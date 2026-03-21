Αλλάζουν όλα στις οικοδομές: Οι νέοι όροι δόμησης με ένα κλικ για κάθε οικόπεδο σε όλη τη χώρα

Η διαδικασία είναι εφικτή για τους χρήστες μέσω του maps.ktimatologio.gr, παρέχοντας τη γνώση για την εικόνα ενός ακινήτου

Δημήτρης Δρίζος

Από εδώ και στο εξής οι ιδιοκτήτες με λίγα... κλικ θα έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν εύκολα και συνοπτικά τους βασικούς όρους δόμησης που ισχύουν για το γεωτεμάχιό τους, μέσω της διασύνδεσης του Κτηματολογίου με τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη.

Η διαδικασία είναι εφικτή για τους χρήστες μέσω του maps.ktimatologio.gr, παρέχοντας τη γνώση για την εικόνα ενός ακινήτου. Μέσω αυτής της διασύνδεσης, οι ιδιοκτήτες δεν θα χρειάζεται πλέον να απευθύνονται σε διαφορετικές υπηρεσίες για αναζήτηση πληροφοριών, ενώ ταυτόχρονα επιταχύνεται η αξιολόγηση ακινήτων, ενισχύεται η διαφάνεια στην αγορά γης και διευκολύνεται ο σχεδιασμός επενδύσεων.

Στο διαδικαστικό κομμάτι, οι πληροφορίες εμφανίζονται σε έναν συνοπτικό πίνακα για κάθε γεωτεμάχιο και αντλούνται από τα ανοικτά δεδομένα του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που έτρεξε και το έργο. Στην πράξη, η διασύνδεση των δύο συστημάτων επιτρέπει την αυτόματη μετάβαση από τον Ψηφιακό Χάρτη του Κτηματολογίου στον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη για την προβολή αναλυτικών πολεοδομικών πληροφοριών.

Τι βλέπουμε

Αφού ο ιδιοκτήτης εισέλθει στο maps.ktimatologio.gr, με τους κωδικούς του, εμφανίζονται κατηγορίες χρήσεων γης (π.χ. περιοχή ελεύθερων χώρων – αστικού πρασίνου και περιοχή γενικής κατοικίας), μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος, αριθμός ορόφων, ελάχιστο εμβαδόν κατά κανόνα (τ.μ.), ελάχιστο μήκος προσώπου κατά κανόνα (μ.), αρτιότητα κατά παρέκκλιση, συντελεστής κάλυψης οικοπέδου (%) και τιμή συντελεστή δόμησης.

Οι πληροφορίες αυτές προβάλλονται χωρικά πάνω στο ίδιο το γεωτεμάχιο, συνδυάζοντας τα κτηματολογικά δεδομένα με τα πολεοδομικά στοιχεία σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον και διασφαλίζοντας την απόλυτη ταύτιση της ιδιοκτησιακής εικόνας με τους κανόνες δόμησης.

Διευκρινίζεται ότι οι πληροφορίες αυτές εμφανίζονται βάσει της διαθεσιμότητας των πολεοδομικών πληροφοριών στον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη. Ειδικότερα, Γενικές Χρήσεις Γης (ΓΠΣ) εμφανίζονται μόνο για περιοχές με εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) ή ΣΧΟΟΑΠ, που αφορούν κυρίως περιοχές εντός σχεδίου πόλης, εντός ορίων οικισμού ή επέκτασης σχεδίου πόλεως.

Αντίστοιχα, Γενικές Χρήσεις Γης από εγκεκριμένο Ρυμοτομικό Σχέδιο (ΕΡΣ) εμφανίζονται μόνο σε περιοχές όπου το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο έχει καθορίσει χρήσεις γης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πληροφορία για χρήσεις γης δεν εμφανίζεται όταν αυτές καλύπτουν τμήμα μικρότερο του 10% της έκτασης του γεωτεμαχίου.

Ποια γεωτεμάχια εξαιρούνται

Οσον αφορά τους περιορισμούς εμφάνισης όρων δόμησης (όπως αρτιότητα, συντελεστής δόμησης, κάλυψη, ύψος και αριθμός ορόφων), δεν εμφανίζονται σύμφωνα με το Κτηματολόγιο όταν πρόκειται για μη οριοθετημένους οικισμούς, περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και περιοχές επέκτασης σχεδίου πόλεως χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

Παράλληλα, δεν εμφανίζεται πληροφορία για όρους δόμησης όταν αυτοί καλύπτουν λιγότερο από το 10% της έκτασης του γεωτεμαχίου ή εμφανίζεται ειδική σήμανση ότι το γεωτεμάχιο βρίσκεται στα όρια ισχύος των όρων δόμησης, όταν οι όροι καλύπτουν έως το 50% της έκτασής του.

Τι είναι ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης

Ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο συγκεντρώνει, συστηματοποιεί και ενσωματώνει ψηφιακή γεωχωρική πληροφορία που τηρείται από διαφορετικούς φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και αφορά το καθεστώς ιδιοκτησίας, δόμησης, εκμετάλλευσης ή και προστασίας της ακίνητης περιουσίας, με σκοπό αυτή να καταστεί διαλειτουργικά διαθέσιμη μέσω ενιαίας διαδικτυακής πλατφόρμας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης παρουσιάζει ενοποιημένη και κωδικοποιημένη τη θεσμική πληροφορία που ισχύει, εστιασμένη σε κάθε περιοχή και οικοδομικό τετράγωνο και οικόπεδο, αν υπάρχει. Λειτουργεί ταυτόχρονα ως μοναδικό σημείο έγκυρης πληροφόρησης.

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»

