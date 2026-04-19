Νταντάδες της Γειτονιάς: Ανοίγουν αυτή την εβδομάδα οι αιτήσεις - Οι δικαιούχοι

Το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», που συμβάλλει στην εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, στην προώθηση της ισότητας των φύλων και στηρίζει έμπρακτα γονείς με βρέφη και νήπια, εφαρμόζεται για πρώτη φορά σε όλη τη χώρα.

Στις 24 Απριλίου ανοίγει η πλατφόρμα για την εγγραφή επιμελητών και επιμελητριών, ενώ με την Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζονται οι όροι συμμετοχής των ωφελούμενων μητέρων και γονέων, καθώς και των επιμελητών και επιμελητριών για τη φροντίδα βρεφών και νηπίων.

Δέκα ερωταπαντήσεις για το πρόγραμμα

1. Πώς μπορώ να κάνω αίτηση προκειμένου να ενταχθώ στο Μητρώο Επιμελητών/Επιμελητριών;



Για την εγγραφή σας στο Μητρώο, θα πρέπει να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας, την οποία θα βρείτε στην ιστοσελίδα ntantades.gov.gr. Δεν χρειάζεται να προσκομίσετε ή να στείλετε έγγραφα.



2. Πρέπει να πληρώσω για να εγγραφώ στο Μητρώο Επιμελητών;



Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων είναι δωρεάν.



3. Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την εγγραφή στο Μητρώο Επιμελητών/Επιμελητριών;



Δικαίωμα υποβολής έχουν τα άτομα που είναι ενήλικα, έχουν τυπικά προσόντα απόδειξης γνώσης κατηγορίας βρεφονηπιοκόμων, έχουν πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών για βρέφη και παιδιά και ιατρικές γνωματεύσεις καταλληλότητας από τις ειδικότητες παθολόγου/γενικού ιατρού, δερματολόγου και ψυχολόγου.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να έχουν όσοι θέλουν να εγγραφούν στο «Μητρώο Επιμελητών» είναι τα παρακάτω:

• Αντίγραφο τίτλου επαγγελματικής εκπαίδευσης ή του Μεταλυκειακού Έτους Τάξης Μαθητείας ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή ισότιμου τίτλου ή Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Επιπέδου 5 Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)– Ειδικότητας: Βοηθού Βρεφονηπιοκόμου ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας παιδιών με ειδικές ανάγκες, ή ισότιμου τίτλου, πτυχίου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ή Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία ή ισότιμου τίτλου, ή πτυχίου ΑΕΙ Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία ή ισότιμου τίτλου ή πτυχίου της Ανωτέρας Σχολής Νηπιοβρεφοκόμων του Κέντρου Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» και του ΠΙΚΠΑ Ιωαννίνων.

• Πιστοποιητικά ή γνωματεύσεις ιατρών από δημόσια δομή υγείας, ειδικότητας ψυχιάτρου, για την καλή ψυχική του υγεία, δερματολόγου για τον έλεγχο μεταδοτικών δερματικών ασθενειών και παθολόγου ή ιατρού γενικής ιατρικής για τον έλεγχο αερογενώς μεταδιδόμενων νοσημάτων.

• Πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών για βρέφη και παιδιά.

• Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης σε ισχύ.

• Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν έχει εκπέσει της γονικής μέριμνας, δεν τελεί υπό καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης, δεν εκκρεμεί σε βάρος του μήνυση και δεν έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε κακούργημα.

Οι αλλοδαποί κάτοικοι πρέπει να διαθέτουν επιπρόσθετα:

• Άδεια διαμονής ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο σε ισχύ που παρέχει πρόσβαση στην εργασία.

• Αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Β1 για αλλοδαπούς που δεν είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής.



4. Δεν διαθέτω πιστοποιητικό παροχής πρώτων βοηθειών για βρέφη και παιδιά. Τι μπορώ να κάνω;



Θα πρέπει να μπείτε στο περιβάλλον της ηλεκτρονικής αίτησης στο ntantades.gov.gr, όπου απαιτείται να δηλώσετε αν έχετε πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών για βρέφη και παιδιά επιλέγοντας ΝΑΙ ή ΟΧΙ. Εκεί θα πρέπει να δηλώσετε ΟΧΙ και αμέσως θα εμφανιστεί το πεδίο «Ενδιαφέρομαι να παρακολουθήσω μαθήματα πρώτων βοηθειών», το οποίο πρέπει να επιλέξετε. Με αυτόν τον τρόπο θα δηλώσετε την πρόθεση συμμετοχής σας σε δωρεάν σεμινάριο του ΕΚΑΒ και θα συμπεριληφθείτε στη λίστα εκπαιδευομένων. Στη συνέχεια θα ειδοποιηθείτε για το χρόνο και τον τόπο της εκπαίδευσής σας.

