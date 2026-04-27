Νταντάδες της Γειτονιάς: Στον αέρα σήμερα η πλατφόρμα στο gov.gr - Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Μιχάλης Παπαδάκος

ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σήμερα, Δευτέρα 27 Απριλίου ανοίγει η πλατφόρμα ntantades.gov.gr για την υποβολή αιτήσεων των επιμελητών του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς».

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, δεν είναι απαραίτητο να είναι κάποιος βρεφονηπιαγωγός για να κάνει αίτηση επιμελητή, ενώ στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν και οι γιαγιάδες και οι παππούδες των παιδιών.

Μάλιστα, σύμφωνα με τη διάταξη που έχει υπογραφεί από το υπουργείο Εργασίας, δεν επηρεάζεται η σύνταξη όσων συνταξιούχων επιλέξουν να υποβάλουν αίτηση. Επομένως, αν, για παράδειγμα, η γιαγιά ή ο παππούς ενός παιδιού είναι συνταξιούχος, μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα και να συνεχίσει κανονικά να λαμβάνει ανεπηρέαστα τη σύνταξή του.

Όπως ανέφερε η υπουργός, η κάθε νταντά μπορεί να προσέχει παράλληλα, με τη συγκατάθεση του γονέα, έως και τρία παιδιά, ωστόσο δεν μπορούν να πάρουν το επίδομα για το ίδιο παιδί δύο συγγενείς, και η γιαγιά και ο παππούς δηλαδή, αλλά μόνο ένας εκ των δύο.

Το πρόγραμμα αφορά τη φροντίδα παιδιών από δύο μηνών έως 2,5 ετών, ενώ η ενίσχυση για κάθε παιδί είναι 500 ευρώ. Επομένως, για οικογένεια με δύο παιδιά, τα χρήματα που θα λαμβάνει ο επιμελητής είναι 1.000 ευρώ.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Τα εισοδηματικά κριτήρια του προγράμματος αφορούν μόνο τη μητέρα του παιδιού και υπολογίζονται ως εξής:

  • 1 παιδί: 24.000 ευρώ
  • 2 παιδιά: 27.000 ευρώ
  • 3 παιδιά και άνω: χωρίς εισοδηματικό όριο

Σημειώνεται ότι, τη Δευτέρα ανοίγει η πλατφόρμα προς το παρόν μόνο για τους επιμελητές. Η πλατφόρμα για την επιλογή των επιμελητών από τους γονείς θα ανοίξει σε δεύτερο χρόνο και θα είναι ανοιχτή για κάθε οικογένεια, μέχρι το παιδί να γίνει 2,5 ετών, ενώ κατά τη διάρκεια μπορεί να γίνει και αλλαγή επιμελητή για τον οποιονδήποτε λόγο κρίνει η οικογένεια.

Κριτήρια για αιτήσεις επιμελητών

Οι επιμελητές προκειμένου να κάνουν αίτηση πρέπει να καταθέσουν λευκό ποινικό μητρώο και χαρτιά γιατρών, ενώ με την αίτησή τους θα κληθούν να κάνουν και μαθήματα πρώτων βοηθείων, που στο πλαίσιο αρωγής του προγράμματος το ΕΚΑΒ και ο Ερυθρός Σταυρός προσφέρουν δωρεάν.

Επιπλέον, θα κληθούν να παρακολουθήσουν και μια τρίωρη online διαδικτυακή επιμόρφωση από το υπουργείο, προκειμένου να εκπαιδευτούν για την ιδιότητα του επιμελητή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:23ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αναγκαστική προσγείωση ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας - Καλά στην υγεία του το πλήρωμα

10:18LIFESTYLE

Ανοιχτή επιστολή Ντε Νίρο, Φόντα, Στίλερ και Ράφαλο κατά της συγχώνευσης Paramount και Warner Bros

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Επιχείρηση γοητείας από τον βασιλιά Κάρολο: Η δύσκολη «διπλωματική αποστολή» του στις ΗΠΑ

10:12ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Φωτογραφίες από τα παρασκήνια στο Οβάλ Γραφείο μετά την ένοπλη επίθεση

10:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μήπως ήρθε ο καιρός να αλλάξουμε τον τρόπο που επιλέγουμε ένα tablet;

09:51ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: 14 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα, εν μέσω της εύθραυστης εκεχειρίας - Ανάμεσά τους δύο παιδιά

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Νταντάδες της Γειτονιάς: Στον αέρα σήμερα η πλατφόρμα στο gov.gr - Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Porsche Cayenne Coupe Electric: Με 1.156 ίππους λες αντίο στην 911

