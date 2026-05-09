Οι 3 εμφανίσεις UFO στην Ελλάδα: Πότε, πού και τι είδαν οι Αμερικανοί πιλότοι στη χώρα μας

Snapshot Τα πρόσφατα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα του αμερικανικού Πενταγώνου αναφέρουν τρία περιστατικά ανεξήγητων εναέριων φαινομένων πάνω από το Αιγαίο στα τέλη του 2023 και στις αρχές του 2024.

Στις δύο πρώτες καταγραφές τον Οκτώβριο 2023, εντοπίστηκαν μικρά κυκλικά αντικείμενα που εκτέλεσαν απότομους ελιγμούς και κινήθηκαν πάνω από τη θάλασσα πριν εξαφανιστούν από τα ραντάρ.

Η τρίτη καταγραφή UAP τον Ιανουάριο 2024 παραμένει ασαφής, καθώς δεν υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες για το περιστατικό ή τη φύση του αντικειμένου.

Το Πεντάγωνο διευκρινίζει ότι οι αναφορές βασίζονται σε αντιλήψεις και εκτιμήσεις παρατηρητών και δεν προσδιορίζουν με βεβαιότητα τη φύση ή προέλευση των φαινομένων.

Η δημοσιοποίηση των εγγράφων εντάσσεται στην πρωτοβουλία PURSUE του πρώην προέδρου Τραμπ για διαφάνεια σχετικά με εξωγήινη ζωή και ανεξήγητα φαινόμενα.

Η Ελλάδα αναφέρεται τρεις φορές στα πρόσφατα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα του αμερικανικού Πενταγώνου που αφορούν την καταγραφή UFO και ανεξήγητων εναέριων φαινομένων.

Η δημοσιοποίηση των αρχείων την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για διαφάνεια, έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και εγείρει ερωτήματα για περιστατικά που καταγράφηκαν πάνω από το Αιγαίο στα τέλη του 2023 και τις αρχές του 2024.

Τα αρχεία του Πενταγώνου, που αναρτήθηκαν σε ειδική ιστοσελίδα, περιλαμβάνουν συνολικά 162 φακέλους με ντοκουμέντα ομοσπονδιακών υπηρεσιών, παλαιά διπλωματικά τηλεγραφήματα και απομαγνητοφωνήσεις αποστολών της NASA. Μεταξύ αυτών, τρεις αναφορές αφορούν την Ελλάδα και ανεξήγητα εναέρια φαινόμενα (UAP).

Η πρώτη καταγραφή σημειώθηκε στις 27 Οκτωβρίου 2023, όταν εντοπίστηκε ένα μικρό, κυκλικό αντικείμενο που κινήθηκε σε χαμηλό ύψος πάνω από το Αιγαίο. Σύμφωνα με την αναφορά, το αντικείμενο εκτέλεσε απότομους ελιγμούς πριν εξαφανιστεί από τα ραντάρ.

Η δεύτερη περίπτωση, δύο μέρες αργότερα στις 29 Οκτωβρίου 2023, αφορά επίσης μικρό κυκλικό αντικείμενο που κινήθηκε πάνω από τη θάλασσα με κατεύθυνση προς την ξηρά, πριν χαθεί και αυτό από το οπτικό πεδίο των συστημάτων παρακολούθησης.

Μια τρίτη, ανεξήγητη καταγραφή UAP καταγράφεται τον Ιανουάριο του2024. Οι λεπτομέρειες για το περιστατικό αυτό παραμένουν ασαφείς, καθώς δεν προκύπτουν πρόσθετες πληροφορίες για τις συνθήκες ή τη φύση του αντικειμένου.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο ξεκαθαρίζει ότι οι περιγραφές στα έγγραφα αντανακλούν τις αντιλήψεις και εκτιμήσεις των παρατηρητών ή των συστημάτων καταγραφής εκείνη τη στιγμή, χωρίς να προσδιορίζουν οριστικά τη φύση ή την προέλευση των αντικειμένων.

Επιπλέον, ορισμένες πληροφορίες έχουν αφαιρεθεί για την προστασία αυτοπτών μαρτύρων και στρατιωτικών εγκαταστάσεων, χωρίς όμως να αποκρύπτεται η ύπαρξη των φαινομένων.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, τόνισε πως η αποκάλυψη αυτών των εγγράφων, που μέχρι πρότινος θεωρούνταν απόρρητα, συμβάλλει στην απομυθοποίηση των εικασιών και επιτρέπει στους πολίτες να έχουν άμεση πρόσβαση σε σημαντικά στοιχεία.

Οι αναφορές για θεάσεις ΑΤΙΑ στην Ελλάδα, στα έγγραφα του Πενταγώνου

Μάλιστα, στα αρχεία του Πενταγώνου υπάρχουν αναφορές για θεάσεις και στην Ελλάδα:

Το βίντεο διάρκειας 2 λεπτών και 57 δευτερολέπτων, καταγράφηκε την 1η Οκτωβρίου 2023 στην Ελλάδα.

00:04: Μια περιοχή αντίθεσης εισέρχεται στο οπτικό πεδίο του αισθητήρα από το κάτω αριστερό τμήμα της οθόνης.

00:07-00:19: Η περιοχή αντίθεσης κινείται οριζόντια μπρος-πίσω, ενώ ο αισθητήρας την παρακολουθεί.

00:20-01:00: Η περιοχή αντίθεσης παραμένει γενικά στο κέντρο του οπτικού πεδίου.

01:00-02:01: Ο αισθητήρας «κλειδώνει» την περιοχή αντίθεσης με μπλε στόχαστρο, συγχρονίζοντας την κίνησή του με τη σχετική θέση του αντικειμένου.

02:02-02:21: Ο αισθητήρας ενεργοποιεί φίλτρο αντίθεσης για καλύτερη διάκριση του αντικειμένου από το φόντο.

02:22: Η περιοχή αντίθεσης παύει να διακρίνεται από το φόντο και το στόχαστρο χάνει το «κλείδωμα».

02:27-02:57: Μετά την απώλεια του στόχου, ο αισθητήρας αλλάζει γρήγορα επίπεδα ζουμ και όρια αντίθεσης.

Άλλο βίντεο, διάρκειας 1 λεπτού και 6 δευτερολέπτων, τραβήχτηκε μέσω πολλαπλών αισθητήρων σε στρατιωτική πλατφόρμα των ΗΠΑ το 2024. Μια συνοδευτική αναφορά αποστολής, DoW-UAP-D7, περιέγραψε το UAP ως «σε σχήμα διαμαντιού» και κινείται με περίπου 434 κόμβους. Ο παρατηρητής ανέφερε επίσης ότι το UAP ήταν ανιχνεύσιμο μόνο μέσω αισθητήρα υπερύθρων βραχέων κυμάτων (SWIR).

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών (CENTCOM) υπέβαλε αναφορά για ένα Αγνώστου Ταυτότητας Εναέριο Φαινόμενο (UAP) στο Γραφείο Επίλυσης Ανωμαλιών Πολλαπλών Πεδίων (AARO), η οποία περιλάμβανε βίντεο διάρκειας 24 δευτερολέπτων από υπέρυθρο αισθητήρα αμερικανικής στρατιωτικής πλατφόρμας το 2023. Συνοδευτική αναφορά αποστολής, με την ονομασία DoW-UAP-D35, περιέγραφε το UAP ως μικρό και κυκλικό αντικείμενο που πετούσε κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας με κατεύθυνση προς την ξηρά.

