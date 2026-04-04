Η κόρη του Μπραντ Πιτ και της Αντζελίνα Τζολί έγινε viral - Εμφανίστηκε σε μουσικό βίντεο

Μια απρόσμενη εμφάνιση έκανε η κόρη της Ατζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ, κλέβοντας τις εντυπώσεις σε teaser για επερχόμενο μουσικό βίντεο K-pop.

Η 19χρονη Σάιλο συμμετέχει για λίγα δευτερόλεπτα στο teaser του τραγουδιού «What’s A Girl To Do» της Dayoung, το οποίο κυκλοφόρησε από τη Starship Entertainment.

Πώς βρέθηκε στο βίντεο

Αυτό που κάνει ακόμη πιο ενδιαφέρουσα την παρουσία της, είναι ότι –σύμφωνα με την εταιρεία παραγωγής– επιλέχθηκε μέσω ανοιχτής οντισιόν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η Σάιλο επιλέχθηκε στον τελικό γύρο και τελικά συμμετείχε στο μουσικό βίντεο», ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας, αποκαλύπτοντας παράλληλα πως δεν γνώριζαν την ταυτότητά της. Ακόμη και μετά τα γυρίσματα, δεν είχαμε ιδέα ότι ήταν το παιδί της Ατζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στο teaser, η νεαρή εμφανίζεται να διασκεδάζει με μια παρέα σε έναν φωτεινό χώρο, ενώ σε άλλο στιγμιότυπο συμμετέχει στη χορογραφία μαζί με την καλλιτέχνιδα και άλλους χορευτές.

Το πάθος της για τον χορό

Η Σάιλο φαίνεται να έχει στραφεί συνειδητά στον χορό, έχοντας παρακολουθήσει μαθήματα στο Λος Άντζελες, μεταξύ άλλων στο Millennium Dance Complex. Η χορογράφος Kolanie Marks είχε μιλήσει με θετικά λόγια για εκείνη: «Ό,τι κι αν σημαίνει ο χορός για εκείνη, είναι αφοσιωμένη σε αυτόν. Αυτό είναι που μου αρέσει», είχε δηλώσει.

Μακριά από τη δημοσιότητα

Παρά το διάσημο όνομά της, η ίδια φαίνεται να αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας. Όπως έχει αποκαλύψει η μητέρα της:

«Πραγματικά δεν τους αρέσει καθόλου η πλευρά της διασημότητας, ειδικά η Σάιλο το μισεί». Η Ατζελίνα Τζολί έχει τονίσει πως τα παιδιά της προτιμούν να εκφράζονται δημιουργικά, χωρίς απαραίτητα να επιδιώκουν καριέρα μπροστά στις κάμερες.

Η αλλαγή ονόματος και η προσωπική της πορεία

Η 19χρονη Σάιλο προχώρησε το 2024 σε αλλαγή του ονόματός της, αφαιρώντας το «Πιτ» και υιοθετώντας το Shiloh Nouvel Jolie, μια κίνηση που φάνηκε να σηματοδοτεί τη δική της ανεξάρτητη πορεία.

