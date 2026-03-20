Αυξήσεις έως 10% στα εισιτήρια των ΚΤΕΛ – «Ανάσα αλλά όχι λύση», λένε οι εκπρόσωποι του κλάδου

Η αύξηση προστίθεται σε προηγούμενη αναπροσαρμογή από τις αρχές του 2024 – Πώς εξηγούν οι εκπρόσωποι του κλάδου αυτήν την εξέλιξη, μιλώντας στο Newsbomb

Γιάννης Νικηφοράκης

Ακριβότερες γίνονται οι μετακινήσεις με τα ΚΤΕΛ σε όλη την Ελλάδα, μετά τη νέα υπουργική απόφαση που προβλέπει αυξήσεις της τάξεως του 10% τόσο στα αστικά, όσο και τα υπεραστικά δρομολόγια. Η ρύθμιση προστίθεται σε προηγούμενη αύξηση –περίπου 9%– που είχε δοθεί στις αρχές του 2024, εντείνοντας την επιβάρυνση για τους επιβάτες.

Η απόφαση βασίζεται στην αναπροσαρμογή του χιλιομετρικού συντελεστή κομίστρων και συνδέεται με το αυξημένο κόστος λειτουργίας των συγκοινωνιών, όπως τα καύσιμα, η ενέργεια, οι μισθοί και τα ανταλλακτικά, σύμφωνα με εκπροσώπους του κλάδου, που μίλησαν στο Newsbomb.

Στη Μαγνησία, η αύξηση εφαρμόζεται ήδη από τη 13η Μαρτίου 2026, με τις τιμές να ανεβαίνουν σε όλες τις γραμμές, ενώ, το κατώτερο εισιτήριο διαμορφώνεται πλέον στα 2,20 ευρώ.

Ο επικεφαλής του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Μαγνησίας και Γραμματέας της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών, Δημήτρης Κολυνδρίνης, τόνισε ότι «η αύξηση είχε συμφωνηθεί πριν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την “εκτόξευση” των τιμών στα καύσιμα», σε συνέντευξη στο Newsbomb. Όπως αναφέρει, η συγκυρία είχε ως αποτέλεσμα η όποια ενίσχυση να «απορροφηθεί άμεσα».

Ακόμη, επεσήμανε ότι από το 2010 έως σήμερα, τα λειτουργικά έξοδα (μισθοί, καύσιμα, ενέργεια, ανταλλακτικά και συντήρηση) έχουν αυξηθεί συνολικά κατά περίπου 38%, ενώ, επανέλαβε ότι οι ανατιμήσεις δεν αποφασίζονται από τα ΚΤΕΛ, αλλά επιβάλλονται με αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργείου.

Οι εκπρόσωποι του κλάδου υπογραμμίζουν ότι δεν έχουν καταγραφεί έντονες αντιδράσεις από το επιβατικό κοινό. «Οι υπηρεσίες των ΚΤΕΛ Μαγνησίας έχουν αναβαθμιστεί, διαθέτουμε σύγχρονα λεωφορεία που εξασφαλίζουν ασφαλείς και ξεκούραστες διαδρομές», συμπλήρωσε ο κ. Κολυνδρίνης.

Παράλληλα, σημείωσε πως διατηρούνται πολιτικές εκπτώσεων, ώστε να περιοριστεί η επιβάρυνση, ιδιαίτερα για φοιτητές αλλά και τακτικούς ταξιδιώτες όλων των ηλικιακών ομάδων.

«Η αύξηση είχε δρομολογηθεί πολύ νωρίτερα, ήταν πάγιο αίτημα του κλάδου»

Ο Αντιπρόεδρος των ΚΤΕΛ Μαγνησίας, Ηλίας Μπάρδας, τόνισε ότι «η αύξηση στα εισιτήρια ήταν ένα πάγιο αίτημα πολλών χρόνων. Απλώς, έτυχε να συμβεί τώρα με την ανατίμηση των καυσίμων, το βασικό μας έξοδο. Σίγουρα βοηθά, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα, συν ότι επιβαρύνεται ο κόσμος. Πρόκειται για θέμα βιωσιμότητας, πρέπει να βρεθούν άλλες λύσεις», μιλώντας στο Newsbomb.

Παράλληλα, σχολίασε πως όλος ο κλάδος είναι σε αναδιάρθρωση και βρίσκεται σε στάση αναμονής, με διαγωνιστικές διαδικασίες να βρίσκονται σε εξέλιξη για την ανάθεση του μεταφορικού έργου στην Ελλάδα.

