Το όνομά του, συνώνυμο με τους παραδοσιακούς θρύλους, μύθους της παλιάς Ελλάδας, αλλά και συνυφασμένο με τα μυστήρια, τα ανεξήγητα, και αυτό που πολλοί αποκαλούν «θεωρίες συνωμοσίας» σήμερα.

Ο Παντελής Γιαννουλάκης, ερευνητής και συγγραφέας δεκάδων βιβλίων, είναι η αιτία που πολλοί άνθρωποι γοητεύτηκαν και ήρθαν πιο κοντά με το άγνωστο και το μυστικό. Ήταν η γραφή του, ήταν η επίμονη μεθοδολογία της έρευνάς του, ήταν και το πάθος του και η ικανότητά του να το μεταλαμπαδεύει, που τον έκαναν ίσως και το μοναδικό όνομα της σύγχρονης ιστορίας που μπορεί να συστήνεται ως «ειδικός», σε αυτά τα ζητήματα που διεγείρουν τη φαντασία και την περιέργεια εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.

Από τη «Μυστική Ελλάδα» και τον «Μυστικό Πόλεμο», μέχρι την «Κούφια Γη» και τα ΑΤΙΑ, έως και τα παραψυχικά φαινόμενα και τους ανεξήγητους αλλά βάσιμους θρύλους, ο Παντελής Γιαννουλάκης αφιέρωσε τη ζωή του σε αυτό που λίγοι μπορούν να δουν ή να υποψιαστούν, αλλά που η επιστήμη ίσως το εξηγήσει στο μέλλον...

«Όταν κινείσαι προς τα θαύματα, σε εντοπίζουν και κινούνται και αυτά προς εσένα», εξηγεί το ταλέντο του με αυτόν τον τρόπο, ενώ σε μια σπάνια και εκ βαθέων συνέντευξη στο Newsbomb, μιλάει για όλα αυτά...

Ο Παντελής Φ. Γιαννουλάκης για όσους δεν γνωρίζουν, είναι συγγραφέας, εκδότης και ερευνητής του «παράξενου», γνωστός για τη συστηματική του ενασχόληση με τα μυστήρια, την εναλλακτική σκέψη και τις αθέατες όψεις της πραγματικότητας.

Γεννημένος και εγκατεστημένος στη Θεσσαλονίκη, έχει σπουδάσει Κινηματογράφο, Σκηνοθεσία και Ιστορία της Τέχνης, ενώ έχει εργαστεί και σε ραδιοφωνικές/τηλεοπτικές παραγωγές και ντοκιμαντέρ. Υπήρξε δημιουργός και διευθυντής του περιοδικού Strange, εμπνευστής του περιοδικού Μυστική Ελλάδα, καθώς και εκδότης ή συνεργάτης σε πολλά εκδοτικά εγχειρήματα. Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει μελέτες, δοκίμια, μυθιστορήματα και συλλογές κειμένων όπως Κούφια Γη, Είσοδος στην Κούφια Γη, Ιστορίες που δεν διηγήθηκε ποτέ κανείς, Megapolisomancy: Τα μυστήρια των πόλεων, Το Απόλυτο Βιβλίο Paranormal, Ο Μυστικός Πόλεμος, Παράξενες Έρευνες και Τα ψάρια δεν ξέρουν ότι βρέχει.

Με το έργο του έχει συμβάλει στη διάδοση θεμάτων που αφορούν το άγνωστο, τη φιλοσοφία του «παράξενου» και τις εναλλακτικές κοσμοθεωρίες στη σύγχρονη Ελλάδα.

Διαβάστε τη συνέντευξη:

Newsbomb: Κύριε Γιαννουλάκη, καταρχάς ποιο ήταν το αρχικό ερέθισμα που σας ώθησε να ασχοληθείτε με το Παράξενο, το Ανεξήγητο και το Μυστικό; Και γιατί η πρωταρχική σας έρευνα σας έκανε να… επιμείνετε, τόσο ώστε το πρόσωπό σας να αποτελεί σταθμό σε αυτό το πεδίο συγγραφής και έρευνας στην χώρα μας;

Παντελής Γιαννουλάκης: Το Μυστήριο είναι παντού. Ο κάθε ικανός άνθρωπος μπορεί να το διαπιστώσει αυτό, αν βγει εκεί έξω (ή εκεί μέσα) για να το εξερευνήσει.

Ο κόσμος είναι ένα πάρα πολύ παράξενο μέρος. Το ίδιο κι εμείς. Ο κόσμος στον οποίο έχουμε βρεθεί, χωρίς να καταλαβαίνουμε τί ακριβώς συμβαίνει μ’ αυτόν και με εμάς, είναι σχεδόν εντελώς ανεξήγητος, στην μεγάλη του εικόνα, εκτός από επιλεκτικές λεπτομέρειες του στις οποίες έχουν εστιαστεί τα επιβαλλόμενα και συνεχώς εναλλασσόμενα αφηγήματα για αυτόν.

Η ίδια η «πραγματικότητα» είναι τοπικό φαινόμενο, και εξαρτάται απόλυτα από την παρατήρησή μας, και αυτή, με την σειρά της, από τις γνώσεις μας, που είναι πάντα πολύ λίγες και ουσιαστικά ασύνδετες.

Ζούμε μέσα σ’ ένα Παζλ. Και οι περισσότεροι έχουμε ελάχιστα κομμάτια του στην διάθεσή μας. Δεν γνωρίζουμε καν την αρχική του εικόνα, για να το λύσουμε.

Φυσικά, τα πάντα εξαρτώνται από το αληθινό Ενδιαφέρον που έχεις –ή δεν έχεις!– για αυτά. Και, το αληθινό Ενδιαφέρον, ξεπροβάλλει πάντα μέσα από τις ιδιαιτερότητες. Τα μεγάλα Ενδιαφέροντα κινούνται από (και προς) τους ιδιαίτερους ανθρώπους. Είναι σχετικά λίγοι εδώ πέρα.

Ζούν Ανάμεσά Μας.

Τα Μυστικά, (αναφερθήκατε στο Μυστικό), κινούν τον κόσμο μας. Απ’ οπουδήποτε κι αν τραβήξεις λίγο την κουρτίνα που συνέχεια βλέπουμε, από πίσω της θα δεις μόνο Μυστικά! Από το «παρασκήνιο» συνεχώς τα Μυστικά δημιουργούν και κινούν τα πάντα. Και, η πρόσβασή τους και η κινητικότητά τους εδώ πέρα (έξω από την κουρτίνα) είναι οι άνθρωποι που τα γνωρίζουν και τα διαχειρίζονται, καλώς ή κακώς.

Οι αιτίες για τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας, είναι κρυφές, μυστικές. Τα περισσότερα αποτελέσματά τους είναι κρυφά, μυστικά. Η Ιστορία όλων των πραγμάτων που αποτελούν τον κόσμο, είναι, στο μεγαλύτερο μέρος της, απόκρυφη, μυστική. Οι μέθοδοι για τα περισσότερα εγχειρήματα που τελικά χαρακτηρίζουν τον κόσμο, είναι κρυφές για τους περισσότερους, μυστικές. Οι περισσότερες δυνατότητες πάσης φύσεως, είναι κρυμμένες, το ίδιο και οι πιθανότητες για τα πάντα.

Το ίδιο το νόημα της ύπαρξης, ακόμη και το νόημα της ίδιας μας της ζωής, είναι κρυφό, απλησίαστο. Είναι ένα μεγάλο Μυστικό! Τις αλήθειες μας, εμείς οι ίδιοι, συνήθως τις κρατάμε κρυφές, κι ακόμη και η φαντασία μας είναι απόκρυφη. Ακόμη και τα όνειρα που βλέπουμε την νύχτα, τα ξεχνάμε το άλλο πρωί, κρύβονται από εμάς, ο ονειρικός κόσμος (σχεδόν η μισή ζωή μας, ο δεύτερος εαυτός μας) είναι αδιαπραγμάτευτα μυστικός.

Η συνείδησή μας έχει άπειρα μυστικά επίπεδα, είναι η κορυφή του παγόβουνου του ασυνειδήτου… Οι περισσότερες αληθινά ειδικές και ιδιαίτερες γνώσεις είναι κρυφές και μυστικές για τους περισσότερους ανθρώπους. Ζούμε, κυριολεκτικά, μέσα στο Μυστήριο, στο Παράξενο, στο Ανεξήγητο, στο Μυστικό.

Αυτό που συμβαίνει είναι βασικά απλό: Βρεθήκαμε σε αυτήν την ζωή και σε αυτόν τον κόσμο και προσπαθούμε να καταλάβουμε τί συμβαίνει. Ο κόσμος είναι ένα πολύ παράξενο μέρος, στο οποίο συμβαίνουν συνεχώς αμέτρητα πολύ παράξενα πράγματα, αλλά για κάποιον αμυντικό λόγο έχουμε μάθει να μην τα διακρίνουμε ή να μην τα συνειδητοποιούμε.

Ακόμη κι εμείς οι ίδιοι, είμαστε πολύ παράξενα όντα, έστω κι αν δεν θέλουμε να το παραδεχθούμε... Στην πραγματικότητα, στ’ αλήθεια, δεν ξέρουμε σχεδόν τίποτε για τον εαυτό μας και για τον κόσμο –ή έστω ο καθένας από εμάς γνωρίζει μόνο πολύ λίγα, που ποτέ δεν είναι αρκετά.

Ο αληθινός κόσμος, για εμάς, είναι κρυφός. Ο αληθινός εαυτός μας είναι κρυφός. Ξέρετε, κανείς δεν έχει την άδεια, την έγκριση, να μιλήσει αληθινά ανοιχτά για όλο αυτό. Όταν συμβαίνει, είναι πάντοτε υπερβατικό, δηλαδή ανατρεπτικό, τελικά αντιστασιακό. Συχνά, σταδιακά, προκαλεί την αφύπνιση, όταν συμβαίνει. Και, φυσικά, μέσα στην υπνωτισμένη και τόσο κλειστή και καταπιεστική κοινωνία μας, είναι απαράδεκτο. Καταλήγει να είναι σχεδόν πάντα κάτι που αφορά τους εκκεντρικούς.

