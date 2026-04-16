Νταντάδες της Γειτονιάς: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για το voucher €500 – Οι δικαιούχοι

Snapshot Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» ξεκινούν την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 και απευθύνονται σε γονείς με βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών.

Το voucher ανέρχεται σε 500 ευρώ για γονείς με πλήρη απασχόληση και 300 ευρώ για μερική, με εισοδηματικά κριτήρια που εξαιρούν τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες από όρια.

Οι βρεφοκόμοι και φροντιστές πρέπει να πληρούν αυστηρές προϋποθέσεις υγείας, ποινικού μητρώου και εκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες.

Το πρόγραμμα ψηφιακής ενδυνάμωσης «Όλοι Digital» καλύπτει 6.500 ηλικιωμένους και Άτομα με Αναπηρία, προσφέροντας εκπαίδευση στη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών.

Η κυβέρνηση δεσμεύεται για τη δημιουργία ισχυρού δικτύου προστασίας οικογένειας και κοινωνίας με στόχο την ισότιμη συμμετοχή στην εργασία και την καθημερινότητα.

Στο άνοιγμα των αιτήσεων για τις «Νταντάδες της Γειτονιάς» την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026, αλλά και στο πρόγραμμα ψηφιακής ενδυνάμωσης στο οποίο ήδη συμμετέχουν 6.500 ηλικιωμένοι και Άτομα με Αναπηρία, αναφέρθηκε σήμερα η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA.

Νταντάδες της Γειτονιάς: Οι δικαιούχοι και τα εισοδηματικά κριτήρια

Στο πεδίο της διευκόλυνσης των εργαζόμενων γονέων, η κ. Μιχαηλίδου ανέλυσε την καθολική εφαρμογή του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς», χαρακτηρίζοντάς το ως ένα «εργαλείο ζωής» που απαντά στο κρίσιμο ζήτημα της διαχείρισης του χρόνου. Το μέτρο, που εφαρμόζεται πλέον σε ολόκληρη την επικράτεια, επικεντρώνεται στη φροντίδα βρεφών από 2 μηνών έως 2,5 ετών και αποτελεί βασικό πυλώνα για την εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, προσφέροντας στους γονείς μία αξιόπιστη λύση που καλύπτει το κενό στις θέσεις των βρεφονηπιακών σταθμών.

Όσον αφορά τη τη στόχευση των εισοδηματικών κριτηρίων, η υπουργός δήλωσε: «Για τις "Νταντάδες της Γειτονιάς" διαμορφώσαμε πιο δίκαια κριτήρια. Για ένα παιδί, το ατομικό εισόδημα της μητέρας μπορεί να ανέρχεται έως τις 24.000 ευρώ, για δύο παιδιά έως τις 27.000 ευρώ, ενώ για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες καταργούμε τελείως τα εισοδηματικά όρια. Έτσι, διασφαλίζουμε ότι η μηνιαία οικονομική ενίσχυση (voucher) ύψους 500 ευρώ για γονείς με πλήρη απασχόληση και 300 ευρώ για όσους εργάζονται με μερική απασχόληση, φτάνει στοχευμένα εκεί που υπάρχει ανάγκη». Παράλληλα, τόνισε ότι η διαδικασία είναι πλήρως διασφαλισμένη, καθώς η πληρωμή των επιμελητών πραγματοποιείται στο τέλος κάθε μήνα μέσω εργοσήμου που καλύπτεται από το κράτος.

Η κ. Μιχαηλίδου ξεκαθάρισε ότι η ασφάλεια των βρεφών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. «Δικαίωμα αίτησης έχουν βρεφοκόμοι, φοιτήτριες, αλλά και πρόσωπα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως η γιαγιά, ο παππούς ή η θεία», σημείωσε. Όπως τόνισε, οι πιστοποιημένοι επιμελητές υποβάλλονται σε αυστηρούς ελέγχους υγείας, ποινικού μητρώου και εκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και το ΕΚΑΒ.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο πρόγραμμα για την Ψηφιακή Ενδυνάμωση («Όλοι Digital»), το οποίο αποτελεί μία ουσιαστική παρέμβαση για την εξάλειψη της ψηφιακής ανισότητας. Το μέτρο προβλέπει την απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων για την αυτόνομη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών από 6.500 ηλικιωμένους και Άτομα με Αναπηρία, μέσω ενός διευρυμένου δικτύου 200 κόμβων σε όλη τη χώρα.

Οι ωφελούμενοι μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιούν το gov.gr για τις συναλλαγές τους με το Δημόσιο, πώς να μπαίνουν στο e-banking της τράπεζάς τους, αλλά και πώς να κάνουν μόνοι τους τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ.

Η υπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου προστασίας για την οικογένεια και την κοινωνία, επενδύοντας σε δράσεις που ενισχύουν την ισότιμη συμμετοχή όλων των πολιτών στην εργασία και την καθημερινότητα.