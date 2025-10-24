Εκατομμύρια κόκκινα καβούρια ξεκίνησαν την ετήσια μετανάστευσή τους στο Νησί των Χριστουγέννων

Δεκάδες εκατομμύρια καβούρια έχουν ξεκινήσει την ετήσια μετανάστευσή τους στο Νησί των Χριστουγέννων, μετατρέποντας τους δρόμους και τη βλάστηση σε κόκκινο χαλί.

Σε ένα νησί που βρίσκεται στα ανοικτά των ακτών της ηπειρωτικής Αυστραλίας και κοντά στο ινδονησιακό νησί Ιάβα, συμβαίνει ένα θεαματικό γεγονός κάθε καλοκαίρι, όταν περίπου 50 εκατομμύρια καβούρια εγκαταλείπουν τα σπίτια τους και μεταναστεύουν στις παραλίες για να γεννήσουν τα αυγά τους.

Ειδικές γέφυρες για καβούρια έχουν κατασκευαστεί στο νησί για να τα βοηθούν να διασχίζουν δύσκολα εμπόδια, όπως δρόμους, και οι τοπικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί ενημερώνουν τους ανθρώπους για τις κινήσεις τους.

Σύμφωνα με το Parks Australia, η μετανάστευση θα κορυφωθεί με μια μεγάλη ωοτοκία γύρω στα μέσα Νοεμβρίου, ακολουθούμενη από μια δεύτερη ωοτοκία ένα μήνα αργότερα, και τα ιχθύδια καβουριών θα επιστρέψουν στην ακτή τη νέα χρονιά.