Οι εκκεντρικοί είναι αυτοί που εκφεύγουν του κέντρου. (Του κέντρου ελέγχου; Του Main-Stream; Του Κατεστημένου;) Εγώ είμαι ένας από αυτούς. Είμαι πολύ εκκεντρικός.

Σε όλη μου την ζωή, κι έπειτα από μεγάλες περιπέτειες, έκανα τον εαυτό μου ικανό να μπορεί να μιλήσει για όλα αυτά. Ειδικά, εμπεριστατωμένα, γνωσιολογικά, εμπνευστικά. Και για ένα πλήθος από ασυνήθιστες θεματολογίες, (τις οποίες έπρεπε πρώτα να κάνω την εισήγησή τους στην Ελλάδα ή να τις δημιουργήσω), που στην ουσία αποτελούν την Εναλλακτική Γνωσιολογία, τις Παράξενες Έρευνες, την Εξερεύνηση του Αγνώστου, το Φανταστικό, το Παράξενο, την Σημειολογία, την Μεταφυσική Φιλοσοφία, το Paranormal, τον Μυστικισμό, την Φαινομενολογία, την αληθινή Υπερβατικότητα και την Πνευματικότητα, τις Εναλλακτικές Κοσμοθεωρίες, το Escapism, την Νεομυθολογία, την Μυστική Ιστορία των Ιδεών.

Βεβαίως, ουσιαστικά, μιλάμε για τον Ιδεαλισμό. Και, φυσικά, για την Πνευματική Αντίσταση εδώ πέρα, και τον αγώνα για την προέκταση της πραγματικότητας και της συνείδησης.

Είμαι ένας συγγραφέας. Η συγγραφική και τα βιβλία είναι η ζωή μου. Από αυτά ξεκίνησα και σε αυτά κατέληξα, και συνεχίζω. Από αυτά προήλθε το αρχικό μου ερέθισμα και η δυναμική έμπνευσή μου, και από όλα εκείνα στα οποία οδηγήθηκα έπειτα –αληθινά πέρα από κάθε όνειρό μου. Όλη αυτή η λογιότητα και οι περιπέτειες στις οποίες με οδήγησε, με καθόρισαν.

Και κατέληξα να είμαι επαγγελματίας συγγραφέας (και εκδότης τελικά) επί σχεδόν σαράντα χρόνια ως τώρα, αφοσιωμένα, κάθε μέρα. Δεν ζω απλά από όλο αυτό, είναι η ζωή μου! Ασχολούμαι στ’ αλήθεια με όλα αυτά που συγγράφω και εκπέμπω, με μεγάλη αγάπη και πολλές θυσίες, και είμαι αληθινά μία κινητή βιβλιοθήκη για όλα όσα αγαπώ και μελετώ, τα οποία τιμώ και εκπροσωπώ συνειδητά, όσο καλύτερα μπορώ.

«Με όποιον δάσκαλο καθήσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις...» Οφείλω τα πάντα στους δασκάλους μου, παλαιότερους και νεότερους, ζωντανούς και κεκοιμημένους, που, από μικρό αγόρι και μέχρι σήμερα, μου δίδαξαν τα πάντα με το έργο τους ή προσωπικά, με ενέπνευσαν βαθιά, με διαμόρφωσαν, μου έδωσαν φώς, ελευθέρωσαν το πνεύμα μου, με έκαναν αληθινό άνθρωπο. Χωρίς όλους αυτούς, δεν θα ήμουν απολύτως τίποτε, θα ήμουν ένα ξερό κούτσουρο, ένας ποταπός ανόητος άθλιος. Τους έχω όλους μέσα στην ψυχή μου.

Επίσης, οφείλω τόσα πολλά στους Συνταξιδιώτες μου, στους καλούς αναγνώστες μου, που κάπως με ξεχώρισαν στις προσπάθειές μου, με βοήθησαν, με ευεργέτησαν, με φιλοξένησαν στα σπίτια τους και μέσα τους, με ενθάρρυναν, με υποστήριξαν, μου έδωσαν θάρρος και ελπίδα και τις όποιες δυνατότητες είχα ποτέ μου. Είμαι πάρα πολύ ευγνώμων.

Εκτός από τους συγγραφείς και στοχαστές και καλλιτέχνες και εξερευνητές δασκάλους μου, μέσα στα χρόνια, που με δίδαξαν μέσα από το έργο τους και με διαμόρφωσαν, θέλω να μνημονεύσω και τους δασκάλους μου που με ενέπνευσαν δια ζώσης, προσωπικά. Τον πατέρα μου, που πάντα με δίδασκε και με υποστήριζε γενναία στα πάντα. Τον βιβλιόφιλο Παναγιώτη Ραγιά και τον Μόλχο, τον Κόλιν Γουίλσον και τον Έριχ Φον Νταίνικεν, τον Ζακ Βαλλέ και τον Ρόμπερτ Άντον Γουίλσον, τον Ντόναλντ Σίντνεϋ-Φράϊερ και τον Σων Τύρρελλ, τον Βαγγέλη Παπαθανασίου, τον Άγγελο Αριβάνη, τον Παύλο Ζίκα-Θεοδωρόπουλο, τον καθηγητή Μηνά Μαδεντζίδη, τον συγγραφέα Γιώργο Μπαλάνο, τον Παύλο Βουδούρη και τον Στάμο Στίνη, τον Δρ Παναγιώτη Παππά, τον καθηγητή Κοσμά Μεγαλομμάτη, τον εστέτ ιστοριοδίφη και ποιητή Μαρίνο Χαραλάμπους, τον Όσιο Άνθιμο τον Αγιαννανίτη, τον συγγραφέα Ιωάννη Φουράκη, τον περιηγητή Δημήτρη Κούγκουλο, τον Σουάμι Βιβεκανάντα, τον σκηνοθέτη Χρήστο Αρώνη, τον Γιώργο Καρποδίνη, τον Περικλή Δεληολάνη, τον καθηγητή Χρήστο Γούδη, τον Παναγιώτη Ραπτόπουλο, και τόσους άλλους –ποιον να πρωτοθυμηθώ...

Ξεκίνησα, λοιπόν, από την βιβλιοθήκη, οδηγήθηκα στις εξερευνήσεις, στις μεγάλες φιλίες, στα μεγάλα εγχειρήματα, σε έναν άλλο κόσμο, αλλού, και κατέληξα να συγγράφω μία βιβλιοθήκη. Είμαι αφοσιωμένος στην λογοτεχνία, σε κάθε μορφή της, (διότι όλα είναι λογοτεχνία, η τέχνη του λόγου, ή ο λόγος της τέχνης, ο λόγος για τον οποίο τεχνουργούμε).

Αναπόφευκτα, όλα αυτά είναι μία σκυταλοδρομία στην ζωή, και, από ένα σημείο και μετά, δεν είναι ζήτημα επιμονής, είναι το μονοπάτι που επέλεξες, δεν επιμένεις εσύ, αυτό επιμένει να σε καθοδηγεί, όλο και πιο μακριά. Είναι όπως το λέει ο ποιητής Robert Frost: «Δύο δρόμοι ξανοίγονταν μέσα στο δάσος, κι εγώ πήρα τον δρόμο τον λιγότερο ταξιδεμένο, κι αυτό έκανε όλη την διαφορά...»

Ναι, μια σκυταλοδρομία, που γίνεται πολύ δύσκολα σε τόπους όπως η Ελλάδα, όπου δεν ευδοκιμεί σχεδόν τίποτε, όλα θάβονται και απαξιώνονται, δεν υπάρχει συνοχή και συνέχεια και ούτε ιδιαίτερα πεδία γνωσιολογίας, και δεν υπάρχει και μεγάλο αληθινό ενδιαφέρον για οτιδήποτε ξεπερνά την υλιστική καθημερινότητα. Μεγάλη η δυσκολία, αλλά μεγάλος και ο αγώνας.

«Αυτά που αγαπήσαμε, κι άλλοι θα τ’ αγαπήσουν, κι εμείς θα τους διδάξουμε το πώς…» κατά τον ποιητή William Wordsworth.

Τι είναι αυτό που σας έχει ενθουσιάσει πιο πολύ στις έρευνες σας; Και, ποια θεωρία από όσες έχετε διατυπώσει; –και…να αναμένουμε περισσότερες απαντήσεις για αυτήν;

Παρ’ όλο που είμαι απλά ένας συγγραφέας (δεν νιώθω «ερευνητής», είναι και αδόκιμος αυτός ο όρος), έχω κάνει πάρα πολλές έρευνες, οι περισσότερες πολύ παράξενες έρευνες, και πολλές εξερευνήσεις στην Ελλάδα και σε όλον τον κόσμο.

Ακριβώς, από τον ενθουσιασμό μου. Είμαι ενθουσιώδης τύπος, ομολογώ Ρομαντικός και ονειροπόλος, και είμαι και πολύ παράξενος, είμαι άλλωστε ο μίστερ Strange εδώ γύρω : αν κρίνει κανείς από το απαγορευμένο περιοδικό STRANGE που δημιούργησα και διεύθυνα επί σχεδόν 25 χρόνια (αλλάζοντας καθοριστικά ή δημιουργώντας αυτά τα θεματολογικά τοπία στην Ελλάδα), χώρια την μεγάλη βιβλιογραφία μου ή τις πολλές εκδόσεις μου, τις ομιλίες μου, τις εκπομπές μου, κλπ, κλπ... Πρόκειται για ένα ολόκληρο ιδιωτικό σύμπαν!

