΙΣΜΟΙ

Παπαζάχος για τους σεισμούς στην Ήπειρο: «Δεν είναι απίθανο να δούμε και μεγαλύτερο»

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Που θα βρέξει σήμερα - Πώς θα κάνουμε 25η Μαρτίου

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

02:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Δυνατός σεισμός στην Κεφαλονιά

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Το στοιχείο που «ξεκλειδώνει» το μυστικό της κόκκινης βαλίτσας

09:19TRAVEL

Ποιο θα είναι το επόμενο Ντουμπάι; Οι 9 πόλεις που υπόσχονται απόλυτη και φτηνή χλιδή

06:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η άνοιξη επιστρέφει στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη του ECMWF για το τέλος Μάρτη

08:10ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο κλειστού στίβου: Τεράστιος τελικός στο επί κοντώ με «μονομαχία» Καραλή με Ντουπλάντις

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Ποιοι εξαφάνισαν τον Σωτήρη Τσιπίλη - Το δράμα της μητέρας και η μυστηριώδης γυναίκα με το όνομα «Βούλα»

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος για τον Τσακ Νόρις: Παγκόσμια συγκίνηση και αποχαιρετισμοί από σταρ και ηγέτες

06:03ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Το Ιράν στοχεύει το Ντιέγκο Γκάρσια και αποκαλύπτει νέες πυραυλικές δυνατότητες - Μεχρι που η εμβελειά τους - Χιλιάδες αμερικανοί πεζοναύτες πάνε στον Περσικό

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Ριζικές αλλαγές στην απόκτηση διπλώματος οδήγησης - Με κάμερες οι εξετάσεις

17:40MEETING POINT

Ο Χρυσοχοΐδης στο Newsbomb: Τι αποκαλύπτει για το χτύπημα στην εβραϊκή συναγωγή στην Αθήνα με χρηματοδότηση από το Ιράν

09:02WHAT THE FACT

Η κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου έως και 25% - Μόνο αν προτιμάτε αυτό το ποτό

21:58ΚΟΣΜΟΣ

«Λιώνουν» για την όμορφη ξανθιά του στρατού Τζέσικα - Το κορίτσι των ονείρων δεν είναι αυτό που φαίνεται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