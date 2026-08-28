Οι «λαγοκέφαλοι» που κατακλύζουν την Αδριατική: Η Ιταλία απαντά με… στρατό από χταπόδια

Snapshot Οι μπλε καβούρια εισήχθησαν κατά λάθος στην Αδριατική και προκαλούν σοβαρές οικονομικές ζημιές στην ιταλική αλιευτική βιομηχανία, εκτιμώμενες σε 170 εκατομμύρια λίρες.

Η Ιταλία απάντησε με την απελευθέρωση 130.000 νεαρών χταποδιών του είδους Octopus vulgaris για να περιορίσει τον πληθυσμό των μπλε καβουριών.

Τα χταπόδια θεωρούνται φυσικοί θηρευτές των καρκινοειδών και έχουν ήδη παρατηρηθεί να επιτίθενται σε μπλε καβούρια μεγάλου μεγέθους.

Η αύξηση της θερμοκρασίας των θαλασσών λόγω κλιματικής αλλαγής έχει ενισχύσει την εκρηκτική εξάπλωση των μπλε καβουριών.

Οι επιστήμονες εξετάζουν επίσης τη συλλογή αυγών μπλε καβουριών για χρήση ως τροφή ευρωπαϊκών χελιών, προσπαθώντας να αξιοποιήσουν την απειλή ως πόρο. Snapshot powered by AI

Έναν «στρατό» από χταπόδια απελευθέρωσαν οι επιστήμονες στα ιταλικά χωρικά ύδατα, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσουν την καταστροφική εξάπλωση των μπλε καβουριών.

Τα χωροκατακτητικά καρκινοειδή εκτιμάται ότι εισήχθησαν κατά λάθος στις ακτές της Αδριατικής πριν από αρκετές δεκαετίες, αφού ταξίδεψαν σε μεγάλες αποστάσεις μέσα σε δεξαμενές έρματος πλοίων.

Τα μπλε καβούρια, τα οποία προέρχονται από τον Ατλαντικό Ωκεανό της Βόρειας Αμερικής, έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην ιταλική αλιευτική βιομηχανία. Καταστρέφουν αλιευτικά δίχτυα και καταναλώνουν πληθυσμούς χελιών, κυδωνιών και μυδιών, με τις συνολικές οικονομικές ζημιές να υπολογίζονται σε περίπου 170 εκατομμύρια λίρες.

Η ιταλική κυβέρνηση έχει στο παρελθόν δεχθεί πιέσεις να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας της εισβολής, ωστόσο οι μέχρι σήμερα προσπάθειες περιορισμού του προβλήματος δεν έχουν αποδώσει.

Τώρα, όμως, ένας «τρομερός θηρευτής» ρίχνεται στη μάχη στις ακτές της Εμίλια-Ρομάνια, μιας από τις περιοχές της Ιταλίας που έχουν πληγεί περισσότερο.

Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια εκτρέφουν χταπόδια σε συνθήκες αιχμαλωσίας και στη συνέχεια τα απελευθερώνουν στη θάλασσα.

Συνολικά 130.000 νεαρά χταπόδια του είδους Octopus vulgaris έχουν απελευθερωθεί στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Octo-Blu», με στόχο να περιοριστεί ο ταχύτατα αυξανόμενος πληθυσμός των μπλε καβουριών, τα οποία έχουν ελάχιστους φυσικούς θηρευτές.

Ο Αντόνιο Καζαλίνι, ένας από τους ερευνητές του προγράμματος, δήλωσε στο AFP:

«Επιλέξαμε το χταπόδι επειδή στη φύση είναι ένας τρομερός θηρευτής των καρκινοειδών».

Η ερευνήτρια Λάουρα Τζεντίλε δήλωσε στη βρετανική The Independent ότι το πρόγραμμα αποτελεί ένα «πειραματικό μέτρο» και όχι λύση στο πρόβλημα.

Όπως εξήγησε, οι επιστήμονες έχουν ήδη παρατηρήσει νεαρά χταπόδια να επιτίθενται ενεργά σε μπλε καβούρια, ακόμη και σε σχετικά μεγάλα άτομα, βάρους περίπου 400 έως 500 γραμμαρίων.

«Αυτό αποτελεί ένα ενθαρρυντικό βιολογικό σημάδι και είναι αυτό που μας έδωσε την αυτοπεποίθηση να προχωρήσουμε στις δοκιμές πεδίου», ανέφερε.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι ένα ενήλικο χταπόδι θα μπορούσε να καταναλώνει έως και τέσσερα καβούρια την ημέρα.

Ο ακριβής αριθμός των μπλε καβουριών που έχουν εξαπλωθεί κατά μήκος των ιταλικών ακτών δεν είναι γνωστός, ωστόσο εκτιμάται ότι ανέρχεται σε εκατομμύρια.

Το μέγεθος του προβλήματος γίνεται ακόμη πιο σαφές από την αναπαραγωγική ικανότητα του είδους: σύμφωνα με την National Wildlife Federation, ένα θηλυκό μπλε καβούρι μπορεί να γεννήσει έως και δύο εκατομμύρια αυγά την ημέρα, η πλειονότητα των οποίων εκκολάπτεται.

Η άνοδος της θερμοκρασίας των θαλασσών, που συνδέεται με την κλιματική αλλαγή, φαίνεται να έχει ευνοήσει την εξάπλωση των μπλε καβουριών. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες των θαλάσσιων υδάτων συνέβαλαν στην εκρηκτική αύξηση του πληθυσμού τους τα τελευταία χρόνια.

Η ερευνητική ομάδα εξετάζει παράλληλα και άλλες μεθόδους αντιμετώπισης του προβλήματος.

Μεταξύ αυτών είναι η συλλογή των αυγών των μπλε καβουριών και η αξιοποίησή τους ως τροφή για ευρωπαϊκά χέλια, σε μια προσπάθεια να μετατραπεί η οικολογική απειλή σε πιθανό διατροφικό πόρο.

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