Λοιπόν, από το μεγάλο ενδιαφέρον μου για όλα αυτά, από το μεγάλο πάθος μου και τον υψηλό ενθουσιασμό μου, έχω κάνει όποιες έρευνες έχω κάνει, και κάποιες μεγάλες μελέτες και εξερευνήσεις και περιπέτειες. Τα έχω κάνει όλα αυτά, ας πούμε, για ιδιωτικούς προσωπικούς λόγους, και μερικές φορές κάνω ανταποκρίσεις για κάποια από όλα αυτά, εκεί έξω, σε αυτούς που ενδιαφέρονται για αυτά τα πράγματα. Δεν κάνω ανταποκρίσεις από όλες τις έρευνές μου, κλπ, αλλά από όσες νιώθω ότι μπορώ να εκφράσω και να μεταδώσω καλύτερα. Είναι δηλαδή η κορυφή του παγόβουνου, ας το πούμε έτσι.

Κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ... Το κάνω, μόνο και μόνο επειδή υπάρχουν έστω κάποιοι άνθρωποι που αγαπούν αυτά που συγγράφω ή αυτά για τα οποία μιλώ, όσο αγαπώ κι εγώ τα θέματα που με ενθουσιάζουν τόσο ώστε να συγγράφω και να ομιλώ γι’ αυτά.

Δηλαδή, είναι το κίνητρό μου: υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μου δίνουν ίσως κάποια σημασία, επειδή έχουμε κοινά ενδιαφέροντα ή ιδίου τύπου εμπνεύσεις ή ιδέες, ή ίσως εγώ τους παρασέρνω προς αυτές, και, γιατί όχι, επειδή εξαιτίας αυτού του γεγονότος είμαστε –κατά κάποιον παράξενο τρόπο– φίλοι. «Στην μέση ενός αόρατου κύκλου φίλων», όπως έλεγε ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες…

Είναι παρήγορο να γνωρίζεις ότι, εδώ σε αυτόν τον τόσο παράξενο και συχνά τόσο απογοητευτικό κόσμο της καθημερινότητας, υπάρχουν άνθρωποι που νιώθουν τα ίδια σπάνια πράγματα μ’ εσένα, αγαπούν τα ίδια ασυνήθιστα πράγματα, σε κατανοούν, ψάχνουν τα ίδια πράγματα…

Είναι, βέβαια, πολύ λίγοι αυτοί πλέον στην Ελλάδα (μέσα στην γενική παρακμή), και ήταν και είναι πάντα μία παράξενη ελίτ, ας το πούμε έτσι, αλλά, μέσα στα χρόνια, γνωρίζω ότι δεν είμαι μόνος μου, και η σκέψη αυτή, επειδή πολλοί ευγενικοί άνθρωποι μού την έχουν καταδείξει κατά καιρούς, με έχει βοηθήσει πολύ στην περιπέτεια της ζωής μου, ναί, μού έχει δώσει θάρρος, ελπίδα, παρηγορία… Είμαι πάρα πολύ ευγνώμων γι’ αυτό, και γνωρίζω ότι είναι σπάνιο να είσαι αποδέκτης μιας τέτοιας ιδιαίτερης ενθάρρυνσης στην ζωή.

Και προσπαθώ, επίσης, κι εγώ με την σειρά μου να πώ: Δεν είστε μόνοι σας, είμαι κι εγώ εδώ! Είμαστε σαν εξωγήινοι εδώ πέρα!

Λοιπόν, οτιδήποτε ερευνώ, με ενθουσιάζει. Ή και, οτιδήποτε με ενθουσιάζει, ασχολούμαι πολύ με αυτό, το ερευνώ ενδελεχώς. Αλλά, αυτό που με ενθουσιάζει περισσότερο απ’ όλα, είναι ότι συχνά καταφέρνω να ενθουσιάζω και τους άλλους με αυτό που ενθουσιάζει εμένα. Και...με ενθουσιάζει ο ενθουσιασμός τους, όταν το καταφέρνω.

Με ρωτάτε, επιπλέον, ποια θεωρία από όσες έχω διατυπώσει, με ενθουσιάζει πιο πολύ...

Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν έχω διατυπώσει ποτέ μου κάποια «θεωρία». Αλλά έχω διερευνήσει και παρουσιάσει πολλές θεωρίες. (Με ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι Εναλλακτικές Κοσμοθεωρίες, ιδιαίτερα). Αναζητούμε πάντα την Αλήθεια. Οι θεωρίες δεν είναι ο ο προορισμός του ταξιδιού, αλλά είναι συχνά η αφετηρία του.

Βέβαια, προσωπικά, πάντα έχω μία θεωρία για τα πάντα, ένα καλό σχέδιο. Έμαθα ότι το πιο σημαντικό πράγμα του κόσμου για σένα είναι απλά αυτό: να έχεις ένα καλό σχέδιο... Αλλά η κάθε θεωρία μου πάντα ταπεινώνεται, ο Κρυφός Κόσμος πάντα με ξεπερνάει, πάντα ανακαλύπτω κάτι εντελώς θαυμαστό και αξιοπερίεργο και συνταρακτικό, που καμμία θεωρία μου δεν είχε προβλέψει. Life is Stranger Than Fiction.

Ο μεγάλος Κβαντικός πρωτοπόρος, ο Νηλς Μπορ, είχε σχολιάσει σε κάποιον συνάδελφό του: «Η θεωρία σου είναι τρελλή, αλλά δεν είναι αρκετά τρελλή για να είναι αληθινή…» Αυτό το αρκετά τρελλό για να είναι αληθινό, μπορεί να ανακαλυφθεί, αναπόφευκτα, μόνο με τις πιο Παράξενες Έρευνες...

Ξέρω τι λέω, έχω κάνει πάρα πολλές. Αυτό, άλλωστε, μαρτυρούν, αν μή τι άλλο, έστω τα νέα τέσσερα βιβλία μου (2025), το έργο μου Παράξενες Έρευνες, σε Τέσσερις Τόμους (μέχρις στιγμής), αυτοί οι επιλεκτικοί τόμοι των Παράξενων Ερευνών μου. (Βλέπε εδώ)

Το έργο μου Παράξενες Έρευνες, είναι πλέον μία Τετραλογία. Τέσσερα βιβλία, πάνω από 1.600 σελίδες! (Με 77 συγγραφές-κεφάλαια). Θέλησα να διασώσω –έστω επιλεκτικά– σαν σε μία κιβωτό, την Εναλλακτική Γνωσιολογία στην Ελληνική γλώσσα, όπως εγώ την έχω ιχνογραφήσει. (Δεν βλέπω κανέναν να την συνεχίζει, δυστυχώς. Την διασώζω προς το μέλλον).

Πρόκειται για βιβλία που συγκεντρώνουν επιλεκτικά τα ερευνητικά συγγραφικά μου κείμενα των τελευταίων 35-40 ετών. Επιλεγμένα από τα πάνω από 3.600 αντίστοιχα συγγραφικά άρθρα μου και συγγραμμένες έρευνες και ερευνητικές μελέτες μου, (εκτός από τα 49 βιβλία μου μέχρι σήμερα), μέσα στα περίπου 40 χρόνια της επαγγελματικής συγγραφικής μου δραστηριότητας.

Που δεν χωράνε σε καμμία σειρά βιβλίων, όσο μεγάλη κι αν είναι, δυστυχώς. Και, ούτε «χωράνε» στην Ελλάδα, όπως αποδείχθηκε.

Ως συγγραφέας ή δημιουργός, κάνω μία πολύ εκκεντρική απασχόληση με όλα αυτά, κυριολεκτικά απαράδεκτη από τους πολλούς, και από το Σύστημα – ή την Παιδεία, που θα έπρεπε να αναγνωρίζει αυτές τις συγγραφές, τις ιδιαίτερες έρευνες και τις λόγιες μελέτες και σπάνιες διηγήσεις, αλλά δεν το κάνει και ούτε πρόκειται ποτέ να το κάνει, όπως έχω καταλάβει πολύ καλά σε όλη την ζωή μου και την εμπειρία μου μέχρι σήμερα.

Ναι, είναι πολύ τρελλά όλα αυτά, αλλά είναι αληθινά.

Ίσως και να μην είναι έτσι –ας πει κάποιος. Αν δεν είναι, αυτό θα σήμαινε ότι όλη μου την ζωή ασχολούμουν αφοσιωμένα με χίμαιρες. Είμαι έτοιμος να αποδεχθώ ακόμη κι αυτό, αν είναι η αλήθεια. Αλλά δεν είναι. Διότι, ακόμη και αυτές οι υποτιθέμενες χίμαιρες, ακόμη κι έτσι, εμένα με οδήγησαν πάρα πολύ μακριά, και έζησα και έψαξα και εξερεύνησα και έμαθα πράγματα, που με άλλον τρόπο δεν θα είχαν συμβεί.

Ο Κρυφός μας Κόσμος, με αγάπησε, όσο τον αγάπησα κι εγώ. Πάρα πολύ. Αν όλη αυτή η εμπεριστατωμένη γνώση, όλη αυτή η αγάπη, όλη αυτή η περιπέτεια, δεν είναι αληθινή, τότε τί είναι;

Από τα μεγάλα πανοράματα μυστηρίων που έχω παρουσιάσει μέχρι σήμερα, που συνήθως στοιχειοθετούν και εναλλακτικές κοσμοθεωρίες, σίγουρα με έχουν ενθουσιάσει διαχρονικά τουλάχιστον τρία :

Το μυστήριο της Κούφιας Γης (Hollow Earth), για το οποίο έχω συγγράψει δύο μεγάλα βιβλία (Κούφια Γη – Είσοδος στην Κούφια Γη), και δεκάδες άρθρα, παρουσιάζοντας το στην Ελλάδα... Τα υπόγεια μυστήρια συνεχίζουν να με γοητεύουν και να με συναρπάζουν, και είναι τόσα πολλά αυτά που έχω ερευνήσει και εξερευνήσει (στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες του κόσμου, και στα βιβλία) γι’ αυτά, έχω ανακαλύψει και μάθει τόσα πολλά, που θα μπορούσα να γράψω άλλα δέκα βιβλία για την θεματολογία αυτήν. Δεν θα το κάνω, δυστυχώς, αλλά μπορεί, κάποια στιγμή, πρώτα ο Θεός, να συγγράψω την Επιστροφή στην Κούφια Γη. Ένα τρίτο βιβλίο, που ίσως να είναι και το πιο σημαντικό. Θα δούμε...

