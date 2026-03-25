Explainer: Πώς οι ΗΠΑ εντοπίζουν πυραύλους και drones από το Ιράν - Πλοία, αεροπλάνα και διάστημα

Ο πόλεμος που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου μεταξύ ΗΠΑ - Ισραήλ κα Ιράν, συνεχίζεται και οι στόχοι εκατέρωθεν είναι πολλαπλοί.

Ανάμεσά τους και συστήματα ραντάρ αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία καταστραφεί σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή από το Ιράν, γεγονός που φαίνεται να αποδυναμώνει τις αμυντικές δυνατότητες των ΗΠΑ.

Ο Aaron Brynildson, καθηγητής νομικής στο Πανεπιστήμιο του Μισισιπή, ανέλυσε τα δεδομένα σε άρθρο του για το defensenews.com.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αμερικανική στρατιωτική παρουσία κοντά στο Ιράν περιλαμβάνει δεκάδες τοποθεσίες και δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες που διατρέχουν κίνδυνο. Αυτό θέτει το ερώτημα: Αν εκτοξευθεί πύραυλος από το Ιράν προς μια αμερικανική στρατιωτική βάση στην περιοχή, πώς γνωρίζουν εγκαίρως οι στρατιωτικοί ώστε να παραμείνουν ασφαλείς;

Πολυεπίπεδο σύστημα για την παρακολούθηση του ουρανού μέρα και νύχτα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους έχουν δημιουργήσει ένα πολυεπίπεδο σύστημα για την παρακολούθηση του ουρανού μέρα και νύχτα. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί δορυφόρους στο διάστημα, ραντάρ στο έδαφος, πλοία στη θάλασσα και αεροσκάφη στον αέρα. Βασίζεται επίσης σε καλά εκπαιδευμένους στρατιωτικούς της Διοίκησης Διαστήματος των ΗΠΑ, οι οποίοι λαμβάνουν γρήγορες αποφάσεις με βάση τα δεδομένα.

Ως πρώην αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ και νυν καθηγητής αεροδιαστημικού δικαίου και εθνικής ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο του Μισισιπή, ο Aaron Brynildson, έχει μελετήσει το εκτεταμένο δίκτυο συμμαχιών και συστημάτων που το καθιστούν αυτό εφικτό.

Μαζί, αυτά τα εργαλεία σχηματίζουν ένα δίκτυο αντιπυραυλικής άμυνας που μπορεί να εντοπίσει τον κίνδυνο νωρίς και να δώσει προειδοποιήσεις. Ο γρηγορότερος τρόπος για να εντοπιστεί ένας πύραυλος είναι από το διάστημα. Αμερικανικοί δορυφόροι, όπως το Διαστημικό Σύστημα Υπέρυθρων της Αμερικανικής Διαστημικής Δύναμης, περιστρέφονται ψηλά πάνω από τη Γη. Αυτοί οι δορυφόροι δισεκατομμυρίων δολαρίων, τα διαμάντια της αντιπυραυλικής άμυνας, μπορούν να εντοπίσουν τη φωτεινή θερμότητα από την εκτόξευση ενός πυραύλου σχεδόν αμέσως.

Όταν εκτοξεύεται ένας πύραυλος, δημιουργεί ένα σήμα θερμότητας αρκετά ισχυρό ώστε να είναι ορατό από το διάστημα. Οι δορυφόροι ανιχνεύουν αυτή τη θερμότητα χρησιμοποιώντας ευαίσθητους αισθητήρες υπέρυθρης ακτινοβολίας και στέλνουν συναγερμό μέσα σε δευτερόλεπτα. Αυτή η έγκαιρη προειδοποίηση είναι κρίσιμη. Δίνει στο στρατό, είτε βρίσκεται στο έδαφος είτε στη θάλασσα, χρόνο να προετοιμάσει τα αμυντικά συστήματα.

