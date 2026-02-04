Δεμένα τα πλοία στην Κυλλήνη - Κλειστή η γραμμή για Κεφαλονιά και Ζάκυνθο

Δεμένα παραμένουν τα πλοία στην Κυλλήνη, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες το μεσημέρι της Τετάρτης (04/02) οδήγησαν την Levante Ferries να μην εκτελέσει τα υπόλοιπα δρομολόγια τόσο από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη, όσο και από Πόρο Κεφαλονιάς προς Κυλλήνη.

Η ανακοίνωση της εταιρίας:

«Ενημερώνουμε ότι σήμερα 04/02/2026, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, δεν θα εκτελεστούν τα δρομολόγια από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη 14:00, 18:30, από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο στις 16:15, 20:30, από Πόρο προς Κυλλήνη στις 15:15, 19:30 και από Κυλλήνη προς Πόρο στις 17:15, 21:45».

Καλούνται όσοι επιθυμούν να ταξιδέψουν να επικοινωνούν με το Λιμεναρχείο Ζακύνθου στο τηλέφωνο 2695 028118 προκειμένου να ενημερωθούν για το πότε θα ανοίξει η γραμμή. Οι καιρικές συνθήκες θα επανεξεταστούν το πρωί της Πέμπτης.

*Με πληροφορίες από imerazante.gr