Τα UFOs, η UFOλογία των τελευταίων 95 ετών, που είναι –κατά την εποπτεία μου και κατά την γνώμη μου– το μεγαλύτερο Μυστήριο όλων των εποχών, (αν εξαιρέσεις αυτό του Θεού και αυτό της ζωής μετά θάνατον). Με το οποίο ασχολούμαι προσωπικά επί δεκαετίες, έχοντας βρει πολλές οπτικές του και πολλές λύσεις του, και στο οποίο έχω κατακτήσει μάλλον μεγάλη εποπτεία, και συνεχίζω.

Και, από αυτό, ανάμενουμε τις περισσότερες αποκαλύψεις –κάτι που γίνεται κατανοητό αν κάποιος έχει παρακολουθήσει τις απίστευτες εξελίξεις των τελευταίων ετών στο προσκήνιο... (Φυσικά, οι περισσότεροι Έλληνες είναι εντελώς ανενημέρωτοι για όλα αυτά, και κατ’ επέκταση εντελώς ανίδεοι... Αυτό, όμως, προβλέπω ότι σύντομα θα αλλάξει, με τις μεγάλες αποκαλύψεις που σύντομα πρόκειται να γίνουν, παγκοσμίως, όπως διαφαίνεται...)

Τις UFOλογικές γνώσεις μου τις έχω παρουσιάσει σε πολλά κείμενά μου και σε ομιλίες μου και εκπομπές μου – και έχω ένα σχέδιο για την συγγραφή ενός μεγάλου ιδιαίτερου βιβλίου, για τα πάντα σε σχέση με αυτό το τιτάνιο μυστήριο, και για τα μυστικά του, ένα βιβλίο για τους W.O.W. (Wings Over the World)… Αν και, χρειάζομαι υποστήριξη, ελπίζω ότι θα τα καταφέρω.

Οι Παράλληλοι κόσμοι, οι εναλλακτικές πραγματικότητες. Εδώ, δίπλα μας, ένας άλλος κόσμος, από τον οποίο προέρχονται πολλά από τα μεγάλα μυστήρια που μας απασχολούν, σε αυτούς τους εναλλακτικούς γνωσιολογικούς χώρους.

Πρόκειται, φυσικά, για το The Theory of Everything, μία θεωρία για τα πάντα, που, αν κάποιος έχει την δυνατότητα να την εξερευνήσει ικανά και εμπεριστατωμένα, θα ανακαλύψει ίσως την λύση όλων των μυστηρίων, η τις εισόδους προς αυτά.

Προσωπικά, έχω καταλήξει με μεγάλη βεβαιότητα ότι υπάρχει ένας παράλληλος κόσμος με τον δικό μας, μία εναλλακτική πραγματικότητα (ή μια σειρά πραγματικοτήτων), από την οποία όχι μόνο δεχόμαστε συνεχείς επισκέψεις, εισβολές, διερευνήσεις, επαφές, αλλά την οποία μπορούμε και εμείς να επισκεφτούμε και να εξερευνήσουμε, και υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν κάνει, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, και γνωρίζουν πολλά για αυτό...

Πιστεύω ότι υπάρχει μία Γη-2, ένας κόσμος ανάμεσα στον κόσμο μας, ο οποίος επίσης κατοικείται, και ο οποίος μάς παρακολουθεί. Τον παρακολουθώ κι εγώ...

Αλήθεια, από την εμπειρία σας, ποιο είναι αυτό το λεπτό όριο κατά το οποίο συνειδητοποιείτε ότι η έρευνα για ένα φαινόμενο μετατρέπεται τελικά σε μεταφυσική αναζήτηση;

Μα, τα περισσότερα παράξενα φαινόμενα προϋποθέτουν την μεταφυσική διάσταση τους. Και για να κάνεις μία έρευνα για αυτά, οδηγείσαι αναπόφευκτα σε μία μεταφυσική αναζήτηση.

Για παράδειγμα, αναλογιστείτε το φαινόμενο Poltergeist (ο όρος εννοεί τα «θορυβοποιά πνεύματα»), το οποίο είναι πέρα για πέρα αληθινό, πολύ διερευνημένο, και ευρύτατο στις εμφανίσεις του, διαχρονικά και παγκοσμίως. Αμέτρητοι άνθρωποι έχουν απασχοληθεί με αυτό, είτε επειδή τους συμβαίνει ή τους έχει συμβεί, σε αυτούς ή σε οικείους τους, είτε επειδή το ερευνούν ή το έχουν ερευνήσει. Τα περιστατικά είναι κυριολεκτικά αμέτρητα, παντού.

Για παράδειγμα: Ανεξήγητοι θόρυβοι μέσα στο σπίτι, π.χ. συνεχή χτυπήματα στα ντουλάπια, στα έπιπλα, στους τοίχους. Πόρτες που ανοίγουν ή κλείνουν από μόνες τους, (και όχι από κάποιο ρεύμα αέρα). Αντικείμενα που μετακινούνται από μόνα τους, κινούνται, πέφτουν, αλλάζουν θέση, ή εκσφενδονίζονται. Αιωρήσεις. Φωνές. Και πολλά άλλα...

Λοιπόν, αναζητώντας την αλήθεια για το τι ακριβώς συμβαίνει π.χ. με αυτό που περιέγραψα, οι επιλογές σου είναι δύο και είναι και οι δύο μεταφυσικές : Ή κάποιος άνθρωπος που είναι παρών, έχει αυτές τις μεταφυσικές δυνάμεις να προκαλεί τέτοια φαινόμενα στον χώρο, ίσως χωρίς ο ίδιος να το συνειδητοποιεί ότι τις έχει... Ή υπάρχει κάποια μεταφυσική αόρατη παρουσία μέσα στον χώρο, μία άλλη οντότητα ή δύναμη ή ενέργεια, που προκαλεί αυτά τα φαινόμενα.

Λοιπόν, για παράδειγμα, ερευνώντας κάποιος το παράξενο φαινόμενο των Poltergeists, αναπόφευκτα ξεκινά αμέσως μία μεταφυσική αναζήτηση: των μεταφυσικών δυνάμεων του ίδιου του ανθρώπου, ή των μεταφυσικών δυνάμεων γύρω μας.

Οι μεταφυσικές καταστάσεις, δεν είναι θεωρίες, είναι μία μεταφυσική πραγματικότητα.

Αν την βιώσεις ή αν την ερευνήσεις (και, ερευνώντας την, σχεδόν σίγουρα θα την βιώσεις), αρχίζεις όχι μόνο να την διαπιστώνεις και να την επαληθεύεις, αλλά και σταδιακά να ανακαλύπτεις και όλα τα πολλά άλλα παράξενα φαινόμενα και μυστήρια που συνδέονται με αυτήν, που οδηγούν αναπόφευκτα σε αυτήν.

Όπως π.χ. η Τηλεκίνηση, η Αυτόματη Ανθρώπινη Ανάφλεξη, η έξοδος της συνείδησης από το σώμα ή εξωσωμάτωση ή Out of Body Experience, το Near Death Experience, το Remote Viewing, η Τηλεπάθεια, η Τηλεμεταφορά, η Πρόγνωση, τα Στοιχειώματα και οι οπτασίες (apparitions, φαντάσματα), και άλλα πάρα πολλά και πολύ παράξενα φαινόμενα, που συμβαίνουν σε αυτήν την...μεταφυσική πλευρά του κόσμου και της εμπειρίας μας...

Έχω παρουσιάσει ένα ογκώδες βιβλίο μου, που έλειπε από την Ελληνική βιβλιογραφία, ένα βιβλίο που είναι ένα μεγάλο πακέτο γνώσης για όλα αυτά τα μεταφυσικά ή παραφυσικά φαινόμενα και θέματα και μυστήρια. Είναι το βιβλίο μου Paranormal: Το Απόλυτο Βιβλίο για το Παραφυσικό (εκδ. Αόρατο Κολλέγιο – διαθέσιμο από την ιστοσελίδα του Περιοδικού Strange).

Όπου, επίσης, στις σελίδες του, παρουσιάζονται και όλες οι επιστημονικές εξελίξεις και επιστημονικές αποδείξεις πλέον, πολλών από αυτά τα παράξενα φαινόμενα. Ενημερώσεις που, δυστυχώς, δεν περνούν στην καθημερινή επικαιρότητα.

Είναι σαφώς ένα βιβλίο, το οποίο ξεκινώντας να το διαβάζεις είσαι normal, και όταν κλείσεις την τελευταία σελίδα του είσαι paranormal… Το μεταφυσικό είναι το φυσικό μίας άλλης πραγματικότητας που συνυπάρχει με την δική μας.

