Μυστηριώδης πύραυλος «σάρωσε» τον ουρανό της Φλόριντα – Ήταν ο υπερηχητικός Dark Eagle;

Άγνωστος πύραυλος εκτοξεύτηκε και διέσχισε τον Ατλαντικό Ωκεανό την Πέμπτη (26/03), από το Διαστημικό Σταθμό της Αεροπορίας στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ, στη βορειοανατολική Φλόριντα, αφήνοντας ένα λεπτό λευκό ίχνος στον απογευματινό γαλανό ουρανό.

Δεν έχουν δοθεί διευκρινίσεις από το Πεντάγωνο σχετικά με τη μυστηριώδη εκτόξευση, η οποία σημειώθηκε περίπου στις 12:30 (19:30 ώρα Ελλάδας). Κανένας από τους βασικούς παρόχους εκτοξεύσεων πυραύλων της Space Coast δεν είχε προγραμματισμένες αποστολές την Πέμπτη, όπως μεταδίδει η Florida Today.

Τον Απρίλιο του 2025, ένας υπερηχητικός πύραυλος εκτοξεύτηκε στον ουρανό με μεγάλη ταχύτητα κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης που διεξήχθη από τα Στρατηγικά Προγράμματα Συστημάτων του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών.

Προηγουμένως, τον Δεκέμβριο του 2024, ο Στρατός και το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών διεξήγαγαν μία μυστική επιτυχημένη δοκιμή υπερηχητικού όπλου Dark Eagle από το Εκτοξευτικό Συγκρότημα 46 στο Διαστημικό Σταθμό της Αεροπορίας στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ.

Dark Eagle: Το υπερηχητικό όπλο που σαρώνει τα πάντα σε δευτερόλεπτα

Το Dark Eagle είναι η επίσημη ονομασία του Long–Range Hypersonic Weapon (LRHW), δηλαδή ενός υπερηχητικού όπλου μεγάλου βεληνεκούς (hypersonic weapon) που αναπτύσσεται για τον αμερικανικό στρατό.

Το όνομα ανακοινώθηκε από το Πεντάγωνο με σκοπό να αποτυπώνει την ταχύτητα, την ακρίβεια και την ικανότητα του όπλου να υπερβαίνει την άμυνα του αντιπάλου (π.χ. συστήματα A2/AD — Anti–Access/Area–Denial).

Αποτελείται από έναν πύραυλο εκτόξευσης μεγάλης εμβέλειας και ένα hypersonic glide body (πτητικό σώμα που γλιστρά σε υπερηχητικές ταχύτητες) και άλλα υποστηρικτικά συστήματα (launcher, όχημα μεταφοράς, κέντρο επιχειρήσεων κ.ά.).

Όσον αφορά την εμβέλεια, αναφέρεται ότι το σύστημα έχει βεληνεκές περίπου 1.725 μιλίων (2.770 χιλιόμετρα), σύμφωνα με υπηρεσιακές εκθέσεις. Σχεδιάζεται να αντιμετωπίζει συστήματα αεράμυνας και αντιπρόσβασης / περιορισμού περιοχής (A2/AD), να καταστέλλει τα πυρά του αντιπάλου και να πλήττει υψηλής αξίας και κρίσιμους στόχους εντός σύντομου χρόνου.

Δεν είναι πυρηνικό σύστημα. Αναπτύσσεται ως μη πυρηνικό, συμβατικό όπλο ταχείας αντίδρασης που χρησιμοποιεί υπερηχητική τεχνολογία. Προέρχεται από κοινό πρόγραμμα του Στρατού και του Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών για σύστημα hypersonic με κοινές δυνατότητες εκτόξευσης από έδαφος και από πλοία / υποβρύχια.