Δίκη Λυγγερίδη: Συγκλονιστικές στιγμές στο δικαστήριο - Προβλήθηκε βίντεο από την επίθεση

Συγκλονιστικές στιγμές από τα επεισόδια που οδήγησαν στον θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη ζωντάνεψαν εκ νέου στο ακροατήριο, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του δικαστηρίου.

Στο πλαίσιο της αποδεικτικής διαδικασίας προβλήθηκε βίντεο από τα πρώτα λεπτά των επεισοδίων έξω από το κλειστό γυμναστήριο Μελίνα Μερκούρη στου Ρέντη, τη νύχτα της 7ης Δεκεμβρίου 2023, το οποίο κατέθεσε η δικηγόρος της οικογένειας του άτυχου αστυνομικού. Στο οπτικό υλικό καταγράφεται η σφοδρή επίθεση που δέχθηκε διμοιρία των ΜΑΤ, στην οποία υπηρετούσε και ο 30χρονος αστυνομικός, με καταιγισμό φωτοβολίδων και αυτοσχέδιων εκρηκτικών.

Νωρίτερα, στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε ο επικεφαλής της διμοιρίας, ο οποίος κατέθεσε σε έντονη συναισθηματική φόρτιση, εκφράζοντας τη βεβαιότητά του ότι οι επιτιθέμενοι είχαν πλήρη επίγνωση των πράξεών τους και ενεργούσαν με ανθρωποκτόνο πρόθεση. Όπως ανέφερε, οι δράστες δεν επιτέθηκαν τυχαία, αλλά κινούνταν οργανωμένα, πραγματοποιώντας διαρκή ανεφοδιασμό.

«Έφερναν προμήθειες από το γήπεδο και επέστρεφαν συνεχώς. Επιτίθεντο και ανεφοδιάζονταν ξανά. Αναζήτησαν τη διμοιρία για να επιτεθούν. Ο σκοπός τους ήταν ξεκάθαρος: “πάμε να χτυπήσουμε τα ΜΑΤ”», κατέθεσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ο αριθμός των επιθέσεων ήταν μεγάλος και επαναλαμβανόμενος.

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, η διμοιρία δέχτηκε δεκάδες ρίψεις, τόσο με βόμβες μολότοφ όσο και με φωτοβολίδες. Τόνισε, μάλιστα, ότι δεν επρόκειτο μόνο για τη ναυτική φωτοβολίδα που τραυμάτισε τον Γιώργο Λυγγερίδη, αλλά και για φωτοβολίδες τύπου «στυλό», οι οποίες, όπως είπε, κατατάσσονται επίσης στα ναυτικά πυρομαχικά και μπορούν να προκαλέσουν θανάσιμα τραύματα.

Ιδιαίτερα δραματική ήταν η περιγραφή της στιγμής του τραυματισμού. Ο επικεφαλής της διμοιρίας ανέφερε ότι η φωτοβολίδα είχε καρφωθεί στον αριστερό μηρό του αστυνομικού, ο οποίος εκλιπαρούσε τους συναδέλφους του να την αφαιρέσουν. «Όταν άρχισε να εκτονώνεται το υλικό, η καύση ανέβαινε προς τον λαιμό. Φώναζε “καίγομαι, ανεβαίνει προς τα επάνω”. Το αίμα ανάβλυζε. Έκαψε τα σωθικά του», είπε, περιγράφοντας τις στιγμές αγωνίας.

Την ίδια ώρα, όπως κατέθεσε, η διμοιρία συνέχιζε να δέχεται επιθέσεις τόσο από το μέτωπο όσο και από τα πλάγια. Ο Γιώργος Λυγγερίδης δέχτηκε τρεις μολότοφ, με τη μία να τον πλήττει στο δεξί πόδι και να τον εκτινάσσει στον αέρα. Ακόμη και όταν ο αστυνομικός είχε πέσει στο έδαφος, οι επιτιθέμενοι, σύμφωνα με τον μάρτυρα, συνέχισαν να εκτοξεύουν φωτοβολίδες προς το μέρος τους.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασής του, ο μάρτυρας δέχτηκε καταιγισμό ερωτήσεων από τους συνηγόρους των κατηγορουμένων, οι οποίοι επεσήμαναν ότι στις αρχικές του καταθέσεις δεν είχε κάνει λόγο για ευθείες βολές. Εκείνος απάντησε με έντονο ύφος, υπογραμμίζοντας την ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρισκόταν αμέσως μετά τα γεγονότα.

«Αυτό που έζησα είναι μοναδικό και δεν μπορεί να περιγραφεί εύκολα. Αναζητάτε την αλήθεια και σας τη λέω. Κάτι άλλο να χάσω δεν έχω. Το έχασα. Σε δεύτερο χρόνο κατέθεσα πιο νηφάλιος και είπα περισσότερα. Δεν μου επιτρέπεται να καταθέσω συμπληρωματικά; Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη των λεγόμενών μου», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ενδέχεται να θυμηθεί και άλλες λεπτομέρειες τις οποίες θα καταθέσει.

Η ακροαματική διαδικασία θα συνεχιστεί αύριο.

Διαβάστε επίσης