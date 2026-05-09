Παντελής Γιαννουλάκης: «Δικαίωση οι αποκαλύψεις για τα UFO - Κι είμαστε μόνο στην αρχή»

Για δεκαετίες, όποιος τολμούσε να μιλήσει δημόσια για UFO αντιμετωπιζόταν περίπου ως γραφικός, συνωμοσιολόγος ή ακόμη και επικίνδυνος για τη «σοβαρότητα» της δημόσιας συζήτησης. Σήμερα όμως, με τις συνεχείς αποδεσμεύσεις αμερικανικών στρατιωτικών αρχείων, με βίντεο από μαχητικά αεροσκάφη, με επίσημες ακροάσεις στο αμερικανικό Κογκρέσο και με υπηρεσίες που πλέον παραδέχονται ανοιχτά ότι ερευνούσαν το φαινόμενο επί δεκαετίες, το κλίμα αλλάζει δραματικά.

Ο γνωστός ερευνητής του αγνώστου Παντελής Γιαννουλάκης, που ασχολείται εδώ και σχεδόν 40 χρόνια με το φαινόμενο των UFO, δηλώνει πως αισθάνεται απόλυτα δικαιωμένος από τις εξελίξεις (διαβάστε την πρόσφατη συνέντευξή του εδώ).

Και, όπως λέει στο Newsbomb με αφορμή αυτά τα συνταρακτικά γεγονότα, το μεγαλύτερο ερώτημα πλέον δεν είναι αν υπάρχουν άγνωστα ιπτάμενα φαινόμενα, αλλά γιατί επί δεκαετίες όσοι μιλούσαν γι’ αυτά λοιδορούνταν συστηματικά.

«Σήμερα όλοι παρουσιάζουν τις αποκαλύψεις σαν κάτι αυτονόητο. Όμως επί σχεδόν έναν αιώνα οι ίδιες υπηρεσίες αρνούνταν ότι υπήρχαν αρχεία, αρνούνταν ακόμη και ότι ασχολούνται με το θέμα. Και όσοι ερευνούσαμε σοβαρά το μυστήριο αντιμετωπιζόμασταν σαν συνωμοσιολόγοι», τονίζει.

Ο ίδιος μιλά για μια οργανωμένη επιχείρηση απαξίωσης ανθρώπων, μαρτυριών και ερευνών. «Υπήρξαν εκστρατείες disinformation, χλευασμός, δημόσια δυσφήμιση και προσπάθεια ακύρωσης κάθε σοβαρής έρευνας. Εκατομμύρια μαρτυρίες ανθρώπων παρουσιάζονταν σαν ψυχολογικά φαινόμενα, παραισθήσεις ή απλές “παρεξηγήσεις”. Και τώρα όλοι αυτοί που τα έλεγαν αυτά έχουν εκτεθεί ανεπανόρθωτα. Χωρίς όμως καμία απολογία».

«Ο Τραμπ κράτησε την υπόσχεσή του»

Ο Παντελής Γιαννουλάκης θεωρεί κομβική τη νέα φάση αποχαρακτηρισμού αμερικανικών αρχείων.

«Ο Πρόεδρος Trump κράτησε την υπόσχεσή του και, όπως είχε διατάξει προς το αμερικανικό Υπουργείο Πολέμου πριν από λίγο καιρό, άρχισαν να απελευθερώνονται υπηρεσιακά και στρατιωτικά αρχεία και ντοκουμέντα για τα UFOs. Κάτι που περίμεναν με τεράστια ανυπομονησία όλοι όσοι ασχολούνται σοβαρά με αυτό το αληθινό και επείγον ζήτημα».

Όπως λέει, οι εξελίξεις αυτές εκθέτουν συνολικά τον τρόπο με τον οποίο κυβερνήσεις, υπηρεσίες και μέσα ενημέρωσης διαχειρίστηκαν το θέμα επί δεκαετίες.

«Όλα τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης του κόσμου παρουσιάζουν σήμερα αυτές τις εξελίξεις. Αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι επί σχεδόν εκατό χρόνια όλες αυτές οι αμερικανικές υπηρεσίες αρνούνταν πεισματικά όχι μόνο ότι έχουν τέτοια αρχεία, αλλά ακόμη και ότι το φαινόμενο υπάρχει πραγματικά. Και αυτή η στάση επηρέαζε όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες του κόσμου».

