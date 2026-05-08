Αρχεία Πενταγώνου για ΑΤΙΑ: Οι αναφορές για θεάσεις και στην Ελλάδα – Δείτε τα βίντεο

Τα βίντεο και οι αναφορές στην Ελλάδα που καταγράφονται στα 162 αρχεία του Πενταγώνου για τα UFO

Παναγιώτης Βελισσάρης

Αρχεία Πενταγώνου για ΑΤΙΑ: Οι αναφορές για θεάσεις και στην Ελλάδα – Δείτε τα βίντεο

Αναφορές για θεάσεις ΑΤΙΑ και στην Ελλάδα

ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το γύρο του διαδικτύου κάνουν ήδη τα αρχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Πεντάγωνο των ΗΠΑ, για θεάσεις UFO. Πρόκειται για συνολικά 162 αρχεία που περιλαμβάνουν, έγγραφα του FBI και άλλων αμερικανικών υπηρεσιών, μαρτυρίες και βίντεο από την παρατήρηση Αγνώστου Ταυτότητας Ιπτάμενων Αντικειμένων (ΑΤΙΑ).

Οι αναφορές για θεάσεις ΑΤΙΑ στην Ελλάδα, στα έγγραφα του Πενταγώνου

Μάλιστα, στα αρχεία του Πενταγώνου υπάρχουν αναφορές για θεάσεις και στην Ελλάδα:

Το βίντεο διάρκειας 2 λεπτών και 57 δευτερολέπτων, καταγράφηκε την 1η Οκτωβρίου 2023 στην Ελλάδα.

  • 00:04: Μια περιοχή αντίθεσης εισέρχεται στο οπτικό πεδίο του αισθητήρα από το κάτω αριστερό τμήμα της οθόνης.
  • 00:07-00:19: Η περιοχή αντίθεσης κινείται οριζόντια μπρος-πίσω, ενώ ο αισθητήρας την παρακολουθεί.
  • 00:20-01:00: Η περιοχή αντίθεσης παραμένει γενικά στο κέντρο του οπτικού πεδίου.
  • 01:00-02:01: Ο αισθητήρας «κλειδώνει» την περιοχή αντίθεσης με μπλε στόχαστρο, συγχρονίζοντας την κίνησή του με τη σχετική θέση του αντικειμένου.
  • 02:02-02:21: Ο αισθητήρας ενεργοποιεί φίλτρο αντίθεσης για καλύτερη διάκριση του αντικειμένου από το φόντο.
  • 02:22: Η περιοχή αντίθεσης παύει να διακρίνεται από το φόντο και το στόχαστρο χάνει το «κλείδωμα».
  • 02:27-02:57: Μετά την απώλεια του στόχου, ο αισθητήρας αλλάζει γρήγορα επίπεδα ζουμ και όρια αντίθεσης.

Άλλο βίντεο, διάρκειας 1 λεπτού και 6 δευτερολέπτων, τραβήχτηκε μέσω πολλαπλών αισθητήρων σε στρατιωτική πλατφόρμα των ΗΠΑ το 2024. Μια συνοδευτική αναφορά αποστολής, DoW-UAP-D7, περιέγραψε το UAP ως «σε σχήμα διαμαντιού» και κινείται με περίπου 434 κόμβους. Ο παρατηρητής ανέφερε επίσης ότι το UAP ήταν ανιχνεύσιμο μόνο μέσω αισθητήρα υπερύθρων βραχέων κυμάτων (SWIR).

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών (CENTCOM) υπέβαλε αναφορά για ένα Αγνώστου Ταυτότητας Εναέριο Φαινόμενο (UAP) στο Γραφείο Επίλυσης Ανωμαλιών Πολλαπλών Πεδίων (AARO), η οποία περιλάμβανε βίντεο διάρκειας 24 δευτερολέπτων από υπέρυθρο αισθητήρα αμερικανικής στρατιωτικής πλατφόρμας το 2023. Συνοδευτική αναφορά αποστολής, με την ονομασία DoW-UAP-D35, περιέγραφε το UAP ως μικρό και κυκλικό αντικείμενο που πετούσε κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας με κατεύθυνση προς την ξηρά.

Διαβάστε την αναφορά DOW-UAP-025 για την Ελλάδα - Ιανουάριος 2024

Διαβάστε την αναφορά DOW-UAP-D33 για την Ελλάδα – Οκτώβριος 2023

Διαβάστε την αναφορά DOW-UAP-D35 για την Ελλάδα – Οκτώβριος 2023

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:08ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Η ΑΑΔΕ στέλνει μαζικά ειδοποιητήρια και ζητά από αγρότες επιστροφές από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕ

17:59ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία Πενταγώνου για ΑΤΙΑ: Οι αναφορές για θεάσεις και στην Ελλάδα – Δείτε τα βίντεο

17:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Κολυδά για συνονθύλευμα ζέστης και βροχής - Πώς θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο

17:56ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Νέο εντυπωσιακό βίντεο κοντά στην έκρηξη του ηφαιστείου Ντουκόνο

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Άγρια επίθεση σε γυναίκα από τον πρώην σύντροφό της μέσα σε καφετέρια - Την άρπαξε από τα μαλλιά