Σημειώνεται ότι η θεωρητική εκπαίδευση γίνεται ασύγχρονα μέσω του e-class του ΕΚΑΒ και η πρακτική εκπαίδευση και εξέταση γίνονται την ίδια ημέρα, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η θεωρητική σας εκπαίδευση.

Προσοχή: Αν δεν έχετε πιστοποιητικό μπορείτε να προχωρήσετε στη συμπλήρωση της αίτησης αλλά δεν μπορείτε να την υποβάλετε μέχρι να έχετε το πιστοποιητικό.



5. Ο τόπος διαμονής μου, αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής;



Για τη συμμετοχή σας πρέπει να είστε σίγουροι ότι μπορείτε να προσφέρετε τις υπηρεσίες σας στους δήμους όπου εφαρμόζεται το πρόγραμμα. Δηλαδή, πρέπει να μπορείτε να μεταβαίνετε καθημερινά από το σπίτι σας στο σπίτι του παιδιού.



6. Τι ακριβώς κάνει ο επιμελητής/η επιμελήτρια;



Η κατ’ οίκον φροντίδα των παιδιών περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τις εξής υπηρεσίες: φροντίδα της ατομικής υγιεινής του παιδιού, παροχή τροφής στο παιδί σύμφωνα με το διατροφικό πρόγραμμα που έχουν ορίσει οι γονείς, προετοιμασία των γευμάτων του παιδιού, τήρηση του προγράμματος ανάπαυσης/ύπνου του παιδιού που έχουν ορίσει οι γονείς, φροντίδα για την επαρκή ένδυση του παιδιού, οργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων παιχνιδιού ανάλογα με την ηλικία και το επίπεδο ψυχικής και σωματικής ανάπτυξης του παιδιού.



7. Ποιο είναι το ωράριο εργασίας των επιμελητών;



Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, καλείστε να δηλώσετε τη διαθεσιμότητα των ωρών σας ανά ημέρα. Όμως, το ακριβές ωράριο απασχόλησής σας θα το συμφωνήσετε με τους γονείς με τους οποίους θα συνάψετε ιδιωτικό συμφωνητικό.



8. Αίτηση μπορούν να κάνουν κάποιοι που εργάζονται ήδη ή είναι συνταξιούχοι;



Ναι. Τα άτομα που εργάζονται ήδη μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον τους το επιτρέπει το ωράριο εργασίας και πληρούν τα κριτήρια. Επίσης αίτηση μπορούν να κάνουν και οι συνταξιούχοι εφόσον πληρούν τα κριτήρια και ακολουθούν όσα προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την εργασία των συνταξιούχων.



9. Υπάρχει όριο ηλικίας για την ένταξη στο Μητρώο Επιμελητών;



Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τα κριτήρια της πρόσκλησης, όριο ηλικίας δεν υπάρχει.



10. Γιατί να γραφτώ στο Μητρώο Επιμελητών;



Γιατί μέσω της εγγραφής στο Μητρώο Επιμελητών, ενισχύετε το επαγγελματικό σας προφίλ, καθώς έχετε όλες τις προϋποθέσεις για να εργαστείτε επίσημα και νόμιμα στον τομέα της κατ’ οίκον φύλαξης βρεφών.

Η εργασία σας είναι νόμιμη και λαμβάνετε ασφάλιση.

Η εγγραφή στο Μητρώο Επιμελητών δεν αποκλείει την απασχόλησή σας σε βρεφονηπιακό σταθμό.

Ρυθμίζετε το ωράριο εργασίας σας και τον αριθμό των βρεφών στα οποία μπορείτε να παρέχετε τις υπηρεσίες σας κατά τρόπο που σας εξυπηρετεί σε συνεργασία και άμεση συνεννόηση πάντα με τους γονείς.

Η αμοιβή σας δεν ορίζεται από το πρόγραμμα, δηλαδή δεν τη ρυθμίζουμε ούτε την περιορίζουμε εμείς, αντίθετα η αμοιβή σας θα ορίζετε κατόπιν συνεννόησης απευθείας με τους γονείς.



Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να καλούν για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2103258080 και 2103258090 από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9 το πρωί με 8 το απόγευμα ή να στείλουν μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση ntantades@yeka.gr.