«Έστησαν μηχανισμό απαξίωσης και παραπληροφόρησης»

Ο ερευνητής υποστηρίζει ότι γύρω από το φαινόμενο λειτούργησε για δεκαετίες ένας τεράστιος μηχανισμός συγκάλυψης.

«Οι ίδιες αυτές υπηρεσίες, με πράκτορες και οργανωμένες εκστρατείες disinformation, προσπαθούσαν να δυσφημίσουν όσους διερευνούσαν το μυστήριο των UFOs. Ακύρωναν κάθε έρευνα, κάθε απλή μαρτυρία, εξαφάνιζαν στοιχεία και ευρήματα και τα απέδιδαν όλα σε παραισθήσεις, άστρα, μπαλόνια, ψυχολογικές ερμηνείες ή “μυστικές τεχνολογίες”».

Κατά τον ίδιο, μετά το 2017 — με τις αποκαλυπτικές δημοσιεύσεις των The New York Times, τις επίσημες καταγραφές του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και τις ακροάσεις στο Κογκρέσο — η κατάσταση άλλαξε οριστικά.

«Όλοι αυτοί έχουν πλέον εκτεθεί ανεπανόρθωτα. Δεν βλέπω όμως καμία απολογία. Ούτε από τις υπηρεσίες ούτε από τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης που για δεκαετίες κορόιδευαν, συκοφαντούσαν και αμαύρωναν ανθρώπους που ασχολούνταν με το θέμα».

«Πόσα εγκλήματα έγιναν για τη συγκάλυψη;»

Ο Παντελής Γιαννουλάκης θέτει ευθέως ζήτημα ευθυνών.

«Πόσα εγκλήματα έχουν γίνει για τη συγκάλυψη αυτών των συνταρακτικών γεγονότων; Πόσες ζωές ανθρώπων καταστράφηκαν; Και ποιοι θα λογοδοτήσουν κάποτε για την εκατοντάχρονη απόκρυψη της αληθινής φύσης της πραγματικότητας από την ίδια την ανθρωπότητα;»

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίζεται και απέναντι στη NASA.

«Ακόμη και η NASA, που μέχρι πριν από λίγους μήνες αρνούνταν αλαζονικά ότι διαθέτει αρχεία με UFO ή ότι το θέμα αξίζει σοβαρής διερεύνησης, αναγκάζεται τώρα να δώσει στη δημοσιότητα απόρρητα ντοκουμέντα που κρατούσε κρυφά επί δεκαετίες».

Όπως αναφέρει, τα νέα αρχεία περιλαμβάνουν στοιχεία για παρεμβάσεις UFO σε διαστημικές αποστολές, ακόμη και κατά τη διάρκεια του Apollo 11 Moon Landing, αλλά και των Gemini 5 και Gemini 7.

«Υπάρχουν φωτογραφίες αστροναυτών από τη Σελήνη, ηχογραφήσεις από το διάστημα, στοιχεία από δορυφόρους και άλλα αρχεία που εκθέτουν τη NASA ανεπανόρθωτα».

«Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι μόνο η αρχή»

Ο ερευνητής πιστεύει ότι βρισκόμαστε μόλις στην πρώτη φάση ενός πολύ μεγαλύτερου disclosure.

«Γνωρίζαμε ήδη, από δηλώσεις whistleblowers, στρατιωτικών του Πενταγώνου, αξιωματούχων της αμερικανικής κυβέρνησης και μελών επιτροπών του Κογκρέσου, ότι επίκειται μία σταδιακή αποκάλυψη της μυστικής πραγματικότητας των UFOs και των Aliens που δρουν στον κόσμο μας».

Και συνεχίζει:

«Αυτές οι δημοσιοποιήσεις είναι μόνο η αρχή. Είναι μόνο η πρώτη δόση. Και είναι κατανοητό ότι κάθε επόμενη δόση θα είναι ακόμη πιο συνταρακτική και αποκαλυπτική».

Κατά τον ίδιο, η διαδικασία γίνεται προσεκτικά λόγω του φόβου για τις αντιδράσεις της κοινής γνώμης.

