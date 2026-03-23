Ο σωσίας του Μπραντ Πιτ μιλά για τη συνεργασία τους στο «The Riders»: «Δεν είναι καθόλου ψωνισμένος»

Για τη συνεργασία του με τον Μπραντ Πιτ στα γυρίσματα της ταινίας «The Riders» μίλησε ο «σωσίας» του, Άρης Κοντός στον ΑΝΤ1.

Μιλώντας για τον χολιγουντιανό σταρ, ο Άρης Κοντός περιέγραψε έναν ευγενικό και υποστηρικτικό άνθρωπο, ευγενικό με όλο το καστ και καθόλου ψωνισμένο.

«Δεν είναι καθόλου ψωνισμένος ο Μπραντ Πιτ. Είναι τελείως χαλαρός και κάνει συνέχεια πλάκα. Ήταν πολύ καλός με το παιδάκι που έπαιζε και με το προσωπικό είναι πολύ φιλικός. Με έμενα έκανε πλάκα. Μου έδινε οδηγίες και ο σκηνοθέτης αλλά και ο Μπραντ Πιτ. Ήταν δύσκολα γυρίσματα, 12-14 ώρες την ημέρα. Όποτε έμπαινα ήταν πάρα πολύ φιλικός. Στα διαλείμματα μιλούσαμε λίγο, αλλά όταν κάναμε διάλειμμα μισή ώρα έφευγε για να μάθει τα λόγια. Ήταν απαιτητικό το σενάριο και τα γυρίσματα», ανέφερε.

«Του Μπραντ του άρεσε η Ελλάδα αλλά δεν περίμενε ότι κάνει τόσο κρύο. Πολλές φορές ανάβαμε τη σόμπα και ερχόταν εκεί για να ζεσταθεί. Δεν ξέρω πού έμενε», πρόσθεσε ο Άρης Κοντός.

Πασίγνωστος Έλληνας ηθοποιός στο καστ της ταινίας «The Riders»

Στο καστ της ταινίας θα υπάρχει και ελληνικό «άρωμα», αφού όπως έγινε γνωστό, σύμφωνα με πληροφορίες του «Deadline», στις νέες προσθήκες θα είναι ο Κίμων Κουρής μαζί με την ηθοποιό Lara Pulver.

Οι λεπτομέρειες για τον ρόλο που θα ενσαρκώσει ο Έλληνας ηθοποιός παραμένουν προς το παρόν μυστικό.

Ο ηθοποιός Κίμων Κουρής

Η υπόθεση του «The Riders»

Βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Tim Winton από το 1994, το ψυχολογικό δράμα ακολουθεί τη ζωή του Fred Scully (τον οποίο υποδύεται ο Brad Pitt). Μετά από χρόνια ταξιδιών, ο Scully και η γυναίκα του, Jennifer, αποφασίζουν να αγοράσουν ένα παλιό αγρόκτημα στην Ιρλανδία. Όσο εκείνος ανακαινίζει το σπίτι, η Jennifer ταξιδεύει στην Αυστραλία για να τακτοποιήσει τα οικονομικά τους.

Όταν όμως ο Scully πηγαίνει στο αεροδρόμιο για να υποδεχτεί τη γυναίκα του και την 7χρονη κόρη τους, Billie, έρχεται αντιμέτωπος με το απόλυτο σοκ: το μικρό κορίτσι καταφθάνει ολομόναχο και εντελώς άφωνο, ενώ η Jennifer έχει εξαφανιστεί χωρίς καμία εξήγηση ή σημείωμα. Έτσι, ξεκινά μια συγκλονιστική ψυχολογική και σωματική οδύσσεια του πρωταγωνιστή σε όλη την Ευρώπη, καθώς αναζητά τα ίχνη της γυναίκας του.

