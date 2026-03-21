Άγιος Δημήτριος: Ο 16χρονος... αριστούχος της Χημείας που έφτιαχνε κροτίδες στο σπίτι

Το Newsbomb φέρνει στο φως της δημοσιότητας βίντεο με τις ποσότητες εκρηκτικών που εντοπίστηκαν

Κατερίνα Ρίστα

  • 16χρονος μαθητής κατασκεύαζε στο σπίτι του στον Άγιο Δημήτριο κροτίδες και εκρηκτικά.
  • Κατασχέθηκαν πάνω από 10 κιλά εκρηκτικών υλών, περισσότερες από 6.500 κροτίδες, βεγγαλικά, καπνογόνα και σωληνάρια για γόμωση.
  • Ο ανήλικος προμηθευόταν πρώτες ύλες από την Πολωνία και διακινούσε τα προϊόντα μέσω κοινωνικών δικτύων και τηλεφωνικών παραγγελιών.
  • Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από αστυνομική επιχείρηση που βασίστηκε σε πληροφορίες και τηλεφωνική παραγγελία
  • παγίδα.
  • Σε βάρος του 16χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και αφέθηκε ελεύθερος, ενώ ο πατέρας του κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας και συνέργεια.
Ο ανήλικος «πυροτεχνουργός» του Αγίου Δημητρίου είχε μετατρέψει το εφηβικό του δωμάτιο σε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο κατασκευής κροτίδων και εκρηκτικών.

Όπως βλέπετε στο βίντεο που εξασφάλισε το Newsbomb εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες πρώτων υλών, όπως πυρίτιδα, θείο, σκόνη αλουμινίου, νιτρικό κάλιο και τιτάνιο. Συνολικά κατασχέθηκαν πάνω από 10 κιλά εκρηκτικών υλών, περισσότερες από 6.500 κροτίδες, βεγγαλικά, καπνογόνα, καθώς και εκατοντάδες σωληνάρια έτοιμα για γόμωση.

Έστησαν παγίδα οι αστυνομικοί

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών αξιοποίησαν πληροφορία που έφτασε στα αυτιά τους και αφού διαπίστωσαν την πράξη τότε προσποιήθηκαν τους πελάτες.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν με τον ανήλικο, του ζήτησαν να αγοράσουν 20 κουτιά με κροτίδες, με τον ίδιο να απαντά ότι η τιμή ανέρχεται στα 80 ευρώ. Η προσυνεννοημένη «παραγγελία» οδήγησε στην επέμβαση των αρχών και στην αποκάλυψη της παράνομης δραστηριότητας.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο 16χρονος προμηθευόταν τις πρώτες ύλες από την Πολωνία, ενώ διέθετε τα προϊόντα του κυρίως μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και με τηλεφωνικές παραγγελίες. Η παραγωγή φέρεται να είχε αυξηθεί ενόψει της περιόδου του Πάσχα, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να προμήθευε και νεαρούς φιλάθλους πριν από αγώνες. Κάτοικος τόνισε ότι υπήρχε φόβος για σοβαρό ατύχημα, σημειώνοντας πως «από τύχη δεν έγινε κάτι πολύ επικίνδυνο, δεν τινάχθηκε το κτήριο στον αέρα».

Σε βάρος του 16χρονου σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα. Ο ίδιος φέρεται να παραδέχθηκε τις πράξεις του. Παράλληλα, κατηγορίες αντιμετωπίζει και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και συνέργεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την έφοδο των αρχών φέρεται να είπε στον γιο του: «Σου είχα πει ότι θα σε πιάσουν κάποια στιγμή».

Ο 16χρονος περιγράφεται ως καλός μαθητής, σίγουρα με έφεση στη χημεία. Ωστόσο, φαίνεται πως αξιοποίησε τις γνώσεις του με επικίνδυνο τρόπο, επηρεασμένος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από βίντεο στο διαδίκτυο. Η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν όταν η γνώση συνδυάζεται με έλλειψη ελέγχου και επίβλεψης.

Διαβάστε επίσης

08:52ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Είκοσι χρόνια από το πρώτο «τιτίβισμα» - Οι λογαριασμοί με τους περισσότερους ακόλουθους

08:42ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση: Η προθυμία του Ιράν να κλιμακώνει έναν πόλεμο υψηλού ρίσκου είναι το ισχυρότερο όπλο του

08:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο Toyota C-HR+ στην Ελλάδα - Πόσο κοστίζει

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Ποιοι εξαφάνισαν τον Σωτήρη Τσιπίλη - Το δράμα της μητέρας και η μυστηριώδης γυναίκα με το όνομα «Βούλα»

08:19ΣΕΙΣΜΟΙ

Παπαζάχος για τους σεισμούς στην Ήπειρο: «Δεν είναι απίθανο να δούμε και μεγαλύτερο»

08:10ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο κλειστού στίβου: Τεράστιος τελικός στο επί κοντώ με «μονομαχία» Καραλή με Ντουπλάντις