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Νέος σεισμικός χάρτης: 5 οι ζώνες επικινδυνότητας - Το παράδοξο με την Αττική και το «κοιμώμενο» Ηφαίστειο των Μεθάνων

09:34WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες αναλύουν το μεγαλύτερο παράδοξο στο Τσέρνομπιλ: «Είναι πολύ καλύτερα από ό,τι πριν»

09:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Φιλικό «ζέσταμα» πριν… φουλάρει για το ντέρμπι η «Ένωση»

09:20WHAT THE FACT

Σε δημοπρασία το κατασχεμένο super yacht «Royal Romance»: Πλωτό παλάτι αξίας 200 εκατ. δολαρίων

09:07ΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Ντέρμπι «Δικεφάλων» για μια θέση στον τελικό της Handball Premier

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Νέο πλήγμα του αμερικανικού στρατού σε σκάφος που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά - Τρεις νεκροί - Δείτε βίντεο από την στιγμή της επίθεσης

08:58ΕΥ ΖΗΝ

Το ηλιακό έγκαυμα ίσως δεν οφείλεται σε αυτό που νομίζουμε όλοι

08:54ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για Τέμπη: Ολοκληρώνονται σήμερα οι δηλώσεις για την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Το Ιράν πρότεινε στις ΗΠΑ να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ

08:49ΚΟΣΜΟΣ

Ποιοι είναι οι «Wide Awakes» - Τι γνωρίζουμε για την ομάδα που ασπαζόταν ο δράστης της επίθεσης στο δείπνο παρουσία Τραμπ

08:43ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA Playoffs: «Ζωντανοί» οι Ρόκετς, μια νίκη μακριά από την πρόκριση Σέλτικς και Σπερς (βίντεο)

08:27ΜΑΝΤΕΙΟ

Λίγο Μακρόν ακόμα, Ακριβοθώρητες πρώτες κυρίες, 4 στους 23 στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:02ΚΑΙΡΟΣ

Με λιακάδα ξεκινάει η εβδομάδα – Αλλάζει ο καιρός από Πέμπτη – Η πρόγνωση για την Πρωτομαγιά

06:54ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νύφη που έγινε viral για το νυφικό της πέθανε κατά τον τοκετό

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Νέος σεισμικός χάρτης: 5 οι ζώνες επικινδυνότητας - Το παράδοξο με την Αττική και το «κοιμώμενο» Ηφαίστειο των Μεθάνων

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Η συγκινητική ανάρτηση της Παλιοσπύρου: Εικόνες από την αποκατάσταση μετά την επίθεση με βιτριόλι - «Χτίζω τον εαυτό μου ξανά»»

22:45ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

14:50ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Μαΐου - Η πρόβλεψη ανά δεκαήμερο

08:49ΚΟΣΜΟΣ

Ποιοι είναι οι «Wide Awakes» - Τι γνωρίζουμε για την ομάδα που ασπαζόταν ο δράστης της επίθεσης στο δείπνο παρουσία Τραμπ

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Στα γαλανόλευκα η Πέμπτη Λεωφόρος για τα 205 χρόνια από την επανάσταση του 1821 - Η μεγαλειώδης παρέλαση

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αναγκαστική προσγείωση ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας - Καλά στην υγεία του το πλήρωμα

07:08ΕΛΛΑΔΑ

Περιβαλλοντικό έγκλημα στη Σκάλα Ωρωπού: Μπάζωσαν τη θάλασσα με αμμοχάλικο

07:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: «Μας έπιασε όλους κρίση όταν μάθαμε ότι τον είχε σκοτώσει» – Νέα στοιχεία για τη δολοφονία του 27χρονου

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Νταντάδες της Γειτονιάς: Στον αέρα σήμερα η πλατφόρμα στο gov.gr - Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Το Ιράν πρότεινε στις ΗΠΑ να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ

10:12ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Φωτογραφίες από τα παρασκήνια στο Οβάλ Γραφείο μετά την ένοπλη επίθεση

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση στον Τραμπ: Πώς ο δράστης έφτασε τόσο κοντά – Τα κενά ασφαλείας που προκαλούν ανησυχία, ειδικός εξηγεί στο Newsbomb

07:04ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Το beef Καρυστιανού-Κοβέσι, ο πονοκέφαλος... Χρυσομάλλης, η δικογραφία και ο πρώην υπουργός, οι εκπλήξεις της ΔΕΗ, η ΕΥΔΑΠ και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

11:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί - Αναλυτικοί πίνακες με το ύψος της ενίσχυσης ανά τέκνο

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (27/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

08:05ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί στο Όστιν: Πληροφορίες για θύματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