«Υπάρχει μεγάλος δισταγμός για το πώς θα αντιδράσει το παγκόσμιο κοινό απέναντι σε αποκαλύψεις που αμφισβητούν την ίδια την πραγματικότητα όπως τη γνωρίζουμε. Γι’ αυτό έχει επιλεγεί ένα σταδιακό disclosure».

«Το θέμα δεν είναι μόνο επιστημονικό»

Ο Παντελής Γιαννουλάκης επιμένει ότι το ζήτημα των UFO δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται απλώς ως ένα επιστημονικό παράδοξο.

«Το θέμα είναι πρωτίστως ιστορικό και δημοσιογραφικό. Είναι κατ’ εξοχήν στρατιωτικό ζήτημα και θέμα εθνικής ασφάλειας. Είναι επίσης βαθιά πολιτιστικό, φιλοσοφικό και τελικά υπαρξιακό».

Όπως λέει, η ιστορία πίσω από το φαινόμενο είναι τεράστια και εξαιρετικά πολύπλοκη.

«Το μέγεθος αυτού του μυστηρίου είναι τέτοιο που δεν μπορεί να το διαχειριστεί ούτε ο μέσος δημοσιογράφος ούτε ο μέσος επιστήμονας».

«Ο ελληνικός στρατός γνωρίζει πολύ περισσότερα»

Ο Παντελής Γιαννουλάκης δηλώνει βέβαιος ότι οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις διαθέτουν πολύ περισσότερες πληροφορίες, δεδομένου ότι στις πρώτες αποκαλύψεις υπάρχουν και τρία περιστατικά στον ελληνικό χώρο.

«Γνωρίζω, από προσωπική εποπτεία και από μαρτυρίες στρατιωτικών, ότι στον ελληνικό στρατό είναι γνωστά εκατοντάδες περιστατικά UFO. Υπάρχουν καταγραφές από την Αεροπορία, το Ναυτικό και άλλες στρατιωτικές πλατφόρμες».

Ωστόσο, όπως υποστηρίζει, κανείς δεν θέλησε ποτέ να μιλήσει δημόσια. «Οι άνθρωποι που μου κατέθεσαν αυτές τις μαρτυρίες αρνούνταν πάντοτε να εκτεθούν επώνυμα. Γι’ αυτό και δεν έγινε ποτέ μία επίσημη δημόσια παρουσίαση τέτοιων περιστατικών». Ο ίδιος αναφέρει ότι έχει ήδη παρουσιάσει δημόσια ορισμένες υποθέσεις, μεταξύ αυτών και τρία περιστατικά στον Όλυμπο.

«Στην Ελλάδα δεν θέλησαν ποτέ να το ερευνήσουν σοβαρά»

Ο ερευνητής ασκεί κριτική και στην ελληνική πολιτεία. «Στην Ελλάδα δεν υπήρξε ποτέ πραγματική ερευνητική και δημοσιογραφική πρόθεση να διερευνηθούν τέτοια περιστατικά. Παρ’ όλο που υπήρξαν ακόμη και ερωτήσεις στη Βουλή, δεν υπήρξε ποτέ πολιτική βούληση να ανοίξει σοβαρά αυτή η συζήτηση».

Και προσθέτει: «Θα συνεχίσουμε να μαθαίνουμε για όλα αυτά είτε από ξένες πηγές είτε από την underground ενημέρωση ελάχιστων ανθρώπων που ασχολούνται ακόμη με το θέμα».

Η αναφορά της Britannica και τα ελληνικά «X-Files»

Κλείνοντας, ο Παντελής Γιαννουλάκης επικαλείται μία παλαιότερη αναφορά της Encyclopaedia Britannica, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα συγκαταλεγόταν στις λίγες χώρες που διατηρούσαν επίσημα αρχεία UFO.

«Η Britannica αναφέρει ρητά ότι η Ελλάδα ήταν ανάμεσα στις χώρες που τηρούσαν επίσημα αρχεία για αναφορές UFO. Άρα προκύπτει ένα πολύ σοβαρό ερώτημα».

Και καταλήγει με νόημα: «Πού βρίσκονται σήμερα αυτά τα ελληνικά “X-Files”; Και ποιος θα δώσει επιτέλους απαντήσεις;»

