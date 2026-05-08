Αρχεία Πενταγώνου για ΑΤΙΑ: Οι αναφορές για θεάσεις και στην Ελλάδα – Δείτε τα βίντεο

Το γύρο του διαδικτύου κάνουν ήδη τα αρχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Πεντάγωνο των ΗΠΑ, για θεάσεις UFO. Πρόκειται για συνολικά 162 αρχεία που περιλαμβάνουν, έγγραφα του FBI και άλλων αμερικανικών υπηρεσιών, μαρτυρίες και βίντεο από την παρατήρηση Αγνώστου Ταυτότητας Ιπτάμενων Αντικειμένων (ΑΤΙΑ).

Οι αναφορές για θεάσεις ΑΤΙΑ στην Ελλάδα, στα έγγραφα του Πενταγώνου

Μάλιστα, στα αρχεία του Πενταγώνου υπάρχουν αναφορές για θεάσεις και στην Ελλάδα:

Το βίντεο διάρκειας 2 λεπτών και 57 δευτερολέπτων, καταγράφηκε την 1η Οκτωβρίου 2023 στην Ελλάδα.

00:04: Μια περιοχή αντίθεσης εισέρχεται στο οπτικό πεδίο του αισθητήρα από το κάτω αριστερό τμήμα της οθόνης.

00:07-00:19: Η περιοχή αντίθεσης κινείται οριζόντια μπρος-πίσω, ενώ ο αισθητήρας την παρακολουθεί.

00:20-01:00: Η περιοχή αντίθεσης παραμένει γενικά στο κέντρο του οπτικού πεδίου.

01:00-02:01: Ο αισθητήρας «κλειδώνει» την περιοχή αντίθεσης με μπλε στόχαστρο, συγχρονίζοντας την κίνησή του με τη σχετική θέση του αντικειμένου.

02:02-02:21: Ο αισθητήρας ενεργοποιεί φίλτρο αντίθεσης για καλύτερη διάκριση του αντικειμένου από το φόντο.

02:22: Η περιοχή αντίθεσης παύει να διακρίνεται από το φόντο και το στόχαστρο χάνει το «κλείδωμα».

02:27-02:57: Μετά την απώλεια του στόχου, ο αισθητήρας αλλάζει γρήγορα επίπεδα ζουμ και όρια αντίθεσης.

Άλλο βίντεο, διάρκειας 1 λεπτού και 6 δευτερολέπτων, τραβήχτηκε μέσω πολλαπλών αισθητήρων σε στρατιωτική πλατφόρμα των ΗΠΑ το 2024. Μια συνοδευτική αναφορά αποστολής, DoW-UAP-D7, περιέγραψε το UAP ως «σε σχήμα διαμαντιού» και κινείται με περίπου 434 κόμβους. Ο παρατηρητής ανέφερε επίσης ότι το UAP ήταν ανιχνεύσιμο μόνο μέσω αισθητήρα υπερύθρων βραχέων κυμάτων (SWIR).

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών (CENTCOM) υπέβαλε αναφορά για ένα Αγνώστου Ταυτότητας Εναέριο Φαινόμενο (UAP) στο Γραφείο Επίλυσης Ανωμαλιών Πολλαπλών Πεδίων (AARO), η οποία περιλάμβανε βίντεο διάρκειας 24 δευτερολέπτων από υπέρυθρο αισθητήρα αμερικανικής στρατιωτικής πλατφόρμας το 2023. Συνοδευτική αναφορά αποστολής, με την ονομασία DoW-UAP-D35, περιέγραφε το UAP ως μικρό και κυκλικό αντικείμενο που πετούσε κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας με κατεύθυνση προς την ξηρά.