Οι νέες τιμές

Η νέα ρύθμιση δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και τροποποιεί την υπουργική απόφαση που είχε εκδοθεί στα τέλη του 2023 για τον καθορισμό των κομίστρων στα αστικά και υπεραστικά λεωφορεία.

Σε αυτό το πλαίσιο, επανακαθορίζονται οι τιμές των εισιτηρίων στα αστικά δίκτυα που λειτουργούν από ΚΤΕΛ, καθώς και της Ρόδου και της Κω. Το σύστημα τιμολόγησης παραμένει ζωνικό. Δηλαδή, οι τιμές διαφοροποιούνται ανάλογα με τη ζώνη μετακίνησης και την απόσταση που καλύπτει η διαδρομή. Οι τιμές καθορίζονται χωρίς τον ΦΠΑ ύψους 13%, ενώ, στη συνέχεια προστίθεται ο φόρος και γίνεται η τελική στρογγυλοποίηση του ποσού.

Αστικά ΚΤΕΛ

Το κανονικό εισιτήριο στην πρώτη ζώνη διαμορφώνεται στα 1,17 ευρώ, ενώ, το μειωμένο εισιτήριο που αφορά κατηγορίες όπως μαθητές, φοιτητές και πολύτεκνοι ορίζεται στα 0,68 ευρώ.

Στη δεύτερη ζώνη, το κανονικό εισιτήριο ανεβαίνει στα 1,56 ευρώ και το μειωμένο στα 0,88 ευρώ.

Στη τρίτη ζώνη, η τιμή φτάνει τα 2,05 ευρώ και το μειωμένο διαμορφώνεται στα 1,07 ευρώ.

Οι μετακινήσεις που καλύπτουν περισσότερες από μία ζώνες, υπολογίζονται με βάση τη μεγαλύτερη που διανύεται, ενώ, για διαδρομές που πραγματοποιούνται εντός της ίδιας ζώνης, ισχύει το κόμιστρο της πρώτης.

Σε αυτές τις τιμές περιλαμβάνεται και η υποχρεωτική εισφορά ύψους 5% που προβλέπει ο Νόμος 2963/2001, η οποία ενσωματώνεται στο κόμιστρο πριν από την επιβολή ΦΠΑ.

Μετά την προσθήκη του φόρου, το τελικό ποσό που πληρώνει ο επιβάτης, στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο δεκάλεπτο, σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς τιμολόγησης.

Υπεραστικές μετακινήσεις

Αυξήσεις πέριξ του 10% προβλέπονται και για τις υπεραστικές μετακινήσεις, όπου τα εισιτήρια υπολογίζονται βάσει χιλιομετρικών συντελεστών.

Αυτοί οι συντελεστές διαφοροποιούνται ανάλογα με την περιοχή της χώρας και τις ιδιαιτερότητες του δικτύου.

Για τις γραμμές που εκτελούνται εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας, οι τιμές κυμαίνονται από 0,0943 ευρώ έως 0,1174 ευρώ ανά χιλιόμετρο και ανά επιβάτη.

Περιοχές όπως η Αττική, η Αχαΐα, η Θεσσαλονίκη και η Κέρκυρα εντάσσονται στην κατηγορία με τον χαμηλότερο συντελεστή, ενώ, αρκετές νησιωτικές περιοχές, μεταξύ των οποίων η Σάμος και η Μύκονος κατατάσσονται στην υψηλότερη κατηγορία, με μεγαλύτερο κόστος ανά χιλιόμετρο.

Για τα τμήματα των γραμμών που εκτείνονται πέρα από τα όρια μίας περιφερειακής ενότητας, εφαρμόζεται διαφορετικός συντελεστής, ο οποίος διαμορφώνεται στα 0,0893 ευρώ ανά χιλιόμετρο. Σε αυτό το ποσό περιλαμβάνεται και η εισφορά που προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Η απόφαση επηρεάζει και τις αστικές γραμμές που εξυπηρετούνται από λεωφορεία των υπεραστικών ΚΤΕΛ. Σε εκείνες τις περιπτώσεις, το ελάχιστο εισιτήριο ορίζεται στα 1,06 ευρώ και το ανώτατο στα 2,12 ευρώ, χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Παράλληλα, το κατώτερο όριο κανονικού εισιτηρίου στις υπεραστικές γραμμές διαμορφώνεται στα 1,94 ευρώ, ενώ, το μειωμένο εισιτήριο ορίζεται στα 0,97 ευρώ.