Το σήμα προειδοποίησης από το διάστημα λαμβάνεται στη συνέχεια στο έδαφος από συστήματα γνωστά ως Κοινοί Τακτικοί Εδάφιοι Σταθμοί της Αμερικανικής Διαστημικής Δύναμης. Το σήμα αποστέλλεται από το διάστημα χρησιμοποιώντας ασφαλείς δορυφορικές επικοινωνίες, λαμβάνεται από αυτούς τους επίγειους σταθμούς και στη συνέχεια διανέμεται γρήγορα σε άλλα μέρη του δικτύου πυραυλικής άμυνας.

Ραντάρ για την ανίχνευση και την παρακολούθηση πυραύλων.

Μέχρι πού φτάνουν οι δυνατότητες των δορυφόρων

Ωστόσο, οι δορυφόροι δεν μπορούν να κάνουν τα πάντα για την ανίχνευση και την παρακολούθηση πυραύλων. Χρειάζονται βοήθεια από συστήματα στη Γη. Μετά την εκτόξευση ενός πυραύλου, τα επίγεια ραντάρ αναλαμβάνουν από το αρχικό δορυφορικό σήμα.

Τα ραντάρ λειτουργούν εκπέμποντας ραδιοκύματα. Όταν αυτά τα κύματα προσκρούουν σε ένα αντικείμενο, όπως έναν πύραυλο, ανακλώνται. Στη συνέχεια, το ραντάρ χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να παρακολουθεί πού βρίσκεται το αντικείμενο και πού κατευθύνεται καθ' όλη τη διάρκεια της πτήσης του.

Οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν ταυτόχρονα ραντάρ μικρής και μεγάλης εμβέλειας. Ένα ισχυρό ραντάρ μεγάλης εμβέλειας είναι το AN/FPS-132 Upgraded Early Warning Radar. Μπορεί να εντοπίσει πυραύλους από απόσταση άνω των 3.000 μιλίων (4.828 χιλιομέτρων) και να τους παρακολουθεί καθώς κινούνται.

Ένα άλλο βασικό σύστημα είναι το μεταφερόμενο ραντάρ επιτήρησης AN/TPY-2 του Στρατού των ΗΠΑ. Αυτό το ραντάρ έχει εμβέλεια σχεδόν 2.000 μιλίων (3.219 χιλιομέτρων) και παρατηρεί τον πύραυλο πιο προσεκτικά για να παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απειλή. Τα συστήματα TPY-2 βρίσκονται συνήθως ακριβώς δίπλα στα οπλικά συστήματα που θα καταστρέψουν τον πύραυλο, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη διαβίβαση των δεδομένων παρακολούθησης.



Συνοψίζοντας, οι δορυφόροι εντοπίζουν την εκτόξευση και τα ραντάρ ακολουθούν τον πύραυλο στον ουρανό μέχρι να τον καταστρέψουν τα αμυντικά συστήματα.

Ωστόσο, οι ιρανικές δυνάμεις πρόσφατα χτύπησαν τόσο ένα TPY-2 στην Ιορδανία όσο και ένα FPS-132 στο Κατάρ. Αυτά τα συστήματα είναι ακριβά και δύσκολο να αντικατασταθούν γρήγορα. Αυτό ανάγκασε τις ΗΠΑ να μετακινήσουν ένα επιπλέον TPY-2 από την Κορέα για να το τοποθετήσουν στη Μέση Ανατολή.



Η παρακολούθηση της αμερικανικής αντιπυραυλικής άμυνας σίγουρα υποβαθμίστηκε λόγω της απώλειας αυτών των πόρων, αλλά άλλα ραντάρ εξακολουθούν να αποτελούν μέρος του δικτύου.

Για παράδειγμα, η Αμερικανική Διαστημική Δύναμη λειτουργεί ένα άλλο FPS-132 στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο θα μπορούσε ενδεχομένως να παρέχει υποστήριξη ραντάρ στη Μέση Ανατολή.