Ο μεγάλος «Μυστικός Πόλεμος» είναι μια από τις πιο αγαπημένες σας θεωρίες -που άλλοι θα χαρακτήριζαν «συνωμοσιολογία», όπως και πολλά ακόμα. Πώς θα την περιγράφατε σε κάποιον που την ακούει για πρώτη φορά;

Αναφέρεστε στο έργο μου Ο Μυστικός Πόλεμος, το οποίο είναι δίτομο, (Βιβλίο Ι & Βιβλίο ΙΙ – άνω των οκτακοσίων σελίδων. Εκδ. Αόρατο Κολλέγιο). Πρέπει να παρουσιάσω και το Βιβλίο ΙΙΙ, για να ολοκληρωθεί ως Τριλογία, αν και όταν μπορέσω... Θα είναι, βεβαίως, το πιο ιδιαίτερο από τα τρία, αν συμβεί. Με ενθαρρύνει πολύ, φυσικά, το γεγονός ότι έχει γίνει best seller, η μεγάλη ανταπόκριση των αναγνωστών στις αποκαλύψεις και στις ιδέες μου σε αυτό το δίτομο έργο, που περιέχει μεγάλα μυστικά του κόσμου μας, όπως τα έχω κυνηγήσει επί πολλά χρόνια. Πρόκειται για μοναδική δουλειά, που, με την βοήθεια του Θεού, την κατάφερα.

Λοιπόν, ο Μυστικός Πόλεμος, είναι η απόκρυφη Αλήθεια, για αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο μας.

Όπως εγώ την έχω διερευνήσει επί δεκαετίες, μυστικά, και όπως την έχω κατανοήσει. Και, με όλα αυτά που έγιναν και γίνονται πλέον φανερά εκεί έξω στον κόσμο μας, αποφάσισα ότι δεν υπάρχει λόγος μυστικότητας πλέον, ο Μυστικός Πόλεμος έχει αρχίσει να φανερώνεται ανοιχτά στο προσκήνιο : και έτσι αποκαλύπτω δημόσια όλα όσα έχω ανακαλύψει και τα οποία κρατούσα –όπως συμβαίνει με αυτά τα πράγματα–ιδιωτικά και μυστικά και για προσωπική χρήση και κρυφή περαιτέρω έρευνα. Τα περισσότερα από αυτά, τα κατέθεσα τολμηρά και εμπεριστατωμένα και αναλυτικότατα, σε αυτους τούς δύο τόμους του έργου μου Ο Μυστικός Πόλεμος. Και είναι η Θέση μου (Thesis) για τον Μυστικό Πόλεμο.

Η τολμηρή και επικίνδυνη πρόθεση μου είναι, τα δύο αυτά βιβλία μου να φανερώνουν, με τον παράξενο λόγιο τρόπο τους, αληθινά και λεπτομερώς τί συμβαίνει στο Αόρατο Παρασκήνιο του κόσμου μας... Πώς, τί, ποιοί, και γιατί...

Ο Μυστικός Πόλεμος είναι η αόρατη σύγκρουση των Δυνάμεων που κινούν την Ιστορία του κόσμου. Θέλησα, επεξηγηματικά και αποκαλυπτικά, να κατατεθούν όσο περισσότερα γίνεται για όσα έχω διερευνήσει, από τα Θέματα και τα Ζητήματα και τα Μυστικά, που σχετίζονται άμεσα με αυτήν...

Στον κόσμο μας διεξάγεται ένας μεγάλος Μυστικός Πόλεμος.

Αυτός ο Μυστικός Πόλεμος υπήρχε από πάντοτε, παντού, διαχρονικά και παγκόσμια. Σε όλα τα επίπεδα, μικροκοσμικά και μακροκοσμικά, εξωτερικά και εσωτερικά, στα προσκήνια και στα παρασκήνια, σε όλα τα πεδία, με όλους τους τρόπους.

Έχει τις περιόδους του, και τις εξελίξεις του. Μερικές φορές γίνεται εντελώς φανερός, τοπικά και χρονικά, άλλες φορές είναι εντελώς αόρατος.

Ο Μυστικός αυτός Πόλεμος είναι και υλικός και πνευματικός, είναι και πρακτικός και θεωρητικός, είναι και φυσικός και μεταφυσικός.

Ο Μυστικός Πόλεμος είναι ενεργός, κρυφά, παντού στον κόσμο μας.

Ο Μυστικός Πόλεμος διεξάγεται και εκεί έξω στον κόσμο, αλλά και μέσα μας, στον εσωτερικό μας κόσμο, στον νού μας, στην συνείδησή μας, στην αντίληψή μας, στο πνεύμα μας και στην ψυχή μας. Εκτός από την Πραγματικότητα, συμβαίνει και στην Πνευματικότητα.

Επιπλέον, διεξάγεται και σε άλλους κόσμους, αλλά και σε άλλες διαστάσεις και άλλες παράλληλες πραγματικότητες με την δική μας, αλλά και σε πολύ ανώτερες από την δική μας (και σε πολύ κατώτερες). Διεισδύει και εισβάλλει παντού.

Δύο μεγάλες Δυνάμεις συγκρούονται σε αυτόν τον Μυστικό Πόλεμο, και η σύγκρουσή τους εξαπλώνεται παντού.

Είναι οι Δυνάμεις του Φωτός και του Σκότους, του Καλού και του Κακού, του Θετικού και του Αρνητικού, του Λευκού και του Μαύρου, του Δεξιού και του Αριστερού, του Πνεύματος και της Ύλης, της Τάξης και του Χάους, της Δημιουργίας και της Καταστροφής, της Ανάπτυξης και της Εντροπίας, της Ζωής και του Θανάτου, ή όπως αλλιώς θέλετε να τις ονομάσετε (έχουν πάρα πολλά ονόματα και τίτλους).

Οι ανώτερες αυτές δυνάμεις, συγκρούονται καθοδικά, από το δικό τους άφατο επίπεδο, προς όλους τους κόσμους, και η σύκρουση τους τελικά υφίσταται και στον δικό μας κόσμο, και είναι καθοριστική για την διαμόρφωση της πραγματικότητας στον κόσμο μας.

Στον κόσμο μας υπάρχουν άνθρωποι που συνειδητά συμμαχούν και συνεργούν και διακατέχονται από αυτές τις σκοτεινές ή φωτεινές δυνάμεις, ως ξενιστές, διαμορφώνοντας εδώ κάποιες μεγάλες τάσεις, που τελικά συνθέτουν δύο μεγάλες αντικρουόμενες παρατάξεις στον κόσμο: Την Σκοτεινή Αρνητική Παράταξη, και την Φωτεινή Θετική Παράταξη.

Η σύγκρουση αυτών των δύο Παρατάξεων είναι ο Μυστικός Πόλεμος στον κόσμο μας, και μεταφέρουν την σύγκρουσή τους σε όλα τα ταμπλώ στα οποία κινούνται, παντού. Διαμορφώνοντας την πραγματικότητα στην οποία ζούμε, και τις ιδέες μας.

Τελικά, ο κάθε ένας από εμάς, ανεξαιρέτως, είτε συνειδητά, είτε ημισυνειδητά, είτε ασυνείδητα, συμμετέχει στον Μυστικό Πόλεμο, (ο οποίος συμβαίνει και μέσα μας), συνεργώντας με την μία ή την άλλη δύναμη, υποστηρίζοντας την μία ή την άλλη Παράταξη, εν γνώσει του ή εν αγνοία του.

Η κάθε δύναμη, τάση και Παράταξη, έχει τα δικά της αναγνωριστικά στοιχεία, τις δικές της επιρροές, τις δικές της ιδέες, τους δικούς της χειρισμούς, στρατηγικές, σκοπούς.

Ο Μυστικός Πόλεμος, όταν γνωρίζεις ότι υπάρχει, πώς και γιατί, είναι η εξήγηση για πάρα πολλά ανεξήγητα ή μυστηριώδη ζητήματα, γεγονότα, πρόσωπα και πράγματα, παρεξηγήσεις, συγκαλύψεις, συνωμοσίες, κινήσεις, ρεύματα, τάσεις, θέσεις, δηλώσεις, ιδέες, σχολές, συμπεριφορές, ύφη, μυστικά, και μεγάλα μυστήρια.

Η μυστική σύγκρουση των Δυνάμεων αυτών και των Παρατάξεων αυτών, είναι καθοριστική για τα πάντα, παντού. Είναι καθοριστικότατη για όλες τις εκβάσεις όλων των υποθέσεων, και για όλες τις εξελίξεις όλων των καταστάσεων, και για τον πόλεμο των ιδεών. Είτε άμεσα, είτε έμμεσα και κατ’ επέκταση.

Ο Πόλεμος αυτός είναι Μυστικός, αλλά, πολύ συχνά, οι πολεμιστές του και τα μεγάλα αποτελέσματα των μαχών του είναι φανερά και αισθητά ίσως σε όλους, αλλά οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν τί συμβαίνει από πίσω από όλα αυτά, και περί τίνος πρόκειται ακριβώς, και γιατί... Αλλά και με ποια άλλα πράγματα, επίσης μυστικά, συνδέονται και έχουν άμεση καθοριστική σχέση...

Σε διάφορες εποχές, (όπως σε αυτήν που διανύουμε), ο Μυστικός Πόλεμος εδώ, που διεξάγεται κυρίως παρασκηνιακά και «υπόγεια», εντείνεται τόσο πολύ, που από την μεγάλη έντασή του αρχίζει και αναδύεται στην επιφάνεια, και ξαφνικά γίνεται φανερός σε όλους, στον κόσμο μας. Και με πολλά, φανερά πλέον, ενεργά αποτελέσματα του.

Αλλά, ακόμη και τότε, αυτό που γίνεται φανερό είναι απλώς η όλο και πιο αναδυόμενη κορυφή του παγόβουνου, και το τιτάνιο παγόβουνο συνεχίζει να είναι καλυμμένο και μυστικό, κάτω από την επιφάνεια.

Δεν πρόκειται για «Συνωμοσιολογία». (Αν και στον δεύτερο τόμο του έργου, στο δεύτερο μεγάλο κεφάλαιο του, που έχει τον τίτλο Η Συνωμοσιολογία!, παρουσιάζω και εξηγώ εμπεριστατωμένα, για πρώτη φορά, τα πάντα για την αληθινή Συνωμοσιολογία...)

