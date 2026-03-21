Παπαζάχος για τους σεισμούς στην Ήπειρο: «Δεν είναι απίθανο να δούμε και μεγαλύτερο»

Οι κάτοικοι είναι ανήσυχοι από την συνεχή σεισμική δραστηριότητα των τελευταίων ημερών

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Για το μπαράζ των σεισμικών δονήσεων που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στην Ήπειρος μίλησε ο καθηγητής σεισμολογίας, Κώστας Παπαζάχος.

Οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής ανησυχούν ιδιαίτερα καθώς τις τελευταίες ημέρες η σεισμική δραστηριότητα είναι συνεχή και έντονη.

Χθες, μέσα σε 45 μόλις λεπτά οι κάτοικοι ταρακουνήθηκαν τρεις φορές από ισχυρούς σεισμούς. Ο πρώτος είχε ένταση 4,6 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ και σημειώθηκε στις 11:05, ο δεύτερος είχε την ίδια ένταση και σημειώθηκε στις 11:40 ενώ ο τρίτος σημειώθηκε στις 11:50 και είχε ένταση 4 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.

Ο κ. Παπαζάχος ξεκίνησε λέγοντας αρχικά πως «δεν περιμένουμε μεγαλύτερο σεισμό, αλλά δεν είναι απίθανο». Όπως εξήγησε «επειδή η μετασεισμική ακολουθία συνεχίζεται με ένταση και για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τον ισχυρό σεισμό είναι πιο πιθανό να προκληθεί ένας ισχυρός σεισμός από μία συνηθισμένη σεισμική ακολουθία».

Όπως σημείωσε στη συνέχεια η περιοχή έχει ιστορικό καθώς το 1813 ακριβώς στο σημείο που έγινε ο ισχυρός σεισμός της 8ης Μαρτίου είχε σημειωθεί ένας ισχυρός σεισμός της τάξης του 6,3 Ρίχτερ που είχε προκαλέσει σημαντικές βλάβες στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως ανέφερε ο καθηγητής, οι σεισμοί τώρα σημειώνονται στο νότιο τμήμα του ρήγματος και εξαιτίας αυτής της ένταση που έχει προκληθεί θα πρέπει να έχουμε μία διαφορετική προσέγγιση σε αυτήν την ακολουθία.

Ο κ. Παπαζάχος τόνισε ότι οι περιοχές δυτικά των Ιωαννίνων έχουν μία σειρά από ρήγματα που ειδικά τον 19ο αιώνα προκάλεσαν ένα μπαράζ ισχυρών σεισμικών δονήσεων. «Μιλάμε για σεισμούς ρήγματα που έχουν την δυνατότητα να δώσουν ισχυρούς σεισμούς έως και 6,5 Ρίχτερ. Συνεπώς και τα ρήγματα που υπάρχουν στην περιοχή και έχουν χαρτογραφηθεί αλλά και το ιστορικό της περιοχής είναι βαρύ. Για το λόγο αυτό δεν έχουμε και μία ομαλή σεισμική εξέλιξη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο καθηγητής σεισμολογίας.

Ο κ. Παπαζάχος καλούμενος να δώσει οδηγίες στους κατοίκους της περιοχής για το επόμενο χρονικό διάστημα ανέφερε ότι αν και το πιο πιθανό είναι η σεισμική ακολουθία να «σβήσει» σταδιακά τις επόμενες ημέρες, επειδή επιμένει στο νότιο τμήμα και μπορεί να σημειωθεί μία ισχυρή δόνηση θα πρέπει να πάρουν τα βασικά μέτρα προστασίας.

Να αποφεύγουν δηλαδή να μπαίνουν σε ετοιμόρροπα κτήρια και όταν εντοπίζονται προβληματικά κτήρια να μην χρησιμοποιούντα έως ότου μονιμοποιηθεί η κατάσταση.