Tα πλοία και τα αεροπλάνα των ΗΠΑ φέρουν ισχυρά συστήματα ραντάρ

Εκτός από τους επίγειους και διαστημικούς αισθητήρες, τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ φέρουν ισχυρά συστήματα ραντάρ ως μέρος του Συστήματος Μάχης Aegis, γνωστού ως AN/SPY-1, το οποίο μπορεί να παρέχει κάλυψη έως και 200 μίλια (322 χιλιόμετρα). Τα πλοία μπορούν να πλεύσουν πιο κοντά σε περιοχές από όπου ενδέχεται να προέρχονται απειλές και να βοηθήσουν στην κάλυψη κενών που δεν μπορούν να καλύψουν τα επίγεια ραντάρ.

Τα αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο. Αεροσκάφη όπως το E-3 Sentry μπορούν να παρακολουθούν μεγάλες περιοχές χρησιμοποιώντας ραντάρ από τον αέρα.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, όπως το MQ-9 Reaper, μπορούν να παραμένουν στον αέρα για μεγάλες περιόδους και να παρακολουθούν τη δραστηριότητα κάτω από αυτά με ραντάρ και αισθητήρες. Αυτοί οι κινούμενοι αισθητήρες βοηθούν το σύστημα να παραμένει ευέλικτο. Εάν μια περιοχή χρειάζεται περισσότερη κάλυψη ή η κάλυψη έχει μειωθεί, τα πλοία και τα αεροσκάφη μπορούν να μετακινηθούν εκεί για να καλύψουν το κενό.

Γιατί τα drones είναι πιο δύσκολο να εντοπιστούν

Σύμφωνα με τον ειδικό, τα drones απαιτούν ένα διαφορετικό σύνολο εργαλείων παρακολούθησης και έχουν αποδειχθεί πιο δύσκολο να καταστραφούν από τους πυραύλους του Ιράν. Τα παλαιά συστήματα είναι απλά πιο κατάλληλα για πυραύλους από ό,τι η νέα τεχνολογία drones.

Για την ανίχνευση drones, οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν συνήθως διάφορα εργαλεία: ραντάρ, παρακολούθηση ραδιοσημάτων, η οποία μπορεί να συλλάβει σήματα ελέγχου, καθώς και κάμερες και άλλους αισθητήρες, οι οποίοι μπορούν να δουν τα drones απευθείας.

Οι πύραυλοι είναι γρήγοροι και θερμογενείς, γεγονός που τους καθιστά ευκολότερους να ανιχνευθούν με τα τρέχοντα συστήματα. Τα ιρανικά drones, όπως το σύστημα Shahed, είναι διαφορετικά. Η θερμική τους υπογραφή είναι συχνά ελάχιστη λόγω της χρήσης κινητήρων που λειτουργούν με αέριο, οι οποίοι δεν ανιχνεύονται εύκολα από τους αισθητήρες υπέρυθρων. Χωρίς αυτή τη θερμική υπογραφή, η αρχική προειδοποίηση καθυστερεί, καθιστώντας δύσκολο για το ραντάρ να γνωρίζει τι πρέπει να παρακολουθήσει.

Τα drones είναι συνήθως μικρότερα και πετούν χαμηλά πάνω από το έδαφος, γεγονός που τα καθιστά δύσκολο να εντοπιστούν στο ραντάρ. Μπορούν να κρύβονται πίσω από κτίρια ή να είναι δύσκολο να διακριθούν από πουλιά και άλλα αντικείμενα. Ορισμένα είναι κατασκευασμένα από υλικά που δεν εμφανίζονται καλά στο ραντάρ, όπως το υαλοβάμβακα και το πλαστικό. Άλλα κινούνται αργά, γεγονός που μπορεί να τα κάνει πιο δύσκολο να γίνουν αντιληπτά ή να ξεχωρίσουν.

Πολλά από τα ιρανικά drones δεν εμφανίζονται στα συστήματα ανίχνευσης ραδιοσημάτων επειδή δεν μπορούν να ελεγχθούν εξ αποστάσεως. Αυτά τα drones είναι προγραμματισμένα με συντεταγμένες GPS και πλοηγούνται μόνα τους προς έναν στόχο.