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Ριζικές αλλαγές στην απόκτηση διπλώματος οδήγησης - Με κάμερες οι εξετάσεις

08:07WHAT THE FACT

Πώς ξεκίνησαν τα αστεία για τον Τσακ Νόρις - Η ιστορία πίσω από τον θρυλικό star και τα memes

07:56ΥΓΕΙΑ

Οι πιο επώδυνες επεμβάσεις σύμφωνα με ειδικούς – Τι λέει η επιστήμη για τον πόνο

07:55LIFESTYLE

Τι περιμένουμε τον Απρίλιο στην ελληνική τηλεόραση

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πλησιάζει η μέρα που θα πάμε τα ρολόγια μπροστά - Η ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών

07:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πλαστοί πίνακες και έργα τέχνης: Πότε πρέπει να πονηρευτείτε - Τα εξόφθαλμα και τα πιο...ψαγμένα Red Flags

07:48ΚΟΣΜΟΣ

CBS: Αυξάνονται οι στρατιωτικές κινήσεις για πιθανή επέμβαση στο Ιράν

07:48ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια 2026: Τι προβλέπουν για το Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε φέτος

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν όλα στις οικοδομές: Οι νέοι όροι δόμησης με ένα κλικ για κάθε οικόπεδο σε όλη τη χώρα

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Τσακ Νόρις: Αυτή ήταν η περιουσία του θρύλου των πολεμικών τεχνών τη στιγμή του θανάτου του

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Ο 16χρονος... αριστούχος της Χημείας που έφτιαχνε κροτίδες στο σπίτι και είχε 10 κιλά εκρηκτικές ύλες στο υπνοδωμάτιό του

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Νίκολας Μπρέντον - Έγινε γνωστός από τη σειρά Buffy the Vampire Slayer

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Σαρωτικές αυξήσεις έως και 17% στα αεροπορικά εισιτήρια για Πάσχα και καλοκαίρι

07:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τσουχτερή» η τιμή του μπακαλιάρου ενόψει 25ης Μαρτίου - Φτάνει μέχρι και τα 27 ευρώ το κιλό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
04:10ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους κατά της βάσης Ντιέγκο Γκαρσία σε απόσταση 4000 χιλιομέτρων

16:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Δεν αποκλείεται να επιστρατεύσουμε τα κοντομάνικα μετά το ψήσιμο του οβελία

07:48ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια 2026: Τι προβλέπουν για το Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε φέτος

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Τσαγκαράκης: Δύο προσφορές μέσα σε λίγα λεπτά για το Ευαγγέλιο - Χειροπέδες στον γνωστό γκαλερίστα

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Τσακ Νόρις: Αυτή ήταν η περιουσία του θρύλου των πολεμικών τεχνών τη στιγμή του θανάτου του

08:19ΣΕΙΣΜΟΙ

Παπαζάχος για τους σεισμούς στην Ήπειρο: «Δεν είναι απίθανο να δούμε και μεγαλύτερο»

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Που θα βρέξει σήμερα - Πώς θα κάνουμε 25η Μαρτίου

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

02:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Δυνατός σεισμός στην Κεφαλονιά

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Το στοιχείο που «ξεκλειδώνει» το μυστικό της κόκκινης βαλίτσας

09:19TRAVEL

Ποιο θα είναι το επόμενο Ντουμπάι; Οι 9 πόλεις που υπόσχονται απόλυτη και φτηνή χλιδή

06:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η άνοιξη επιστρέφει στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη του ECMWF για το τέλος Μάρτη

08:10ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο κλειστού στίβου: Τεράστιος τελικός στο επί κοντώ με «μονομαχία» Καραλή με Ντουπλάντις

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Ποιοι εξαφάνισαν τον Σωτήρη Τσιπίλη - Το δράμα της μητέρας και η μυστηριώδης γυναίκα με το όνομα «Βούλα»

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος για τον Τσακ Νόρις: Παγκόσμια συγκίνηση και αποχαιρετισμοί από σταρ και ηγέτες

06:03ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Το Ιράν στοχεύει το Ντιέγκο Γκάρσια και αποκαλύπτει νέες πυραυλικές δυνατότητες - Μεχρι που η εμβελειά τους - Χιλιάδες αμερικανοί πεζοναύτες πάνε στον Περσικό

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Ριζικές αλλαγές στην απόκτηση διπλώματος οδήγησης - Με κάμερες οι εξετάσεις

17:40MEETING POINT

Ο Χρυσοχοΐδης στο Newsbomb: Τι αποκαλύπτει για το χτύπημα στην εβραϊκή συναγωγή στην Αθήνα με χρηματοδότηση από το Ιράν

09:02WHAT THE FACT

Η κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου έως και 25% - Μόνο αν προτιμάτε αυτό το ποτό

21:58ΚΟΣΜΟΣ

«Λιώνουν» για την όμορφη ξανθιά του στρατού Τζέσικα - Το κορίτσι των ονείρων δεν είναι αυτό που φαίνεται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