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Και οι έξι σφαίρες πέτυχαν στον κορμό τον Νικήτα σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση - Του έδωσε 2 χαριστικές βολές

17:52ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Πρώτο ύποπτο κρούσμα στην Ισπανία - Συνεπιβάτιδα στο αεροπλάνο με μολυσμένο επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου

17:49ANNOUNCEMENTS

Ιερά Οδός, 21 χλμ.: Ένα ντοκιμαντέρ για τα σύγχρονα μυστικά του τελετουργικού δρόμου της αρχαιότητας

17:31ΚΟΣΜΟΣ

Νέα έκθεση: Πόσες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν χτυπήθηκαν μέχρι στιγμής

17:28ΚΟΣΜΟΣ

ΜΜΕ του Ιράν: Σποραδικές συγκρούσεις αμερικανικών και ιρανικών δυνάμεων

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: «Να δείτε τι θα πάθετε, εμένα να με θυμάσαι» - Οι απειλές του 54χρονου στη μητέρα του Νικήτα

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Bloomberg: Το σχέδιο της Τουρκίας για τις θαλάσσιες περιοχές σε Αιγαίο και Μεσόγειο 

17:14ANNOUNCEMENTS

Athens Photo World 2026: Όλα έτοιμα για το πάρτι εγκαινίων των θερινών εκθέσεων

17:11ANNOUNCEMENTS

«ΤΟ ΣΠΟΤ» του Ζήση Ρούμπου

17:09ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ελεύθεροι οι όμηροι που κρατούνταν σε τράπεζα - Διαφεύγουν οι δράστες 

16:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Διάψευση Δημήτρη Γιαννακόπουλου στις φήμες εξαγοράς της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Έκανα ό,τι μπορούσα να αποτρέψω τον άντρα μου», είπε η σύζυγος του 54χρονου

16:47ANNOUNCEMENTS

Έλληνες προπονητές που άφησαν το στίγμα τους στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και μπάσκετ

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά ΜΜΕ: Εκρήξεις στη Σιρίκ κοντά στα Στενά του Ορμούζ

16:39LIFESTYLE

Μπέττυ Μαγγίρα: «Κλείδωσε» η τηλεοπτική της επιστροφή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή από τα Βαλκάνια - Από τους 34 ξανά σε... φθινόπωρο

16:04ΚΟΣΜΟΣ

Το Πεντάγωνο δημοσιεύει δεκάδες αρχεία UFO - Πρώτα συμπεράσματα

16:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Διάψευση Δημήτρη Γιαννακόπουλου στις φήμες εξαγοράς της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: «Να δείτε τι θα πάθετε, εμένα να με θυμάσαι» - Οι απειλές του 54χρονου στη μητέρα του Νικήτα

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτή της Μητέρας 2026: Πότε «πέφτει» φέτος - Η σημασία της ημέρας

14:05LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Η ανακοίνωση του Σκάι για την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Γύριζε βίντεο για το OnlyFans ενώ δίπλα της πέθαινε 55χρονος με σακούλα στο κεφάλι

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στου Ζωγράφου: Νεκρός άνδρας που έπεσε από μπαλκόνι

16:24LIFESTYLE

Παντρεύτηκε η Άννα Μαρία Βέλλη aka Amiyiami: Οι φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Άρη Σβολάκη

10:22ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: «Καμπανάκι» από Σύψα - Αυτές είναι οι ευπαθείς ομάδες, δεν υπάρχει φάρμακο

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Drone στη Λευκάδα: Είχε εκρηκτικά και πυροκροτητές - Στις Ένοπλες Δυνάμεις περνά η υπόθεση

06:47ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: Εφιαλτική πρόβλεψη ΠΟΥ για ραγδαία αύξηση κρουσμάτων - Τα συμπτώματα

12:06ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: Πόσο πιθανή είναι μια πανδημία στην Ελλάδα - Τι λένε Βασιλακόπουλος, Μαγιορκίνης

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Bloomberg: Το σχέδιο της Τουρκίας για τις θαλάσσιες περιοχές σε Αιγαίο και Μεσόγειο 

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Magura: Η ουκρανική υπερ-μηχανή που χτυπά πλοία, ελικόπτερα και μαχητικά - Είναι το ίδιο πλωτό drone που βρέθηκε στην Λευκάδα;

17:59ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία Πενταγώνου για ΑΤΙΑ: Οι αναφορές για θεάσεις και στην Ελλάδα – Δείτε τα βίντεο

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Έκανα ό,τι μπορούσα να αποτρέψω τον άντρα μου», είπε η σύζυγος του 54χρονου

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Ryanair: Κλείνει και επίσημα τη βάση στο «Μακεδονία», περικοπή δρομολογίων σε «Ελευθέριος Βενιζέλος», αεροδρόμιο Χανίων

14:34ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Ντρέπομαι»: Προφυλακιστέος ο 25χρονος που γρονθοκόπησε έναν 17χρονο στο φάσμα του αυτισμού σε πανηγύρι στη Νέα Φιλαδέλφεια

14:24ΥΓΕΙΑ

«Ένιωθα σαν να έβλεπα τη ζωή μου στην τηλεόραση»: Ανηδονία και κατάθλιψη - Το μονοπάτι για την χαρά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