Ο Μυστικός Πόλεμος (και όλα τα παραπάνω), δεν είναι μια μεταφορά ή μια παρομοίωση ή ένας συμβολισμός, μια απλή κοσμοθεωρία, ή ένα φιλοσοφικό ή θρησκευτικό ή ιστορικό ή πολιτικό αφήγημα. Είναι πραγματικό και κυριολεκτικό, είναι αληθινό, πάρα πολύ σοβαρό και σημαντικό, πάρα πολύ συγκεκριμένο, με πολλά συγκεκριμένα αναγνωριστικά στοιχεία, μα και πολυεπίπεδο. Και συμβαίνει αυτήν την στιγμή που μιλάμε.

Είναι κάτι αληθινό, ζωντανό, ενεργό και δραστήριο. Σε αφορά προσωπικά. Και, ο Μυστικός Πόλεμος είναι η αιτία για αμέτρητα πράγματα που συνέβησαν ή συμβαίνουν στον κόσμο μας. Εμπεριέχει πολλές μυστικές γνώσεις, και αόρατα εμπλέκεται σχεδόν στα πάντα.

Εσύ ίσως να μην γνωρίζεις τίποτε απολύτως για όλα αυτά, ή ίσως να γνωρίζεις κάποια πράγματα, ή ίσως να υποψιάζεσαι κάποια άλλα ή να τα μαντεύεις, ή ίσως να τα νιώθεις. Υπάρχουν όμως πολλοί άνθρωποι που γνωρίζουν τα πάντα για όλα αυτά, απλώς κρατούν μία επιβεβλημένη μυστικότητα για όλα αυτά.

Είναι οι άνθρωποι που παρακολουθούν τον Μυστικό Πόλεμο, και συμμετέχουν συνειδητά σε αυτόν, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο.

Για αυτόν τον Μυστικό Πόλεμο δεν μιλάει ανοιχτά και ευθέως κανείς. Ή σχεδόν κανείς, αν κρίνουμε από αυτό το δίτομο έργο... Η πρόθεση μου είναι να αλλάξει εντελώς την αντίληψη του αναγνώστη μου για τον κόσμο.

Κατέθεσα πάρα πολλά για όλα αυτά, για πρώτη φορά εμπεριστατωμένα και διεξοδικά και επεξηγηματικά, στο δύο βιβλία του έργου μου Ο Μυστικός Πόλεμος.

Θυμάμαι σε νεαρότερη ηλικία πόσο ενθουσιασμό μού είχε προκαλέσει το έργο σας «Μυστική Ελλάδα»... Σήμερα έχετε παρουσιάσει ένα νέο βιβλίο για την «Μυστική Ελλάδα». Τι έχετε αναδείξει περισσότερο ή τί προσθέσατε, και τί έχετε πλέον αφήσει εκτός; Και ποια είναι η σημασία αυτού του βιβλίου σας;

Για τον νεανικό ενθουσιασμό σας αναφέρεστε στο παλαιό συλλογικό έργο (1999-2000) που δημοσίευσα, με τίτλο Μυστική Ελλάδα (εκδ. Αρχέτυπο). Είχα συγκεντρώσει κείμενα και έρευνές μου ως τότε, γι’ αυτό που αποκάλεσα Μυστική Ελλάδα, αλλά και πολλές σημειώσεις μου και πληροφορίες και ιδέες, που τις εμπιστεύτηκα σε συνεργάτες μου για να συγγράψουν και άλλα κείμενα, και τελικά –με τα πολλά δικά μου και δικά τους κείμενα– συνέθεσα εκείνο το συλλογικό έργο, πολύ μεγάλης διάδοσης. (Νωρίτερα, εκδοτικά είχα επινοήσει και την έννοια του συλλογικού έργου).

Τα χρόνια πέρασαν, και αργότερα δημιούργησα το περιοδικό Μυστική Ελλάδα (εκδ. Άγνωστο), το οποίο γνώρισε 72 τεύχη... Το νέο μου βιβλίο (2025) έχει τον τίτλο Μυστική Ελλάδα – Παράξενα Μυστήρια & Ανακαλύψεις (εκδ. Αόρατο Κολλέγιο – διαθέσιμο από την ιστοσελίδα του Περιοδικού Strange).

Δεν έχει καμμία απολύτως σχέση με το παλαιό εκείνο συλλογικό έργο που είχα φτιάξει. Είναι ένα εντελώς νέο βιβλίο, στο οποίο συγκεντρώνω όλα τα πολλά κείμενα και έρευνες μου για την Μυστική Ελλάδα μέσα στα χρόνια, και μάλιστα και πολλές νέες συγγραφές και προσθέσεις.

Μυστική Ελλάδα – Παράξενα Μυστήρια & Ανακαλύψεις : Είναι ένα μεγάλο ταξίδι εξερεύνησης στην Μυστική Ελλάδα, στα μέρη και στους τόπους της, στα θέματά της και στα μυστήρια της, και στις περιπέτειες και ανακαλύψεις μου, με πολλές παράξενες διηγήσεις, πληροφορίες, περιηγήσεις, και αποκαλύψεις.

Για μένα, εκτός από το ότι παρουσιάζει με συνοχή όλες τις ωραιότερες συγγραφές μου για την Μυστική Ελλάδα, έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι το να εξερευνείς την Ελλάδα: Απαγορεύεται! Είναι σημαντικό, λοιπόν, που το καταδεικνύω αυτό στο βιβλίο, το βιβλίο είναι προϊόν υπέρβασης αυτής της απαγόρευσης, όλο αυτό το επεξηγώ για πρώτη φορά, και το αφηγούμαι, με πολλές λεπτομέρειες. Και είναι αυτό που έχω αντιμετωπίσει για να εξερευνήσω την Μυστική Ελλάδα. Οι περισσότεροι Έλληνες, που απλά ζουν στο σπίτι τους και στην γειτονιά τους και στην δουλειά τους, δεν το γνωρίζουν αυτό, και μάλλον ούτε πρόκειται ποτέ να το διαπιστώσουν με την εμπειρία τους.

Κι έτσι, πολλές από τις διηγήσεις αυτές, έχουν προκύψει σχεδόν παράνομα, ριψοκίνδυνα, με πολλές περιπέτειες, και σαφώς υπερβατικά... Διότι, εξερευνώντας την Μυστική Ελλάδα, ακριβώς επειδή απαγορεύεται αυτό, σχεδόν παντού θα είσαι ύποπτος, θα χαρακτηριστείς ως κατάσκοπος (πέφτοντας πάνω στις άπειρες στρατιωτικές περιοχές), εισβολέας, διαρρήκτης, εμπρηστής, αρχαιοκάπηλος, ζωοκλέφτης, λαθρέμπορος, λαθροκυνηγός, θησαυροκυνηγός, ανεπιθύμητος δημοσιογράφος, τρομοκράτης (πηγαίνεις στην γιάφκα που διατηρείς με πυρομαχικά πάνω στο βουνό), έμπορος ναρκωτικών ή διακινητής λαθρομεταναστών, απατεώνας, πράκτορας, serial killer, τρελλός, και πάρα πολλά άλλα, και ενώ δεν θα μπορείς εύκολα να εξηγήσεις την ιδιαίτερη κινητικότητα σου λέγοντας ότι ψάχνεις για ξωτικά ή μυστικές παραδόσεις ή πύλες για...αλλού...

Ιδιαίτερα μεγάλη τέχνη με πολλές τεχνικές, άλλωστε, αποτελεί η συνεχής προσπάθεια να κάνεις τους ντόπιους να σε εμπιστευτούν και να σου ανοιχτούν, και να αρχίσουν να σου μιλούν για τα παράξενα πράγματα που συμβαίνουν στον τόπο τους –ή απλά να μην σε καρφώσουν...

Αλλά και, εξαιτίας των τόσο δημοφιλών βιβλίων μου για την Κούφια Γη, που προκάλεσαν το φαινόμενο αμέτρητων ανθρώπων να θέλουν να εξερευνήσουν παντού τα σπήλαια και τις υπόγειες στοές, κλπ, εμπνευσμένοι από τις έρευνες και τις εξερευνήσεις μου και των συνεργατών μου, και από όλα αυτά που έχω εκπέμψει σχετικώς, τελικά: το Υπουργείο Πολιτισμού (σε συνεργασία με τις σπηλαιολογικές εταιρίες που θέλουν τον απόλυτο έλεγχο) απαγόρευσε την πρόσβαση σε όλα τα σπήλαια της Ελλάδας, που δεν είναι αξιοποιημένα και ελεγχόμενα (δηλαδή εκτός από δέκα), για όλους, εξαιτίας μου. Ζητώ συγγνώμη γι’ αυτό, δεν το προκάλεσα επίτηδες.

Και η εξερεύνηση και γνωστοποίηση υπογείων στοών, τελικά απαγορεύτηκε ρητά, επίσης, ως ζήτημα εθνικής ασφάλειας...

Οι πιο μυστηριώδεις τόποι στην Ελλάδα, και οι πιο αινιγματικές καταστάσεις, περιμένουν υπομονετικά να τα προσεγγίσεις, ή να σου διηγηθώ εγώ για αυτούς και αυτές. Θα συνεχίσουν να υπάρχουν, ακόμη κι αν κανείς δεν γνωρίζει τίποτε για όλα αυτά, ανίδεος μέσα στην πεζή και μικρή καθημερινή του πραγματικότητα...

