Σαρωτικές αυξήσεις έως και 17% στα αεροπορικά εισιτήρια για Πάσχα και καλοκαίρι

Σαρωτικές αυξήσεις έως και 17% καταγράφονται στα αεροπορικά εισιτήρια για κρατήσεις που αφορούν την περίοδο του Πάσχα, αλλά και το προσεχές καλοκαίρι, εξαιτίας των ανατιμήσεων στα καύσιμα που προκλήθηκαν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ιδιαίτερα για δημοφιλείς προορισμούς το κόστος καθίσταται πολλές φορές απαγορευτικό όπως καταγράφει ρεπορτάζ του Mega.

Η αύξηση των αεροπορικών εισιτηρίων είναι «αναπόφευκτη» δεδομένης της απότομης αύξησης των τιμών των υδρογονανθράκων λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο γενικός διευθυντής της IATA, της κορυφαίας αεροπορικής ένωσης στον κόσμο. Η τιμή ενός βαρελιού καυσίμου αεριωθούμενων έχει διπλασιαστεί από την επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, μια αύξηση ακόμη μεγαλύτερη από αυτή του αργού πετρελαίου, σημείωσε ο Γουίλι Γουόλς.

