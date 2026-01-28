Αρναούτογλου: Χωρίς τέλος τα βαρομετρικά χαμηλά – Προειδοποίηση για «κατά τόπους πολύ νερό»

Η τάση του καιρού έως τις αρχές Φεβρουαρίου, από τον Σάκη Αρναούτογλου.

Αρναούτογλου: Χωρίς τέλος τα βαρομετρικά χαμηλά – Προειδοποίηση για «κατά τόπους πολύ νερό»
Σε νέα ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού προχώρησε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο στο κανάλι του στο YouTube, ο έμπειρος προγνώστης ανέφερε πως η Τετάρτη θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια. Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα κάνουν την εμφάνισή τους αραιές νεφώσεις από τα δυτικά, ενώ προς το απόγευμα αναμένονται βροχές στα δυτικά και βορειοδυτικά της χώρας.

Από την Πέμπτη και μετά, προβλέπεται νέα επιδείνωση του καιρού στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Προς το βράδυ, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στην Αττική και στα ανατολικά ηπειρωτικά, ωστόσο οι βροχές και οι καταιγίδες θα ενταθούν στην ανατολική νησιωτική χώρα.

Το πρωί της Παρασκευής ο καιρός θα είναι άστατος στα ανατολικά, ενώ θα παρουσιάσει βελτίωση στις περισσότερες κεντροβόρειες περιοχές.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, κατά διαστήματα έως και την Κυριακή ο καιρός θα παραμείνει άστατος στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Μικρή παύση των φαινομένων στις αρχές του μήνα, και μετά τις 3 με 4 Φεβρουαρίου, νέα βαρομετρικά χαμηλά αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα, φέρνοντας νέες βροχές και καταιγίδες, κάνοντας μάλιστα λόγο για «αρκετό και κατά τόπους πολύ νερό».

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