Εσείς μιλάτε για τα UFO εδώ και δεκαετίες, και πρόσφατα αυτά έγιναν αντικείμενο συζητήσεων και ερευνών στο Κογκρέσο των ΗΠΑ… Τι πιστεύετε ότι συμβαίνει με το ζήτημα αυτό;

Είναι, από την μία, αναπόφευκτη εξέλιξη της Ιστορίας της UFOλογίας, και ανέκαθεν υπήρχαν πιέσεις για καταγγελτικές καταθέσεις και ακροάσεις στο Κονγκρέσο των Η.Π.Α., έναντι της μεγάλης ιστορικής συγκάλυψης αυτών των καταστάσεων. Και, επιτέλους, έγινε. Και δεν πρόκειται να σταματήσει, πλέον.

Αλλάζουν τα πάντα, πλέον, σε αυτά τα ζητήματα... Οι επίσημες παραδοχές, είναι μεγάλες και πολλές. Είναι μία τιτάνια δικαίωση όλων των ανθρώπων που έχουν ασχοληθεί με όλα αυτά, και έχουν απαξιωθεί ή χλευαστεί ή επικριθεί αδίκως.

Από την άλλη, όλο αυτό που έχει έρθει πλέον στο προσκήνιο, (καθώς και η συγκάλυψή του τόσα χρόνια), είναι αποτέλεσμα του Μυστικού Πολέμου. Ο οποίος υφίσταται επίσης πολύ έντονα σε αυτό το ζήτημα, εδώ και πολλές δεκαετίες.

Η Φωτεινή Θετική Παράταξη στον Μυστικό Πόλεμο, είναι αυτή που έχει προκαλέσει όλες αυτές τις εξελίξεις, οι οποίες, αν όλα πάνε καλά και συνεχίσουν οι μικρές ή μεγάλες νίκες της στο ζήτημα, θα καταλήξουν σε πολύ μεγάλες αποκαλύψεις προς το ευρύ κοινό, που θα συνταράξουν την αντίληψη του μέσου ανθρώπου για την πραγματικότητα, παγκοσμίως, (και γι’ αυτό θα προσπαθήσει να τις αγνοήσει ή να τις αμφισβητήσει απαξιωτικά, όπως τον έχουν ρυθμίσει οι Σκοτεινοί).

Φυσικά, αν και καθυστερημένα, η Σκοτεινή Αρνητική Παράταξη αντεπιτίθεται πλέον, προσπαθώντας να παρεμποδίσει τις ακάθεκτες εξελίξεις, με όλους τους τρόπους. Ελπίζω ότι δεν θα τα καταφέρει. Άλλωστε, τον τελευταίο καιρό, ηττάται σε όλα τα επίπεδα.

Τα παράξενα σκάφη στους ουρανούς και στα εδάφη του κόσμου μας είναι αληθινά, πραγματικά, κάνουν απίστευτα πράγματα, δεν προέρχονται από κανένα κράτος και δεν είναι ανθρώπινης κατασκευής. Η κυβέρνηση των Η.Π.Α. κατέχει τέτοια σκάφη που έχουν καταρριφθεί (Crashes), σε μυστικά προγράμματα για το ανέλπιστο reverse engineering τους και σε ανταγωνισμό με άλλες χώρες, αν και μάταια. Κατέχουν επίσης τα μη-ανθρώπινα σώματα των επιβατών τους (non-human biologics). Και η γενική διαπίστωση, κάτω από το τραπέζι, είναι ότι έχουν εξωδιαστασιακή προέλευση (inter-dimensional). Είναι Ultra-Terrestrials. Επιπλέον, έχουν βάσεις στην Κούφια Γη και στους βυθούς των ωκεανών.

Και είναι εδώ, ανάμεσά μας. Ποιος ξέρει από πότε...

Ζούμε πάντως στην εποχή της υψηλής τεχνολογίας, που πλέον εκφράζεται με την απαρχή της εφαρμογής της Τεχνητής Νοημοσύνης σε όλες τις εκφάνσεις του πολιτισμού μας… Υπάρχει χώρος σε αυτή την εποχή για το «Μεταφυσικό» ή το «Παράξενο»; Ή όλα πλέον εξηγούνται επαρκώς ή σύντομα θα εξηγηθούν; Και πώς θα περιγράφατε τον «κόσμο του Matrix» στον οποίο έχετε αναφερθεί;

Ο όρος Τεχνητή Νοημοσύνη που χρησιμοποιείται για όλα αυτά, είναι αποπροσανατολιστικός και προπαγανδιστικός, είναι fake. Κατά την εποπτεία μου και κατά την άποψή μου, πρόκειται για μεγάλη εμπορική απάτη μεγάλης επιτήδευσης, ως προς τους όρους που χρησιμοποιεί και λανσάρει για τον εαυτό της.

Δεν πρόκειται για το Artificial Intelligence που εισήγαγε σ’ εμάς το Science Fiction, ή οι cybernetic θεωρίες των παλιών πρωτοπόρων επιστημόνων. Είναι απλώς μία σύνθεση αλγορίθμων που εκμεταλλεύονται, με προγράμματα αυξητικής γλωσσικής μάθησης, όλα τα δεδομένα που υπάρχουν στο Internet. (Σαν ένα επιλεκτικό search engine, ή σαν να σου μιλάει το Google για τα ευρήματα των keywords σου).

Αυτό δεν είναι... Νοημοσύνη. Σε αυτό, συμφωνούν μεγάλοι ειδικοί, όπως π.χ. ο Sir Roger Penrose. Ούτε μπορεί, όπως όλοι λένε, να αντικαταστήσει την ανθρώπινη νοημοσύνη, εκτός από υπολογισμούς και στατιστικά ευρήματα με εφαρμογές.

Έγώ ο ίδιος έχω εξετάσει, για παράδειγμα, το υποτιθέμενο Α.Ι. του ChatGP4, και το έχω χαρακτηρίσει ως «Τεχνητό Παπαγαλάκι». Το έχω περάσει από το «Γιαννουλάκης Τεστ», αντίστοιχο με το «Turing Test» που υποστηρίζει (από τον Alan Turing) ότι για να πούμε ότι κάτι είναι αληθινά τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει κατά την επικοινωνία σου με αυτό να μην μπορείς να το ξεχωρίσεις από τον άνθρωπο, να μην καταλαβαίνεις αν είναι άνθρωπος ή όχι. Θυμήθηκα, φυσικά, και το θρυλλικό Voight–Kampff Test από το Blade Runner (από τον Philip K. Dick – Do Androids Dream of Electric Sheep?), που στην ταινία χρησιμοποιούταν από τον εξεταστή για να διαπιστώσει αν αυτός που είχε μπροστά του ήταν Replicant (Android) ή κανονικός άνθρωπος (χρησιμοποιώντας ένα ειδικό ερωτηματολόγιο, κ.ά..)

Δεν πέρασε από το «Γιαννουλάκης Τεστ». Όλη την φάση την έχω καταγράψει σε ένα κείμενο μου, (Η Τεχνητή Νοημοσύνη Είναι «Τεχνικό Παπαγαλάκι»), που μπορείτε να το διαβάσετε εδώ

Επίσης, στην ιδιαίτερη ραδιοφωνική εκπομπή μου: Ο Μυστικός Διαστημικός Σταθμός (στον Albedo14.com κάθε Τρίτη στις 8:00 μμ), έχω εκπέμψει ένα αποκαλυπτικό και πολύ αναλυτικό μεγάλο επεισόδιο για το ζήτημα, με τον τίτλο Α.Ι./Τεχνητή Νοημοσύνη, που μπορείτε πλέον να το ακούσετε εδώ (στον αριθμό 21 του Playlist), με τον Player του αρχείου των εκπομπών.

Όσο για τον κόσμο μας του Matrix, (με το νόημα της εννοιολογικής αυτής θεματολογίας και αντίληψης, που εισήγαγα με αυτόν τον όρο στην Ελλάδα το 1999, αμέσως έπειτα από την ομώνυμη ταινία, προτείνοντας με λογιότητα ότι πρόκειται για αληθινή κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, και από την οποία πρέπει να αφυπνιστούμε και να της αντισταθούμε), έχω να πώ τα εξής :

Το να αμφισβητήσεις την επιβεβλημένη πραγματικότητα όπως την ξέρεις, να επιθυμήσεις μία αφύπνιση της συνείδησής σου και να κάνεις μία Πνευματική Αντίσταση, να αποκτήσεις ιδιαίτερες γνώσεις και να εξερευνήσεις αληθινά τον παράξενο κόσμο μας και την κατάστασή μας, να φιλοσοφήσεις και να ανακαλύψεις πολλά (που δεν ήταν αναμενόμενο ότι εσύ θα ανακαλύψεις), οδηγούμενος σε Παράξενες Έρευνες και οι οποίες θα σε οδηγήσουν... αλλού: αυτό είναι απαγορευμένο εδώ γύρω... Υπάρχει, τουλάχιστον, κοινωνική απαγόρευση για όλα αυτά, (ανέκαθεν), και αν επιχειρείς να ασχοληθείς με όλα αυτά, σύντομα αποκτάς μεγάλο πρόβλημα.

Διότι, Συνταξιδιώτες μου, ζούμε σε ένα κοτέτσι εδώ πέρα... Έστω ακόμη και μόνο διότι δεν έκανες αυτό που όλοι σε καλούν να κάνεις, «να κάτσεις στ’ αυγά σου» και να κάνεις ότι δεν τρέχει τίποτε («γύρνα από την άλλη και κοιμήσου»), έστω και μόνο ότι δεν κάθισες στα αυγά σου, να τα κλωσσάς αμέριμνος, και σηκώθηκες και άρχισες να εξερευνείς τα μυστήρια που υπάρχουν στο κοτέτσι. Και, πέρα από αυτό...

Απαιτείται μεγάλη προσοχή – αν θέλεις να αποδράσεις από το Matrix μας. Ω, ναι! Η...υπέρβαση απαγορεύεται... (Πόσο μάλλον να συγγράφεις γι’ αυτήν, να την κυκλοφορείς, ικανά, παρασύροντας τόσους άλλους έτσι –όπως κάνουν κάτι απαράδεκτοι τύποι σαν κι εμένα...)

