Νταντάδες της Γειτονιάς: Στον αέρα σήμερα η πλατφόρμα στο gov.gr - Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Σήμερα, Δευτέρα 27 Απριλίου ανοίγει η πλατφόρμα ntantades.gov.gr για την υποβολή αιτήσεων των επιμελητών του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς».

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, δεν είναι απαραίτητο να είναι κάποιος βρεφονηπιαγωγός για να κάνει αίτηση επιμελητή, ενώ στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν και οι γιαγιάδες και οι παππούδες των παιδιών.

Μάλιστα, σύμφωνα με τη διάταξη που έχει υπογραφεί από το υπουργείο Εργασίας, δεν επηρεάζεται η σύνταξη όσων συνταξιούχων επιλέξουν να υποβάλουν αίτηση. Επομένως, αν, για παράδειγμα, η γιαγιά ή ο παππούς ενός παιδιού είναι συνταξιούχος, μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα και να συνεχίσει κανονικά να λαμβάνει ανεπηρέαστα τη σύνταξή του.

Όπως ανέφερε η υπουργός, η κάθε νταντά μπορεί να προσέχει παράλληλα, με τη συγκατάθεση του γονέα, έως και τρία παιδιά, ωστόσο δεν μπορούν να πάρουν το επίδομα για το ίδιο παιδί δύο συγγενείς, και η γιαγιά και ο παππούς δηλαδή, αλλά μόνο ένας εκ των δύο.

Το πρόγραμμα αφορά τη φροντίδα παιδιών από δύο μηνών έως 2,5 ετών, ενώ η ενίσχυση για κάθε παιδί είναι 500 ευρώ. Επομένως, για οικογένεια με δύο παιδιά, τα χρήματα που θα λαμβάνει ο επιμελητής είναι 1.000 ευρώ.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Τα εισοδηματικά κριτήρια του προγράμματος αφορούν μόνο τη μητέρα του παιδιού και υπολογίζονται ως εξής:

1 παιδί: 24.000 ευρώ

2 παιδιά: 27.000 ευρώ

3 παιδιά και άνω: χωρίς εισοδηματικό όριο

Σημειώνεται ότι, τη Δευτέρα ανοίγει η πλατφόρμα προς το παρόν μόνο για τους επιμελητές. Η πλατφόρμα για την επιλογή των επιμελητών από τους γονείς θα ανοίξει σε δεύτερο χρόνο και θα είναι ανοιχτή για κάθε οικογένεια, μέχρι το παιδί να γίνει 2,5 ετών, ενώ κατά τη διάρκεια μπορεί να γίνει και αλλαγή επιμελητή για τον οποιονδήποτε λόγο κρίνει η οικογένεια.

Κριτήρια για αιτήσεις επιμελητών

Οι επιμελητές προκειμένου να κάνουν αίτηση πρέπει να καταθέσουν λευκό ποινικό μητρώο και χαρτιά γιατρών, ενώ με την αίτησή τους θα κληθούν να κάνουν και μαθήματα πρώτων βοηθείων, που στο πλαίσιο αρωγής του προγράμματος το ΕΚΑΒ και ο Ερυθρός Σταυρός προσφέρουν δωρεάν.

Επιπλέον, θα κληθούν να παρακολουθήσουν και μια τρίωρη online διαδικτυακή επιμόρφωση από το υπουργείο, προκειμένου να εκπαιδευτούν για την ιδιότητα του επιμελητή.

Διαβάστε επίσης