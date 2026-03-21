Άγιος Δημήτριος: Ο 16χρονος... αριστούχος της Χημείας που έφτιαχνε κροτίδες στο σπίτι

Snapshot 16χρονος μαθητής κατασκεύαζε στο σπίτι του στον Άγιο Δημήτριο κροτίδες και εκρηκτικά.

Κατασχέθηκαν πάνω από 10 κιλά εκρηκτικών υλών, περισσότερες από 6.500 κροτίδες, βεγγαλικά, καπνογόνα και σωληνάρια για γόμωση.

Ο ανήλικος προμηθευόταν πρώτες ύλες από την Πολωνία και διακινούσε τα προϊόντα μέσω κοινωνικών δικτύων και τηλεφωνικών παραγγελιών.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από αστυνομική επιχείρηση που βασίστηκε σε πληροφορίες και τηλεφωνική παραγγελία

παγίδα.

Σε βάρος του 16χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και αφέθηκε ελεύθερος, ενώ ο πατέρας του κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας και συνέργεια.

Ο ανήλικος «πυροτεχνουργός» του Αγίου Δημητρίου είχε μετατρέψει το εφηβικό του δωμάτιο σε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο κατασκευής κροτίδων και εκρηκτικών.

Όπως βλέπετε στο βίντεο που εξασφάλισε το Newsbomb εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες πρώτων υλών, όπως πυρίτιδα, θείο, σκόνη αλουμινίου, νιτρικό κάλιο και τιτάνιο. Συνολικά κατασχέθηκαν πάνω από 10 κιλά εκρηκτικών υλών, περισσότερες από 6.500 κροτίδες, βεγγαλικά, καπνογόνα, καθώς και εκατοντάδες σωληνάρια έτοιμα για γόμωση.

Έστησαν παγίδα οι αστυνομικοί

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών αξιοποίησαν πληροφορία που έφτασε στα αυτιά τους και αφού διαπίστωσαν την πράξη τότε προσποιήθηκαν τους πελάτες.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν με τον ανήλικο, του ζήτησαν να αγοράσουν 20 κουτιά με κροτίδες, με τον ίδιο να απαντά ότι η τιμή ανέρχεται στα 80 ευρώ. Η προσυνεννοημένη «παραγγελία» οδήγησε στην επέμβαση των αρχών και στην αποκάλυψη της παράνομης δραστηριότητας.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο 16χρονος προμηθευόταν τις πρώτες ύλες από την Πολωνία, ενώ διέθετε τα προϊόντα του κυρίως μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και με τηλεφωνικές παραγγελίες. Η παραγωγή φέρεται να είχε αυξηθεί ενόψει της περιόδου του Πάσχα, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να προμήθευε και νεαρούς φιλάθλους πριν από αγώνες. Κάτοικος τόνισε ότι υπήρχε φόβος για σοβαρό ατύχημα, σημειώνοντας πως «από τύχη δεν έγινε κάτι πολύ επικίνδυνο, δεν τινάχθηκε το κτήριο στον αέρα».

Σε βάρος του 16χρονου σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα. Ο ίδιος φέρεται να παραδέχθηκε τις πράξεις του. Παράλληλα, κατηγορίες αντιμετωπίζει και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και συνέργεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την έφοδο των αρχών φέρεται να είπε στον γιο του: «Σου είχα πει ότι θα σε πιάσουν κάποια στιγμή».

Ο 16χρονος περιγράφεται ως καλός μαθητής, σίγουρα με έφεση στη χημεία. Ωστόσο, φαίνεται πως αξιοποίησε τις γνώσεις του με επικίνδυνο τρόπο, επηρεασμένος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από βίντεο στο διαδίκτυο. Η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν όταν η γνώση συνδυάζεται με έλλειψη ελέγχου και επίβλεψης.