Για να κάνεις την υπέρβαση, και για να ανακαλυφθεί η Αλήθεια, που είναι πάντα μυστική (mystic), και πνευματική, πρέπει να υπάρχει μία εξ άνωθεν έμπνευση, εξ αιτίας της να γίνει μία υπερβατική εξερεύνηση, μία μεγάλη μεταφυσική έρευνα. Δηλαδή, μια εντελώς ασυνήθιστη έρευνα – που συνήθως δεν την κάνει κανένας ολόγυρά μου εδώ στο κοτέτσι, διότι όλοι απλά κάθονται στ’ αυγά τους.

Και όλοι απλά συζητάνε για τα αυγά τους και για τα αυγά των άλλων, μεταξύ τους. Νομίζουν, βέβαια, όλες αυτές οι κλώσσες, ότι...είναι δικά τους τα αυγά... Εμείς βαδίζουμε προς τα Άστρα, ανάμεσα από όλες τις δυσκολίες.

Ad Astra Per Aspera.

Από όσα έχετε γνωρίσει ή βιώσει σε αυτόν τον χώρο… Ποιό θεωρείτε ότι σας σημάδεψε, και πώς θα το περιγράφατε; Υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο προσωπικό βίωμα;

Ήμουν αρκετά προνομιούχος ή τυχερός, για να έχω αμέτρητα αξιομνημόνευτα ιδιαίτερα προσωπικά βιώματα. Βέβαια, πάντοτε «πήγαινα γυρεύοντας». Όταν κινείσαι προς τα θαύματα, σε εντοπίζουν και κινούνται και αυτά προς εσένα.

Κι όταν ταξιδεύεις, πράγματα συμβαίνουν... Όταν κάθεσαι στο κοτέτσι σου, δεν συμβαίνει τίποτε. Όταν κινείσαι, ελπιδοφόρα, αργά ή γρήγορα φτάνεις σε όλους τους προορισμούς που στόχευες. Και, όταν ψάχνεις, ανακαλύπτεις. «Κρούετε και θα σας ανοιχθεί...»

Είναι τόσα πολλά αυτά που με σημάδεψαν, όπως το εννοείτε. Είναι Ιστορίες που Δεν Διηγήθηκε Ποτέ Κανείς, (για να θυμηθώ τον τίτλο μιας παλιάς συλλογής διηγημάτων μου), και που πάντα προσπαθώ να τις διηγηθώ εγώ, με τον τρόπο μου.

Ίσως αυτό που το έκανε περισσότερο από τα άλλα, που είναι –απ΄όσα ξέρω – ίσως το μεγαλύτερο μυστικό του κόσμου, το οποίο κάποτε ανακάλυψα, είναι το εξής:

Το ότι η πραγματικότητα είναι εύπλαστη. Αποτελείται από μία «πλαστελίνη», με την οποία μπορείς να φτιάξεις ό,τι θέλεις. Η «πραγματικότητα» δεν υπάρχει στ’ αλήθεια, πάγια και ισχυρά και επιβλητικά και νομοτελειακά, η «πλαστελίνη» είναι μόνο αυτή που υπάρχει στ’ αλήθεια.

Υπάρχει μία διαχρονική συνωμοσία που σε κρατά υπνωτισμένο στην εικόνα ότι αυτό που έχει πλαστεί ως πραγματικότητα, είναι από μάρμαρο. Πάνω στο οποίο π.χ. θα σπάσεις το κεφάλι σου. Και δεν αλλάζει, αυτό είναι, με τους νόμους του, κλπ. Ενώ είναι πλασμένο από την πλαστελίνη αυτήν. Η πραγματικότητα είναι… πλαστή!

Υπάρχει, λοιπόν, ένας Μυστικός Πόλεμος, για την μορφοποίηση, για τις μορφές αυτής της παγκόσμιας πλαστελίνης, που ταυτόχρονα είναι και ένας πόλεμος για την διάδοση των ιδεών περί της «πραγματικότητας», (και της «διαχείρισής» της, προσωπικά ή μαζικά)…

Και υπάρχουν πάρα πολλά μυστικά πράγματα που μπορούμε να μάθουμε για την φύση αυτής της «πλαστελίνης» και για τις ιδιότητές της, τις εφαρμογές της, την προέλευσή της, την σχέση της προς εμάς, κλπ, κλπ, τα οποία δεν αναζητά να μάθει σχεδόν ποτέ κανείς, διότι όλοι κοιτάνε το φαινομενικό και «επίπλαστο» «πράγμα», που έχει εύπλαστα διαμορφωθεί, πεπεισμένοι για την παγιότητα και μοναδικότητα και σταθερότητα της ύπαρξής του (αναλογιστείτε πως οτιδήποτε άλλο θεωρείται «ψεύτικο»). Δεν έχουν την αληθινή αίσθηση τού τι συμβαίνει, αλλά την παρ-αίσθηση.

Η μυστική αλήθεια που ανακάλυψα, και ήταν καθοριστικό για μένα, είναι ότι: Μπορείς να πλάσεις την «πλαστελίνη» όπως θέλεις, να της δώσεις όποια μορφή θέλεις. Ακόμη και να «παίξεις» μαζί της. Μπορείς να πλάσεις ό,τι θέλεις. Αλλά: Αν θέλεις κάτι στ’ αλήθεια! (Αλλιώς, κάθεσαι και την κοιτάς…)

Υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια σε όλα αυτά, (ένα μεγάλο μυστικό μέσα στο μεγάλο μυστικό). Μπορείς να πλάσεις την πλαστελίνη Μόνο όσο φτάνουν τα χέρια σου, μόνο εκεί που πιάνουν τα χέρια σου. Δηλαδή, δεν μπορείς να πλάσεις μεγάλα κομμάτια της πλαστελίνης, (όπως π.χ. η πόλη σου ή η χώρα σου ή ο κόσμος ή ο γαλαξίας). Δηλαδή, δυστυχώς, μόνο όσο στενά σε αφορά.

Δηλαδή, εσύ μπορείς να πλάσεις την πλαστελίνη μόνο σε σχέση με τον εαυτό σου, δηλαδή, μπορείς να πλάσεις μόνο τον εαυτό σου. Και τα λίγα που μπορεί να πλάσει ο εαυτός σου κοντά του, στενά γύρω του, στο σπίτι του, στην οικογένειά σου, στους φίλους, στην γειτονιά, στην δουλειά σου. (Επίσης, π.χ. μπορείς να πλάσεις ένα τραπέζι…)

Αν θέλεις να πλάσεις μεγαλύτερα τμήματα της πλαστελίνης, δηλαδή πιο πολύ απ’ όσο φτάνουν και πιάνουν τα χέρια σου, (προσοχή εδώ), πρέπει να δεσμεύσεις περισσότερα χέρια για να πλάσουν αυτό που θέλεις!

Όσο περισσότερα χέρια, τόσο μεγαλύτερο τμήμα της πλαστελίνης μπορεί να πλαστεί. Όλα τα χέρια = όλος ο κόσμος. (Αν και μάλλον υπάρχει «κρίσιμη μάζα» χεριών γι’ αυτό). Το μόνο ζήτημα είναι να «πείσεις» ή να «εξαναγκάσεις» αυτά τα περισσότερα χέρια, να πλάσουν την μορφή που εσύ θέλεις (ή που εσείς θέλετε «συν-ωμοτικά»). Υπάρχουν πολλοί έντεχνοι τρόποι, μάλιστα, ώστε να μην γνωρίζουν συνειδητά όλα αυτά τα χέρια ότι κάνουν αυτό που κάνουν, ή τι είναι στ’ αλήθεια αυτό που κάνουν…

Υπάρχει, λοιπόν, πολύ μεγάλος Μυστικός Πόλεμος γι’ αυτό το πράγμα, για την εφαρμογή αυτού του μεγάλου μυστικού μέσα στο μεγάλο μυστικό. Αυτοί που (ανέκαθεν) επιχειρούν κατά καιρούς να το κάνουν όλο αυτό, και που το κάνουν με όση δύναμη συγκεντρώνουν, είναι αυτοί όχι μόνο που κυβερνούν τον κόσμο μας, αλλά που Φτιάχνουν τον κόσμο μας, που Πλάθουν τον κόσμο μας και τον έχουν πλάσει όπως είναι...

Και, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα του κόσμου μας αυτήν την εποχή, αλλά και σε κάθε εποχή.

…Ιδού, τα είπα.

Και έχοντας αποκομίσει όλη αυτή την γνώση μέσω της έρευνας και της συγγραφής σας… Ποιό συμπέρασμα –ή νόημα– θα θέλατε να μοιραστείτε; Αλλά και ποιό μήνυμα θα θέλατε να μεταδώσετε στους αναγνώστες μας;

Στην ζωή μου, προσπάθησα, για να δικαιώσω τα αληθινά μου ενδιαφέροντα, να συγγράφω πάντα για την Αλήθεια.

Το έκανα πάντα αυτό, πιστά με τον τρόπο που μου δίδαξε ο ποιητής William Blake :

«When Ι tell the truth, it is not for the sake of convincing those who do not know it, but for the sake of defending those that do…»

«Όταν λέω την αλήθεια, δεν το κάνω για να πείσω αυτούς που δεν την γνωρίζουν, αλλά για να υπερασπιστώ αυτούς που την γνωρίζουν…»

Το μήνυμα με μεγάλο νόημα που θέλω επιλογικά να αφήσω εδώ, είναι στην ουσία το διαρκές μήνυμα των Ευαγγελίων :

«Γνώσεσθε την Αλήθειαν, και η Αλήθεια ελευθερώσει υμάς...»