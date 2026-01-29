Πένθος για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Πέθανε η μητέρα του - «Εύχομαι σαν γιος να σου έδωσα λίγη χαρά»

Δύσκολες στιγμές βιώνει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, καθώς «έχασε» τη μητέρα του, όπως αποκάλυψε ο ίδιος μέσα από την πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή του.

Ο παρουσιαστής απουσίαζε από το στούντιο και μίλησε τηλεφωνικά με τους συνεργάτες του, μη μπορώντας να κρύψει τη συναισθηματική φόρτιση και το πόσο δύσκολες είναι αυτές οι ώρες για τον ίδιο. Όπως αποκάλυψε, η μητέρα του πέθανε έπειτα από δύο χρόνια κατά τα οποία αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

«Ησύχασε η ψυχή της. Είναι μεγάλη η απώλεια για μένα, ήταν η μάνα μου», είπε συγκινημένος ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Ανέφερε επίσης ότι θα μεταβεί στη Χαλκιδική, καθώς αυτή ήταν η τελευταία επιθυμία της μητέρας του για τον τόπο ταφής, ενώ γνωστοποίησε πως θα απουσιάσει και από την αυριανή ραδιοφωνική εκπομπή.

Σε ανάρτησή του ανέφερε: «Μαμά αυτό ήτανε…τέλειωσε, πήγαινε να ξεκουραστείς, ταλαιπωρήθηκες πολύ, δεν μπορούσαμε πια να κάνουμε τίποτα άλλο. Σ' ευχαριστώ για όλα…ευτυχώς προλάβαμε και τα είπαμε …βέβαια θα θέλαμε άλλη μια ζωή να μιλάμε αλλά την άλλη φορά που θα ανταμώσουμε θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας, στο υπόσχομαι. Εύχομαι να κατάφερα να σου δώσω λίγη χαρά σαν γιος, και συγχώρα με για όσα δεν κατάφερα… καλή αντάμωση και όταν ξαναβρεθούμε θέλω να τρέξεις από μακριά και να μου κάνεις αυτή την μοναδική σου αγκαλιά, που έπαιρνε όλα τα προβλήματα και εκείνο το χάδι στο μέτωπο που με το που με ακουμπούσες «έπεφτα» σε όνειρα… όμορφα όνειρα… Αντίο Μαμά καλό ταξίδι… Σε ευχαριστώ για όλα»

Ανάρτηση για τον θάνατο της μητέρας τους έκανε στο Facebook και ο αδελφός του, ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου. «Σήμερα δεν υπάρχουν λόγια, μόνο σιωπή», έγραψε, με τους διαδικτυακούς του φίλους να σπεύδουν να του εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους.

